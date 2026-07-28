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Guía Roji 2026: todo sobre el regreso del mapa que no necesita internet para orientarte

El impreso actualiza rutas de transporte que no existían en versiones previas y cubre colonias desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al norte hasta San Miguel Topilejo al sur, con 220 planos

Mujer con mochila y mapa en una calle concurrida con puestos de mercado a la derecha. Se aprecian especias, textiles y personas caminando. Al fondo, edificios con cúpulas.
La demanda fue el detonante. Joaquín Palacios Roji Perezlete, nieto del fundador, explicó que los visitantes de su tienda en Coyoacán preguntaban constantemente por una versión actualizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Guía Roji, el mapa más emblemático de la Ciudad de México, volvió a las calles tras casi una década de ausencia. El 1 de mayo de 2026, la familia Palacios Roji lanzó su nueva edición impresa de la CDMX, la primera desde 2015, y ya vendió cerca del 60% de la tirada.

La demanda fue el detonante. Joaquín Palacios Roji Perezlete, nieto del fundador, señaló en declaraciones para medios que los visitantes de su tienda en Coyoacán preguntaban constantemente por una versión actualizada.

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Eso convenció a la tercera y cuarta generación de la familia de retomar la impresión.

Casi 100 años de cartografía a pie

Guia Roji/Facebook

La historia comenzó en 1928, cuando Joaquín Palacios Roji Lara, sastre del Centro Histórico y coleccionista de mapas, salió a caminar las calles de la capital con una escala en mente y un lápiz en la mano. Dibujó el primer plano de la ciudad, mandó imprimir 100 copias y las puso a la venta en su sastrería.

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Pensaba tardar meses en venderlas. Se agotaron en tres o cuatro días.

Con ese resultado, vendió la sastrería y se dedicó de lleno a la cartografía. En 1929 ya publicaba mapas de Guadalajara, Monterrey y otras ciudades, con apoyo de geógrafos y dibujantes profesionales. La guía llegó a vender más de 750,000 ejemplares al año y a cubrir más de 40 ciudades del país.

La quiebra no fue por Google Maps

Google Maps - mapas - ubicación - tecnología - 26 de julio
Un conflicto entre herederos de la tercera generación derivó en demandas legales. En 2017 se publicó la última edición y en 2018 la empresa entró en quiebra. Antes de que concluyera ese proceso, la familia logró rescatar lo más valioso: el archivo cartográfico y la marca.(Imagen ilustrativa Infobae)

La versión más extendida —que la llegada de la navegación digital hundió a la Guía Roji— es, según la propia familia, una equivocación.

Un conflicto entre herederos de la tercera generación derivó en demandas legales. En 2017 se publicó la última edición y en 2018 la empresa entró en quiebra.

Antes de que concluyera ese proceso, la familia logró rescatar lo más valioso: el archivo cartográfico y la marca. Palacios Roji Perezlete aclaró en declaraciones para medios que el cierre no obedeció a la competencia digital, sino a ese conflicto interno, contrario a la versión más difundida.

Ese acervo reúne varios miles de mapas y documentos históricos que ya comenzaron a digitalizarse.

Qué incluye la edición 2026

Póster rojo con texto blanco y amarillo, imagen de una guía, un pin de ubicación y un reloj. Se lee Guía Roji CDMX 2026, precio y dirección
Un póster promociona la nueva edición de la Guía Roji CDMX 2026, con detalles de su precio, punto de venta en Coyoacán y horarios. (Guia Roji/Facebook)

La nueva guía contiene 220 planos de las colonias de la CDMX, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) al norte hasta San Miguel Topilejo al sur. En términos de transporte público, incorpora el Cablebús, el Trolebús y el Tren Suburbano al AIFA, rutas que no existían en la edición anterior.

Para resolver lo que el papel ya no puede contener —la ciudad tiene alrededor de 85,000 calles—, la edición incluye un código QR que conecta a un motor de búsqueda digital. Desde ahí, el usuario puede localizar calles, colonias, alcaldías y códigos postales.

El precio es de $980 pesos, con envíos a todo el país por $200 pesos adicionales. También se vende de forma directa en la tienda de Delfín Madrigal 70, Coyoacán, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Sin competencia con la tecnología, con planes de expansión

La familia Palacios Roji no plantea su regreso como una batalla contra Google Maps o Waze. En declaraciones para medios, Palacios Roji Perezlete describió al mapa impreso como un recurso complementario a la tecnología: útil cuando falla la señal o el dispositivo. Su hijo,Joaquín Palacios Roji Vázquez, de 23 años y cuarta generación de la familia en el negocio, destacó que el formato en papel favorece un criterio propio para moverse en la ciudad.

Con el 60% de la tirada ya vendida, la empresa trabaja en ediciones para Guadalajara y Monterrey, con la intención de publicar nuevas versiones cada año.

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