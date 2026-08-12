Los 10 grupos que convirtieron Ecatepec, Chalco y Toluca en zonas de despojo organizado en el Edomex

La Fiscalía mexiquense detectó que tres de cada 10 denuncias en la entidad corresponden a despojos. Crédito: Especial

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México identificó 10 grupos delictivos dedicados al despojo de inmuebles que operan en la entidad bajo la fachada de sindicatos u organizaciones sociales.

De acuerdo con el cuarto informe de la dependencia, la detección se produjo en el marco de la Operación “Restitución”, puesta en marcha en abril de 2025, y derivó en la detención de 428 personas en menos de un año, de las cuales 39 estaban catalogadas como objetivos prioritarios por su pertenencia a estas estructuras criminales.

Entre los grupos articulados se encuentran:

22 de Octubre

ACME

AMOS

GASTONES

GOPEZ

Los 300

Los Gulliver

Los Mayas

Los Sourverbille

USON

Todos operaban bajo la apariencia de organizaciones sociales, gremiales o sindicatos para facilitar la ocupación ilegal de casas habitación, locales comerciales, naves industriales y predios.

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Las investigaciones establecieron que estos colectivos, de manera individual o coordinada, permitían que terceros tomaran posesión de inmuebles sin ningún derecho legal para ello. La Fiscalía también determinó que sus redes de apoyo incluían a servidores públicos municipales y estatales, notarios, miembros de instituciones de seguridad y actores políticos.

La Fiscalía mexiquense detectó que tres de cada 10 denuncias en la entidad corresponden a despojos. Crédito: Especial

Entre abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, la Operación “Restitución” se extendió a 69 municipios del Estado de México. En ese período se abrieron 5 mil 597 expedientes de investigación por despojo o delitos contra la propiedad.

Chalco, Ecatepec y Toluca, entre los municipios con mayor concentración de despojos

De 2018 a 2025, el 49.57% de los casos de despojo registrados en la entidad se concentró en 10 municipios: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Toluca y Tultitlán. Esta concentración territorial orientó la estrategia de persecución de la Fiscalía hacia esas zonas.

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La Unidad especializada revisó 4 mil 936 expedientes de investigación iniciados en 2024. El análisis determinó que el 28.59% de esos casos era viable para el aseguramiento de inmuebles y su posterior restitución a los propietarios legítimos.

El 59.48% de los expedientes restantes correspondía a disputas civiles o familiares sobre la propiedad: controversias por herencia o sucesión, casos en los que el denunciante no acreditó su derecho, o expedientes duplicados. El 11.93% restante derivó en el No Ejercicio de la Acción Penal, archivo temporal, remisión por incompetencia o resolución mediante acuerdo reparatorio.

La sentencia de 40 años contra una integrante del sindicato USON

En marzo de 2026, un tribunal condenó a 40 años de prisión a una integrante del grupo USON por el delito de extorsión. La mujer invadió un inmueble y exigió dinero a la propietaria a cambio de no causarle daño, en un caso que la Fiscalía consideró representativo del modus operandi de estas organizaciones.

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La Fiscalía mexiquense detectó que tres de cada 10 denuncias en la entidad corresponden a despojos. Crédito: Especial

La Fiscalía mexiquense ejercitó acción penal contra 12 personas vinculadas a redes de colusión, entre ellas notarios públicos, funcionarios municipales de las áreas de Catastro y servidores públicos del Instituto de la Función Registral del Estado de México. A la fecha, 281 de los 428 detenidos se encuentran vinculados a proceso e internos en distintos penales estatales.

El grupo Los 300 —también conocido como Unión 300— controlaba el fraccionamiento de la colonia Héroes Ecatepec, Primera Sección. La organización invadió de forma violenta las viviendas del lugar, tomó el control de los accesos y obligó a las víctimas a pagar “derecho de piso” para poder ocupar sus propios inmuebles o recuperarlos.

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El 12 de septiembre de 2025, una operación simultánea en esa colonia, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Fiscalía mexiquense, resultó en el aseguramiento de 59 inmuebles destinados a casa habitación. En enero de 2026 se realizó una segunda acción en el mismo punto y se aseguraron 7 casas adicionales.

En total, la Operación “Restitución” aseguró 1 mil 761 inmuebles entre abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026. De ese total, 1 mil 15 ya fueron restituidos a sus propietarios tras acreditar la titularidad legal.

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Del universo de inmuebles restituidos, 875 corresponden a casas habitación, 137 a predios y 3 a locales comerciales. Los 746 inmuebles restantes permanecen asegurados mientras avanzan las investigaciones.

La Fiscalía mexiquense detectó que tres de cada 10 denuncias en la entidad corresponden a despojos. Crédito: Especial

La Operación “Restitución” tiene carácter permanente y su alcance va más allá de los grupos directamente involucrados en el despojo. La Fiscalía también la orienta a desarticular los entramados que hacen posible estos delitos: la complicidad de funcionarios públicos, notarios y miembros del sistema de seguridad y justicia.

Tres de cada 10 denuncias recibidas por la Fiscalía mexiquense corresponden a despojos. La cifra refleja la magnitud del problema patrimonial en la entidad y la presión sobre el sistema de procuración de justicia para distinguir los casos penales de las disputas civiles ordinarias.

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