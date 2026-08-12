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Toluca vs Atlante: cuánto cuestan los boletos para el partido en el Estadio Banorte de la Jornada 4

Atlante recibirá al Toluca en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 4 del Apertura 2026. Conoce cuánto cuestan los boletos, cuándo inició la venta y cuáles son los requisitos para ingresar al Estadio Banorte

Escudos de los clubes Atlante y Toluca en un estadio de fútbol, con un símbolo VS en dorado y boletos de partido en el césped.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los Potros volverán a jugar como locales en la Ciudad de México y tendrán una prueba exigente frente a Toluca. El encuentro está programado para el próximo sábado 15 de agosto a las 17:00 horas, en el Estadio Banorte.

La expectativa entre la afición azulgrana ha crecido por la visita del conjunto escarlata, por lo que el club ya dio a conocer los precios y las condiciones para adquirir entradas.

¿Cuánto cuestan los boletos para Atlante vs Toluca?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Los boletos para el partido están disponibles a través de Fanki, plataforma encargada de la venta para este encuentro. Los precios, sin contar los cargos por servicio, son:

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  • Personas con discapacidad: $200
  • 300 Cabecera: $250
  • 300 Preferente: $295
  • 300 Lateral: $340
  • 100 Norte: $350
  • 100 Cabecera Sur: $350
  • 100 Lateral: $560
  • 100 Plus: $560
  • 200 Platea: $690
  • Palcos Club: $870

La compra está limitada a cinco boletos por persona y las entradas estarán disponibles hasta agotar existencias.

¿Cuándo comenzó la venta de boletos?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La preventa Banorte comenzó el martes 11 de agosto de 2026, mientras que la venta general inició este miércoles 12 de agosto.

El pago puede realizarse con tarjetas respaldadas por Visa y Mastercard, en una sola exhibición.

Los boletos adquiridos estarán disponibles en la sección “Mis Boletos” de la aplicación de Fanki. El código QR para acceder al estadio se habilitará dos días antes del partido.

El club informó que no se aceptarán capturas de pantalla ni boletos impresos para ingresar al inmueble.

¿Qué se necesita para entrar al Estadio Banorte?

(Foto: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)
(Foto: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

Los asistentes mayores de edad deberán contar con FAN ID, requisito establecido por la Liga MX como parte de las medidas de seguridad para el acceso a los estadios.

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