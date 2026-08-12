Ataque a niña de 10 años destapa una década de extorsiones a transportistas en el Edomex

La muerte de una niña obliga a más de 20 rutas a bloquear la México-Puebla para exigir seguridad en el Edomex. Imagen de archivo. Crédito: Especial

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Una niña de 10 años murió el fin de semana del 9 y 10 de agosto de 2026 tras recibir disparos de hombres armados que atacaron una vagoneta de la Ruta 69 en la base ubicada sobre avenida Pantitlán, en Los Reyes La Paz, Estado de México. La menor viajaba en la cabina del vehículo junto a sus padres —uno de ellos operador de la unidad— cuando el grupo armado llegó al sitio y abrió fuego; los transportistas señalan que el ataque buscaba presionar a los dirigentes de la ruta para exigirles el pago de cuotas de extorsión.

Los dos padres resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada. Sin embargo, la niña murió en el lugar de los hechos.

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El ataque del fin de semana en Los Reyes La Paz

El operador había acudido a su jornada laboral acompañado de su esposa y su hija de 10 años. Los tres permanecían dentro de la unidad a la espera del ascenso de pasajeros cuando los agresores irrumpieron en la base.

Los sujetos realizaron disparos directamente contra la vagoneta. La menor recibió heridas de bala que le causaron la muerte de forma inmediata.

Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los transportistas afirman que la agresión no fue un hecho aislado. Según su versión, el ataque fue un mensaje de presión dirigido a los dirigentes de la ruta para forzar el pago de cuotas de dinero.

Diez años de cobro de piso a la Ruta 69

Sebastián, representante de la Ruta 69, declaró que los delincuentes les exigen entre 100 y 150 pesos diarios por unidad. Las amenazas, aseguró, se dirigen tanto a los trabajadores como a sus familias.

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Los operadores señalan que esta situación se extiende desde hace aproximadamente una década. En ese periodo, según sus propios registros, 20 unidades fueron incendiadas y 3 operadores resultaron asesinados en hechos que atribuyen a la misma disputa por las extorsiones.

“Los daños materiales: 20 camionetas quemadas con lo que ello representa, porque muchas de ellas se estaban pagando y muchas veces los créditos estaban respaldados por las viviendas de nuestros compañeros, entonces nos deja en una completa inestabilidad”, declaró Sebastián a Milenio.

La muerte de una niña obliga a más de 20 rutas a bloquear la México-Puebla para exigir seguridad en el Edomex. Imagen de archivo. Crédito: Especial

La muerte de la niña se suma a ese historial de violencia. El asesinato de la menor representa el episodio más grave registrado hasta ahora en el contexto de estas presuntas extorsiones.

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Los transportistas identifican como presuntos responsables a integrantes de un grupo delictivo al que llaman Los Vallarta. Sin embargo, ese señalamiento corresponde a la versión de los operadores y deberá ser investigado y acreditado por las autoridades.

Sebastián confirmó que los operadores han presentado denuncias formales por las presuntas extorsiones. Afirmó que, hasta ahora, no han observado avances suficientes en las investigaciones ni una disminución de los ataques.

El bloqueo de la México-Puebla el 10 de agosto

El lunes 10 de agosto, más de 20 rutas de transporte participaron en una movilización sobre la carretera federal México-Puebla, a la altura de Los Reyes La Paz. Los manifestantes estacionaron sus unidades y colocaron pancartas frente a la Universidad Humanitas para denunciar públicamente las extorsiones.

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La muerte de una niña obliga a más de 20 rutas a bloquear la México-Puebla para exigir seguridad en el Edomex. Crédito: Especial

La protesta exigió a las autoridades el establecimiento de seguridad permanente en las zonas de circulación y concentración de las unidades. La demanda central de los trabajadores es poder prestar el servicio sin el riesgo de sufrir agresiones, incendios o ataques contra sus familias.

Tras el ataque, el número de operadores dispuestos a salir a trabajar cayó de forma notoria. Este martes, alrededor de 20 trabajadores acudieron a su jornada, una cifra inferior a la mitad del total que normalmente presta el servicio.

Uno de los operadores resumió la situación ante Milenio: “Prácticamente todos tenemos miedo de que haya otra desgracia, pero en casa no nos van a llevar el sustento y hay que venirse a rifar el pellejo”. La reducción del servicio afecta a miles de usuarios que dependen de la Ruta 69 para trasladarse entre municipios del oriente mexiquense y la Ciudad de México.

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La Ruta 69 conecta Los Reyes La Paz con municipios como Nezahualcóyotl y Ecatepec, y ofrece servicio hacia la CETRAM Pantitlán en la capital del país. Se trata de una línea de uso cotidiano para habitantes que se desplazan a escuelas y centros de trabajo.