México
Agregar Infobae enGoogle

Eclipse agosto 2026: ¿Se podrá ver el fenómeno astronómico desde México este miércoles 12?

El eclipse solar total se desarrollará durante varias horas sobre distintas zonas del planeta, comenzando en las regiones polares, avanzará por el océano Atlántico, cruzará Europa y finalizará en las costas del Mediterráneo

Ilustración a lápiz de personas observando un eclipse solar con telescopios, binoculares y filtros, sobre un paisaje de cactus, casas y edificios.
Un grupo de personas observa el eclipse solar total de agosto 2026 desde un paisaje mexicano que combina entornos rurales y urbanos, utilizando telescopios y filtros protectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El cielo será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Este miércoles 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar total, fenómeno durante el cual la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol hasta ocultar por completo el disco solar en determinadas regiones.

La franja de totalidad atravesará territorios del hemisferio norte, principalmente Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, España y una pequeña zona de Portugal. Millones de personas también podrán contemplar un eclipse parcial desde otras regiones de Europa, Canadá, Estados Unidos y el noroeste de África.

PUBLICIDAD

¿El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será visible desde México?

Aunque el acontecimiento ha generado gran expectativa en el país, el eclipse solar no será visible desde México, ni en su fase total ni como eclipse parcial, pues la ubicación de la sombra lunar impedirá observarlo directamente desde territorio nacional.

La trayectoria calculada para la sombra de la Luna no alcanza ninguna parte del territorio nacional, de acuerdo con los mapas publicados por la NASA y las efemérides astronómicas difundidas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, será posible seguirlo mediante las transmisiones digitales preparadas por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

PUBLICIDAD

Desarrollo del eclipse solar total

La franja de totalidad —el área donde la Luna ocultará completamente al Sol— comenzará en las regiones polares y avanzará por el norte de Rusia, Groenlandia, Islandia y el océano Atlántico. Posteriormente llegará a la península ibérica, cruzará diferentes puntos de España y finalizará cerca de las costas del Mediterráneo.

Infografía: la Tierra, la Luna, el Sol. Muestra mapas de la trayectoria del eclipse solar total de agosto de 2026 y sus zonas de visibilidad con texto.
Una infografía detalla la trayectoria del eclipse solar total de agosto de 2026 sobre Europa y el Atlántico, junto con las zonas de visibilidad parcial y total. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zona desde la cual se podrá apreciar un eclipse parcial de Sol será más extensa. Incluirá partes del norte de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte; la mayor parte de Canadá; amplias regiones de Europa y el noroeste de África. México, sin embargo, se encuentra fuera incluso de esta área de visibilidad.

Por esa razón, en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida, Tijuana o Cancún no se observará ningún cambio en el disco solar ni se producirá un oscurecimiento asociado con el eclipse. Las actividades cotidianas y la iluminación del día transcurrirán con normalidad.

La confusión sobre su visibilidad puede deberse al eclipse total del 8 de abril de 2024, cuya trayectoria sí cruzó el norte de México y permitió observar la totalidad en lugares de Sinaloa, Durango y Coahuila. El evento de 2026 seguirá una ruta completamente distinta.

¿A qué hora ocurrirá el eclipse solar de agosto de 2026?

El eclipse total de Sol se desarrollará durante varias horas debido al desplazamiento de la sombra de la Luna sobre distintas regiones del planeta. El momento de mayor eclipse se registrará aproximadamente a las 17:46 horas del Tiempo Universal Coordinado (UTC), equivalentes a las 11:46 horas del centro de México.

De acuerdo con los cálculos astronómicos publicados por el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, la duración máxima de la totalidad será de aproximadamente dos minutos y 18 segundos. Este punto se localizará en una zona del Atlántico Norte, cerca de Groenlandia.

Hombre con cámara y trípode en montaña rocosa bajo eclipse solar total. Cielo oscuro con estrellas y cadenas montañosas.
Un fotógrafo en la cima de una montaña rocosa capta con su cámara un eclipse solar total que se observa en el cielo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los horarios variarán dependiendo del lugar de observación. En Reikiavik, Islandia, la totalidad comenzará alrededor de las 17:48 horas locales. En ciudades españolas como León, Zaragoza y Valencia, el Sol quedará completamente cubierto alrededor de las 20:28 y las 20:32 horas, poco antes del atardecer.

La posición del Sol cerca del horizonte ofrecerá una imagen particularmente llamativa en España. No obstante, también representará un reto, pues edificios, montañas, árboles o condiciones meteorológicas podrían impedir la observación en algunos puntos.

¿Dónde ver en vivo el eclipse desde México?

Aunque el fenómeno no será visible directamente desde México, la NASA realizará una transmisión en vivo con imágenes obtenidas desde distintos lugares ubicados dentro de la trayectoria del eclipse y explicaciones de especialistas.

La cobertura comenzará a las 13:15 horas del este de Estados Unidos, es decir, aproximadamente a las 11:15 horas del centro de México, este miércoles 12 de agosto. Podrá seguirse mediante el sitio oficial de NASA Live y los canales digitales de la agencia espacial.

La transmisión permitirá observar las diferentes etapas: el inicio del eclipse parcial, el avance de la Luna sobre el disco solar, el breve periodo de totalidad, la aparición de la corona solar y el retiro progresivo de la sombra lunar.

FOTO DE ARCHIVO. Bruno, vestido de astronauta, se emociona al ver la transmisión en vivo del lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA para sobrevolar la Luna, durante un evento organizado por el Consulado General de Estados Unidos en México, en el museo La Rodadora, en Ciudad Juárez, México. 1 de abril de 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez
FOTO DE ARCHIVO. Bruno, vestido de astronauta, se emociona al ver la transmisión en vivo del lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA para sobrevolar la Luna, durante un evento organizado por el Consulado General de Estados Unidos en México, en el museo La Rodadora, en Ciudad Juárez, México. 1 de abril de 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Durante la totalidad, la superficie luminosa del Sol queda completamente bloqueada y se vuelve visible su atmósfera exterior, conocida como corona solar. También pueden apreciarse cambios momentáneos en la iluminación, la temperatura ambiental y el comportamiento de algunos animales.

¿Cómo observar un eclipse solar de manera segura?

La NASA recuerda que nunca se debe mirar directamente al Sol durante las fases parciales de un eclipse. Los lentes de sol convencionales, aunque sean muy oscuros, no ofrecen protección suficiente contra la radiación solar.

Para una observación segura deben utilizarse lentes certificados para eclipses o visores solares que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Tampoco se debe mirar al Sol mediante cámaras, binoculares o telescopios sin colocar un filtro solar especializado en la parte frontal del equipo.

Una mujer observa el eclipse solar con lentes especiales, desde los exteriores del Planetario hoy, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Una mujer observa el eclipse solar con lentes especiales, desde los exteriores del Planetario hoy, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Solamente durante la totalidad completa, desde los lugares incluidos en esa estrecha franja, es posible retirar momentáneamente la protección. Esta excepción no aplica para los eclipses parciales ni para regiones donde el Sol conserve cualquier parte de su superficie visible.

En México no será necesario utilizar lentes especiales este miércoles, debido a que el eclipse no podrá observarse. La opción adecuada para seguir el acontecimiento será recurrir a las transmisiones oficiales. Según el calendario de UNAM Global, el país tendrá otra oportunidad astronómica durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto, cuando un eclipse parcial de Luna sí será visible desde territorio mexicano.

Temas Relacionados

EclipseEclipse solarAgosto 2026Fenómenos astronómicosMéxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marc Cucurella: el día que jugó en Coapa antes de conquistar el Mundial 2026

Antes de consolidarse en el futbol europeo, el lateral español tuvo un inesperado paso por México cuando apenas tenía 15 año

Marc Cucurella: el día que jugó en Coapa antes de conquistar el Mundial 2026

México espera solicitud de Colombia para enviar apoyo tras terremoto: en esto consiste el operativo Cali

El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que el plan estaría integrado por 255 elementos, entre especialistas en búsqueda y rescate, personal médico y binomios canófilos

México espera solicitud de Colombia para enviar apoyo tras terremoto: en esto consiste el operativo Cali

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Fede Vigevani abandona el reality y Ximena Herrera o Mariana Ochoa regresan

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Fede Vigevani abandona el reality y Ximena Herrera o Mariana Ochoa regresan

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes viales y manifestaciones hoy 11 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes viales y manifestaciones hoy 11 de agosto

Sheinbaum pide a la FGR aclarar vínculo de Rafael Ojeda y de senador de Morena en casos de huachicol fiscal: “No cubrimos a nadie”

La presidenta de México dijo que a la Fiscalía General de la República le corresponde aclarar si Rafel Ojeda Durán, ex secretario de Marina durante el sexenio de AMLO, fue llamado por un juez a declarar por el caso de huachicol fiscal

Sheinbaum pide a la FGR aclarar vínculo de Rafael Ojeda y de senador de Morena en casos de huachicol fiscal: “No cubrimos a nadie”
MÁS NOTICIAS

NARCO

En Sinaloa se decomisa 20% del armamento ilegal que llega desde EEUU

En Sinaloa se decomisa 20% del armamento ilegal que llega desde EEUU

“Es totalmente absurdo”: Harfuch niega negociación con hijo de AMLO tras declaración de testigo protegido

Presunto feminicida buscado en Dallas es detenido en Coahuila con droga y arma tras brutal crimen contra Daisy Moctezuma

Guerra Unión Tepito vs Anti Unión: otro adolescente de 17 años fue asesinado en CDMX, van 24 muertos en la zona en 2026

Quién es “X1”, presunto extorsionador de Los Caballeros Templarios arrestado en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Yanet García revela que pertenece a la comunidad LGBT+: esta es su orientación sexual

Yanet García revela que pertenece a la comunidad LGBT+: esta es su orientación sexual

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Fede Vigevani abandona el reality y Ximena Herrera o Mariana Ochoa regresan

El fin de una era, la banda mexicana Camila anuncia gira “Adiós”

Aldo Rendón revela el infierno que vivió Sofía Castro por ser hija de Angélica Rivera: “La gente era bien mala”

Kilos Mortales México 2: fecha, horario y dónde ver la nueva temporada del reality

DEPORTES

Marc Cucurella: el día que jugó en Coapa antes de conquistar el Mundial 2026

Marc Cucurella: el día que jugó en Coapa antes de conquistar el Mundial 2026

Seattle Sounders vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Leagues Cup desde México

Penta Zero Miedo elimina a Laredo Kid y queda más cerca de Roman Reigns: así avanza el torneo de WWE en su regreso a México

Liga Mx: qué partidos de la jornada 4 serán transmitidos por televisión abierta

Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica: conoce a las mexicanas que buscarán la clasificación a los Juegos Olímpicos