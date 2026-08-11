Eclipse agosto 2026: ¿Se podrá ver el fenómeno astronómico desde México este miércoles 12?

Un grupo de personas observa el eclipse solar total de agosto 2026 desde un paisaje mexicano que combina entornos rurales y urbanos, utilizando telescopios y filtros protectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cielo será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Este miércoles 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar total, fenómeno durante el cual la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol hasta ocultar por completo el disco solar en determinadas regiones.

La franja de totalidad atravesará territorios del hemisferio norte, principalmente Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, España y una pequeña zona de Portugal. Millones de personas también podrán contemplar un eclipse parcial desde otras regiones de Europa, Canadá, Estados Unidos y el noroeste de África.

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¿El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será visible desde México?

Aunque el acontecimiento ha generado gran expectativa en el país, el eclipse solar no será visible desde México, ni en su fase total ni como eclipse parcial, pues la ubicación de la sombra lunar impedirá observarlo directamente desde territorio nacional.

La trayectoria calculada para la sombra de la Luna no alcanza ninguna parte del territorio nacional, de acuerdo con los mapas publicados por la NASA y las efemérides astronómicas difundidas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, será posible seguirlo mediante las transmisiones digitales preparadas por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

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Desarrollo del eclipse solar total

La franja de totalidad —el área donde la Luna ocultará completamente al Sol— comenzará en las regiones polares y avanzará por el norte de Rusia, Groenlandia, Islandia y el océano Atlántico. Posteriormente llegará a la península ibérica, cruzará diferentes puntos de España y finalizará cerca de las costas del Mediterráneo.

Una infografía detalla la trayectoria del eclipse solar total de agosto de 2026 sobre Europa y el Atlántico, junto con las zonas de visibilidad parcial y total. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zona desde la cual se podrá apreciar un eclipse parcial de Sol será más extensa. Incluirá partes del norte de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte; la mayor parte de Canadá; amplias regiones de Europa y el noroeste de África. México, sin embargo, se encuentra fuera incluso de esta área de visibilidad.

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Por esa razón, en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida, Tijuana o Cancún no se observará ningún cambio en el disco solar ni se producirá un oscurecimiento asociado con el eclipse. Las actividades cotidianas y la iluminación del día transcurrirán con normalidad.

La confusión sobre su visibilidad puede deberse al eclipse total del 8 de abril de 2024, cuya trayectoria sí cruzó el norte de México y permitió observar la totalidad en lugares de Sinaloa, Durango y Coahuila. El evento de 2026 seguirá una ruta completamente distinta.

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¿A qué hora ocurrirá el eclipse solar de agosto de 2026?

El eclipse total de Sol se desarrollará durante varias horas debido al desplazamiento de la sombra de la Luna sobre distintas regiones del planeta. El momento de mayor eclipse se registrará aproximadamente a las 17:46 horas del Tiempo Universal Coordinado (UTC), equivalentes a las 11:46 horas del centro de México.

De acuerdo con los cálculos astronómicos publicados por el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, la duración máxima de la totalidad será de aproximadamente dos minutos y 18 segundos. Este punto se localizará en una zona del Atlántico Norte, cerca de Groenlandia.

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Un fotógrafo en la cima de una montaña rocosa capta con su cámara un eclipse solar total que se observa en el cielo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los horarios variarán dependiendo del lugar de observación. En Reikiavik, Islandia, la totalidad comenzará alrededor de las 17:48 horas locales. En ciudades españolas como León, Zaragoza y Valencia, el Sol quedará completamente cubierto alrededor de las 20:28 y las 20:32 horas, poco antes del atardecer.

La posición del Sol cerca del horizonte ofrecerá una imagen particularmente llamativa en España. No obstante, también representará un reto, pues edificios, montañas, árboles o condiciones meteorológicas podrían impedir la observación en algunos puntos.

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¿Dónde ver en vivo el eclipse desde México?

Aunque el fenómeno no será visible directamente desde México, la NASA realizará una transmisión en vivo con imágenes obtenidas desde distintos lugares ubicados dentro de la trayectoria del eclipse y explicaciones de especialistas.

La cobertura comenzará a las 13:15 horas del este de Estados Unidos, es decir, aproximadamente a las 11:15 horas del centro de México, este miércoles 12 de agosto. Podrá seguirse mediante el sitio oficial de NASA Live y los canales digitales de la agencia espacial.

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La transmisión permitirá observar las diferentes etapas: el inicio del eclipse parcial, el avance de la Luna sobre el disco solar, el breve periodo de totalidad, la aparición de la corona solar y el retiro progresivo de la sombra lunar.

FOTO DE ARCHIVO. Bruno, vestido de astronauta, se emociona al ver la transmisión en vivo del lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA para sobrevolar la Luna, durante un evento organizado por el Consulado General de Estados Unidos en México, en el museo La Rodadora, en Ciudad Juárez, México. 1 de abril de 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Durante la totalidad, la superficie luminosa del Sol queda completamente bloqueada y se vuelve visible su atmósfera exterior, conocida como corona solar. También pueden apreciarse cambios momentáneos en la iluminación, la temperatura ambiental y el comportamiento de algunos animales.

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¿Cómo observar un eclipse solar de manera segura?

La NASA recuerda que nunca se debe mirar directamente al Sol durante las fases parciales de un eclipse. Los lentes de sol convencionales, aunque sean muy oscuros, no ofrecen protección suficiente contra la radiación solar.

Para una observación segura deben utilizarse lentes certificados para eclipses o visores solares que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Tampoco se debe mirar al Sol mediante cámaras, binoculares o telescopios sin colocar un filtro solar especializado en la parte frontal del equipo.

Una mujer observa el eclipse solar con lentes especiales, desde los exteriores del Planetario hoy, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Solamente durante la totalidad completa, desde los lugares incluidos en esa estrecha franja, es posible retirar momentáneamente la protección. Esta excepción no aplica para los eclipses parciales ni para regiones donde el Sol conserve cualquier parte de su superficie visible.

En México no será necesario utilizar lentes especiales este miércoles, debido a que el eclipse no podrá observarse. La opción adecuada para seguir el acontecimiento será recurrir a las transmisiones oficiales. Según el calendario de UNAM Global, el país tendrá otra oportunidad astronómica durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto, cuando un eclipse parcial de Luna sí será visible desde territorio mexicano.