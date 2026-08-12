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Ozuna, Paulo Londra, Arcángel en Dale MIXX 2026: horarios por escenarios, otros artistas y más sobre el festival

El Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, será testigo el próximo 15 de agosto de un cartel que reúne a 24 artistas urbanos en tres escenarios

Ozuna, Paulo Londra, Arcángel en Dale MIXX 2026: horarios por escenarios, otros artistas y más sobre el festival (RS)
Ozuna, Paulo Londra, Arcángel en Dale MIXX 2026: horarios por escenarios, otros artistas y más sobre el festival (RS)
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Dale Mixx 2026 presenta a OzunaPaulo Londra y Arcángel en el Parque Fundidora de Monterrey este 15 de agosto, con un cartel que reúne a 24 artistas urbanos en tres escenarios desde las 14:30 horas.

Los organizadores anuncian horarios oficiales, disponibilidad de boletos y promociones especiales para quienes buscan planear su llegada y elegir el escenario de su artista favorito.

Boletos y promociones: opciones para todos los asistentes

El acceso general cuesta 2,176.25 pesos con cargos incluidos mediante Ticketmaster. El jueves 13 de agosto habrá una promoción especial con precio reducido y también se pueden comprar en la taquilla del acceso 7 del Parque Fundidora para evitar el cargo por servicio.

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El festival ofrece diferentes modalidades de entrada: General, Comfort Pass Banamex y VIP Banamex. El pase General da acceso a todos los escenarios, zonas de hidratación, área de food trucks, asistencia médica y activaciones de patrocinadores. El Comfort Pass agrega baños privados con aire acondicionado y entrada exclusiva. El boleto VIP incluye Fast Line, zona lateral en el escenario principal, área VIP, selección gastronómica especial, concierge y baños privados de lujo.

Horarios oficiales y escenarios: distribución de los artistas

Horarios oficiales y escenarios: distribución de los artistas (RS)
Horarios oficiales y escenarios: distribución de los artistas (RS)

Los organizadores publican los horarios para cada uno de los tres escenarios. En el Little CaesarsLa Joaqui inicia a las 15:20 horas, seguida de YorghakiDei VRyan CastroYandel Sinfónico y Ozuna a las 23:30 horas.

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En el escenario Dos EquisAlanis Yuki arranca a las 14:45 horas, con presentaciones de EmjayLunayIvy QueenManuel TurizoPaulo Londra a las 22:15 horas y Arcángel a las 00:45 horas.

El Villa Pariseo abre con Yeipi desde las 15:20 horas y sigue con CoruxSayuri y SopholovDj DrewtherFranco ReyRammaLa CoreañeraSir SpeedyMartinwhiteEme Malafe y Dj Young a la 1:00 de la mañana.

Transporte: horarios extendidos y rutas disponibles

El Metro de Monterrey (Metrorrey) extenderá su servicio hasta las 03:00 horas en la estación Y Griega para ascenso, mientras que en el resto de las estaciones solo se permitirá descender. La estación Parque Fundidora conecta directamente con el recinto, y los asistentes pueden hacer transbordo en Cuauhtémoc o llegar por la Línea 3 bajando en Santa Lucía. Las rutas de camión 108, 109, 214, 301 y Transmetro ofrecen acceso desde diferentes puntos de la ciudad. Quienes lleguen del aeropuerto pueden tomar la Ruta Express “Y Griega” para conectar con el Metro.

Headliners: Ozuna, Paulo Londra, Arcángel y Yandel Sinfónico

Ozuna llega al festival en una de las etapas más productivas de su carrera, con 38 números uno en Latin Airplay de Billboard y solo superado por J Balvin. Acumula cuatro récords Guinness, cinco Billboard Music Awards y dos Latin Grammy. Ha colaborado con ShakiraDaddy YankeeKarol G y Christina Aguilera.

Paulo Londra debuta en Monterrey tras presentarse en Nueva York en mayo y en el Festival de Viña del Mar. Es el primer artista argentino en superar las 1,000 millones de escuchas con “Adán y Eva” en Spotify y el primero en rebasar 11,000 millones de reproducciones en YouTube. Ha trabajado con Ed SheeranLil BabyFeid y Becky G.

Yandel Sinfónico ofrece un formato orquestal para reinterpretar sus éxitos del reggaetón. En 2023 participó junto a Wisin en la edición inaugural y ahora regresa en solitario con una propuesta distinta.

Póster de evento musical Dale Mixx con dieciséis artistas en el escenario, logotipo Dos Equis, cadenas doradas y texto con fecha y lugar del concierto
El cartel oficial del festival Dale Mixx en Monterrey detalla a los artistas que participarán el 15 de agosto en el Parque Fundidora. (Dale Mixx 2026/Instagram)

Arcángel encabeza el bloque de artistas consolidados, junto con Manuel TurizoRyan Castro e Ivy Queen, esta última considerada pionera del género urbano.

Dale Mixx: historia y expansión del festival urbano en Monterrey

Entre las experiencias que podrás descubrir, destaca la barra robótica, donde dos brazos automatizados te prepararán bebidas hechas con cerveza. La tecnología se convierte en el punto de partida de una experiencia que mezcla precisión, creatividad y espectáculo, acompañada de signature drinks inspirados en distintos momentos de una tarde de festival: Spring Blossom, After Sunset y Saturday at the Rooftop.

Dale Mixx debutó en 2023 con Wisin & YandelNatanael Cano y Rels B. En 2024, la asistencia superó los 60,000 asistentes con Rauw AlejandroBecky GMora y Xavi. Para 2025, el festival apostó por Anuel AAYoung Miko y Myke Towers.

El festival se realiza en Parque Fundidora, ubicado en Av. Fundidora y Adolfo Prieto S/N, colonia Obrera, en el centro de Monterrey.

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