Reemplacamiento Edomex 2026: últimas semanas para condonar tenencia y recargos

Un conductor del Estado de México lamenta no haber alcanzado el programa de reemplacamiento vehicular, enfrentando multas por 1.700 y 2.300 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno del Estado de México advierte que agosto es el último mes para reemplacar con beneficios fiscales: más de 200 mil vehículos con placas expedidas en 2021 y años anteriores aún pueden eliminar adeudos acumulados de tenencia, refrendo y recargos sin costo adicional, pero el plazo vence el 31 de agosto de 2026 de forma definitiva.

La Secretaría de Finanzas del Edomex precisó que, en este mes, deben realizar el trámite los propietarios de vehículos con placas de 2021 y años anteriores con terminación 9 y 0.

VIdeo informativo Policía Cibernética Edomex/Facebook

Beneficios según el año de las placas

El programa distingue dos grupos de beneficiarios con condiciones distintas.

Los propietarios de vehículos con placas expedidas en 2021 pueden acceder a la condonación del 100% del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU), siempre que hayan cubierto la tenencia 2025 durante ese ejercicio fiscal. Quienes tengan adeudos pendientes y los liquiden antes del 31 de agosto acceden a una condonación del 50% de ese impuesto. Además, este grupo obtiene el 100% de descuento en multas y recargos de tenencia y refrendo correspondientes a 2024 y ejercicios anteriores.

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Para los vehículos con placas de 2020 o años anteriores, la condonación cubre el 100% de tenencia, refrendo, multas y recargos de 2023 y ejercicios anteriores. La condición es cubrir las contribuciones de 2024, 2025 y 2026, con opción de pago a meses sin intereses.

Las placas de circulación en el Estado de México tienen una vigencia de cinco años desde su expedición. (Finanzas/Edomex)

Qué pasa si no se hace el trámite antes del plazo

Quienes no completen el reemplacamiento antes del 31 de agosto perderán de forma definitiva todos los beneficios de condonación. A partir de esa fecha, deberán pagar el total de los adeudos acumulados más los recargos de ley, sin posibilidad de acceder a ningún subsidio.

Las placas de circulación en el Estado de México tienen una vigencia de cinco años desde su expedición. Si el plazo de renovación vence sin que se realice el cambio, las placas pierden su validez oficial. Tampoco será posible aplicar al subsidio de tenencia 2026 para propietarios de vehículos con placas de 2019 y anteriores.

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Cabe señalar que el único beneficio que ya no está disponible es la condonación para vehículos provenientes de otras entidades que realizaran su alta en Edomex: ese plazo venció el 6 de abril de 2026.

Requisitos y cómo realizar el trámite

Para completar el reemplacamiento, los propietarios deben presentar identificación oficial vigente con fotografía y CURP, factura o documento que acredite la propiedad del vehículo, comprobante de domicilio en el Estado de México con antigüedad menor a tres meses, y el juego de placas anteriores o la constancia de extravío en caso de robo o pérdida.

Si otra persona realiza el trámite en nombre del propietario, también deberá acreditar la representación legal correspondiente.

El trámite puede completarse en línea a través del Portal de Servicios al Contribuyente, con entrega de placas a domicilio en el Valle de México, o de forma presencial en los Centros de Servicios Fiscales con cita previa. La Secretaría de Finanzas advierte no recurrir a gestores o intermediarios para evitar fraudes.

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La vigencia de la placa puede consultarse en la Tarjeta de Circulación o en pagosytramites.edomex.gob.mx, siguiendo la ruta: Control Vehicular / Trámites Electrónicos / Consultar vigencia de placa. Para orientación telefónica, están disponibles el 722 226 1751 en Toluca, y los números 070, 800 696 96 96 y 800 715 43 50 para el resto de la entidad.

Costos del trámite y entrega a domicilio en todo el estado

La Secretaría de Finanzas advirtió que los más de 200 mil vehículos aún pendientes circulan sin certeza jurídica y sin identificación plena para acciones de seguridad pública, razón por la que el gobierno estatal mantiene el llamado urgente a regularizar antes del cierre del programa. (X@SEMOV_Edomex)

El Gobierno del Edomex amplió la entrega de placas a domicilio a todo el estado, modalidad que antes estaba limitada al Valle de México. Una vez completado el trámite en línea, el plazo máximo de entrega es de siete días hábiles.

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Las tarifas oficiales vigentes varían según el tipo de vehículo: $1,161 pesos para autos particulares, $864 pesos para motocicletas y $2,425 pesos para vehículos particulares de carga comercial. Quienes elijan la entrega a domicilio pagan un cargo adicional de $360 pesos.

La Secretaría de Finanzas advirtió que los más de 200 mil vehículos aún pendientes circulan sin certeza jurídica y sin identificación plena para acciones de seguridad pública, razón por la que el gobierno estatal mantiene el llamado urgente a regularizar antes del cierre del programa.