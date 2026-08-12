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Perrito se vuelve viral por trabajar en una vulcanizadora mexicana y ayudar a mover las llantas

El lomito fue captado colaborando con los empleados de un negocio mientras trasladaba neumáticos, provocando ternura y cientos de reacciones entre usuarios de redes sociales

El can se ganó el cariño de los internautas después de ser captado colaborando en el traslado de neumáticos durante la jornada laboral.

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Hay trabajadores que llegan a su jornada con toda la actitud, pero pocos consiguen conquistar a las redes sociales mientras realizan sus labores. Ese es el caso de un simpático perrito que se convirtió en protagonista de un momento viral después de ser captado ayudando a los empleados de una vulcanizadora.

Las imágenes muestran al lomito participando activamente en las tareas del establecimiento y colaborando en el traslado de uno de los materiales indispensables para el trabajo diario: las llantas.

Lejos de mantenerse como un simple espectador mientras los trabajadores realizaban sus actividades, el perro parece haber encontrado su propia manera de formar parte del equipo. En el video, se le observa transportando y pasando neumáticos con entusiasmo, provocando una escena que rápidamente llamó la atención de quienes se encontraron con las imágenes en redes sociales.

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El peculiar ‘empleado’ de cuatro patas terminó convirtiéndose en la estrella del lugar gracias a su disposición para colaborar. Su actitud también generó una ola de comentarios entre los internautas, quienes aprovecharon la situación para destacar la lealtad de los perros y hacer algunas bromas sobre el desempeño laboral del can.

Redes sociales reaccionan al ‘trabajador del mes’

La mascota sorprendió por su entusiasmo para colaborar con los empleados y protagonizó una divertida escena que provocó cientos de reacciones en redes sociales.
La mascota sorprendió por su entusiasmo para colaborar con los empleados y protagonizó una divertida escena que provocó cientos de reacciones en redes sociales.

La escena provocó diferentes reacciones entre los usuarios. Mientras algunos destacaron el vínculo que existe entre los perros y las personas, otros aprovecharon el video para hacer comentarios relacionados con el mundo laboral.

Uno de los internautas incluso comparó al lomito con algunos funcionarios públicos al escribir: “El lomito trabaja más y da un buen ejemplo que cualquier politico disque trabajador”.

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Otro usuario recordó el papel que los perros han desempeñado junto a los seres humanos durante miles de años: “Por lo menos 15,000 años han sido nuestros compañeros, ayudantes, vigilantes etc. Ellos toman propósito bien guiados, el problema es que hoy muchos no los ponemos a hacer nada”.

La publicación también recibió comentarios de personas que repararon en la manera en que se desarrollaba la actividad. Uno de ellos señaló con humor: “se ve la mano de la persona que las avienta jajajaja”.

Más allá de las bromas, la grabación consiguió despertar una reacción positiva entre quienes la observaron. La imagen de un perro participando en las actividades cotidianas de una vulcanizadora fue suficiente para convertir una jornada de trabajo aparentemente normal en un momento que terminó recorriendo las plataformas digitales.

El lomito que conquistó a sus compañeros humanos

El can se ganó el cariño de los internautas después de ser captado colaborando en el traslado de neumáticos durante la jornada laboral.
El can se ganó el cariño de los internautas después de ser captado colaborando en el traslado de neumáticos durante la jornada laboral.

Los perros suelen destacar por su capacidad para acompañar a las personas en diferentes actividades y esta vez uno de ellos encontró la manera de convertirse en parte de una jornada laboral.

Su entusiasmo para participar en el movimiento de las llantas provocó que los internautas lo bautizaran, de manera simbólica, como uno de los trabajadores más comprometidos del establecimiento. Incluso surgieron bromas sobre que el can tendría más experiencia laboral que algunas personas.

La popularidad del video también refleja cómo las escenas protagonizadas por animales continúan generando gran impacto en redes sociales, especialmente cuando muestran comportamientos que los usuarios consideran divertidos, tiernos o inesperados.

En este caso, el protagonista no necesitó trucos especiales ni una situación extraordinaria. Bastó con mostrar su disposición para ayudar a los trabajadores de la vulcanizadora y participar en el traslado de las llantas para ganarse el cariño de miles de internautas.

Así, el pequeño trabajador de cuatro patas terminó demostrando que una jornada pesada puede tener un momento mucho más divertido cuando se cuenta con un compañero dispuesto a echar una pata. Y aunque su puesto oficial dentro de la vulcanizadora no está claro, en redes sociales ya tiene asegurado el reconocimiento como uno de los empleados más queridos del internet.

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