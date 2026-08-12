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Aaron Mercury relata cómo le robaron el celular durante concierto de Harry Styles

El creador de contenido y ex integrante de La Casa de los Famosos México dice que la multitud en un concierto de Harry Styles facilitó el hurto y admite que, aunque iba prevenido, perdió también videos que ya no pudo recuperar

Collage de dos imágenes: una persona en un escenario frente a una audiencia iluminada y un hombre con gorra, ojos cerrados y una mano levantada.
“No todo fue malo en el concierto de Harry Styles”, dijo. “Solo que me robaron mi celular”. (Imagen Ilustrativa Infobae/@harrystyles @aaronmercury/Instagram)
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Aaron Mercury confirmó que le robaron el teléfono celular durante un concierto de Harry Styles, el segundo robo que sufre en menos de cinco meses. El creador de contenido lo anunció a través de una historia en redes sociales y respondió con humor a quienes cuestionaron su relato.

“No todo fue malo en el concierto de Harry Styles”, dijo. “Solo que me robaron mi celular”.

La confirmación llegó por descarte: los ladrones no lo contactaron ni intentaron devolver el aparato. “Ya no respondieron, no me intentaron contactar, lo pagaron”, explicó Mercury.

Aaron Mercury relata como fue el robo de su celular /Historias Instagram

Cómo ocurrió el robo

Harry Styles
Describió a los ladrones como “amantes de lo ajeno” y reconoció su destreza. “Son muy hábiles. Quién sabe cómo le hacen para sacarte el celular sin que te des cuenta”, dijo. (Captura de pantalla TikTok)

Mercury atribuye el robo a la aglomeración de personas que se le acercaron durante el evento. “Mucha gente se me estaba acercando, me pedía fotos, y supongo que alguna de estas personas no quería una foto conmigo y quería mi celular y lo obtuvo”, relató.

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Describió a los ladrones como “amantes de lo ajeno” y reconoció su destreza. “Son muy hábiles. Quién sabe cómo le hacen para sacarte el celular sin que te des cuenta”, dijo. Señaló que la multitud facilitó el hurto: “Por eso estuvo más fácil, porque había mucha gente”.

También reveló que, además del teléfono, le dieron una corbata durante el concierto.

harry styles -México- 27 enero
“Me fui, me vi bien verde. Yo sé que eso pasa en los conciertos, yo sé que eso pasa en los festivales, que hay banda ahí intentando sacar tu celular. Y yo iba así cuidándolo, pero aun así”, relató. (Jovani Pérez/Infobae)

Por qué se sintió “muy verde”

Mercury no ocultó la sensación de ridículo. Aseguró que asistió al evento con precaución, consciente de que ese tipo de robos son frecuentes en conciertos y festivales.

“Me fui, me vi bien verde. Yo sé que eso pasa en los conciertos, yo sé que eso pasa en los festivales, que hay banda ahí intentando sacar tu celular. Y yo iba así cuidándolo, pero aun así”, relató.

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Su conclusión fue directa: “Caí, bro, caí. Uno piensa que no le va a pasar, pero sí te pasa”.

Lo que se perdió con el celular

Aaron Mercury/Historias Instagram

Más allá del aparato, Mercury lamentó los videos que tenía guardados. “Perdí unos videos bien buenos”, dijo. Entre ellos, mencionó uno grabado desde la suite de Tinder donde terminó el concierto, con gente gritándole desde abajo.

“Si alguien me grabó desde ahí, pásenme el video, etiquétenme”, pidió a sus seguidores.

Cerró ese apartado con un llamado: “Aunque duele lo material, pues también yo perdí unos videos bien buenos. Cuiden el doble su celular”.

La respuesta a Viridiana Mata y a sus críticos

Gatito de color gris con rayas claras en primer plano, saca la lengua. Debajo se ve un emoji amarillo con la lengua afuera. Fondo difuminado
En el mismo tuit amplió su postura: “Cualquier cosa que me pase a mí, buena o mala, es noticia para esta gente mediocre tirarme”. (Aaron Mercury responde a sus criticos)

Tras el robo en el concierto, la periodista de redes sociales Viridiana Mata cuestionó públicamente su historia. Mercury respondió desde su cuenta en X: “Ridícula obsesionada. Gracias a dios tengo trabajo y pude ir a comprarme el que me robaron”.

En el mismo tuit amplió su postura: “Cualquier cosa que me pase a mí, buena o mala, es noticia para esta gente mediocre tirarme”.

En sus historias ya había anticipado esa dinámica con ironía: “Si me pasa algo bueno: ay, es que hay una razón secreta malvada. Si me pasa algo malo: ay, seguro lo hace por esto”. Su cierre fue el mismo en ambos espacios: “Les toca hablar de lo que sucede en mi vida mientras a mí me toca vivirla”.

Mercury también dejó un mensaje para el resto de sus seguidores que asistan a eventos masivos: “Imaginen esta gente que se esfuerza todo este tiempo en comprarse su celular y en un momento alguien se lo lleva. Es triste. Cuidado”.

El asalto a mano armada de marzo

El robo en el concierto no fue el primero del año. En marzo, Mercury y su madre, Nancy González, fueron víctimas de un asalto a mano armada al salir de Plaza Samara, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Según su propio relato, dos jóvenes armados los interceptaron mientras estaban detenidos en el tráfico. “Pasamos por ahí y de repente estoy hablando con mi madre, llegan dos chavillos de mi lado izquierdo, los dos con pistola”, narró en TikTok.

Los delincuentes se llevaron celulares, carteras, un reloj de la marca Boss, anillos y joyería personal. El valor total de lo robado superó los 100 mil pesos. Su madre también perdió su teléfono y documentos, incluida una visa.

Pese a la gravedad del episodio, ambos salieron ilesos. “Dentro de lo que cabe, no me pegaron, no dispararon a ninguno de los dos”, dijo entonces Mercury.

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