Rosa María Noguerón advierte caos tras el regreso de Mariana Ochoa a LCDLFM 2026: “Da contenido”

La postura de Rosa María Noguerón sobre el género en TelevisaUnivision (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

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El regreso de Mariana Ochoa a La Casa de los Famosos México 2026 ya comenzó a generar expectativas sobre lo que puede ocurrir dentro de la competencia. La cantante volvió al reality este 11 de agosto, después de permanecer 48 horas en El Exilio, donde se enfrentó a Ximena Herrera por la posibilidad de recuperar su lugar.

La decisión quedó en manos del público y Mariana consiguió alrededor de 5 millones de votos, con los que superó a Ximena y aseguró nuevamente su permanencia en el programa. Su aparición tomó por sorpresa a los habitantes, quienes no esperaban verla regresar después de haber sido la primera eliminada de esta temporada.

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Ante la atención que provocó su reingreso, Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, habló con los medios de comunicación y reconoció que Mariana era una de las participantes que más conversación había generado antes de abandonar la competencia. “Personaje que daba mucho de qué hablar”, señaló al referirse a la cantante.

Rosa María Noguerón anticipa cambios con el regreso de Mariana

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Noguerón recordó que, después de la eliminación de Mariana, una parte del público manifestó su inconformidad en redes sociales. “En las redes lo pudimos leer cuando resultó eliminada, que decían: ‘Qué pena, porque Mariana daba mucho contenido’”, explicó la productora frente a los medios.

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La productora también consideró que la información que Ochoa pudo conocer durante su salida no necesariamente será una ventaja dentro del reality. “Creo que no es que tenga información, porque esa información que tiene afuera no le va a servir adentro, no la puede utilizar, no la puede compartir”, afirmó.

Sobre lo que podría ocurrir con su retorno, Noguerón dejó abierta la puerta a nuevos movimientos dentro de la casa: “Ella esta semana, bueno, pues les dará la sorpresa a los habitantes y veremos cómo se acomodan las aguas”. La frase rápidamente se convirtió en una de las declaraciones más llamativas sobre el regreso de la cantante.

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Mar Contreras cuestiona la temporada y Noguerón responde

Rosa María Noguerón arremetió contra Mar Contreras por críticas a la cuarta temporada de LCDLFM. (Instagram: Mar Contreras / Rosa María Noguerón)

La productora también fue cuestionada por las declaraciones de Mar Contreras, quien manifestó públicamente su inconformidad con algunos aspectos de la cuarta temporada. La actriz utilizó X, antes Twitter, para criticar los posicionamientos de los habitantes y aseguró que la edición “dejó mucho que desear”.

Ante esas palabras, Noguerón reconoció que Contreras tiene derecho a expresar su opinión, pero lanzó una respuesta contundente: “Alguien muerda la mano de quien le dio de comer”. La productora añadió otra frase que elevó el tono de la controversia: “Las palabras hablan más de quien las dice que de los demás”.

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La polémica también ocurrió después de que Contreras no apareciera en un promocional animado del programa. La actriz explicó que sí había enviado autorización para utilizar su imagen, aunque con modificaciones propuestas por su equipo, y negó que existiera algún conflicto con Elaine Haro.

El Exilio le devuelve su lugar a Mariana Ochoa

Mariana Ochoa se convirtió en la primera eliminada de la cuarta temporada durante la gala realizada el domingo 2 de agosto. Sin embargo, su salida escondía una sorpresa, pues fue trasladada a El Exilio, una habitación especial de la que los demás participantes no tenían conocimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mariana Ochoa logró regresar a la competencia después de enfrentarse a Ximena Herrera en El Exilio, una dinámica en la que ambas permanecieron durante 48 horas en un espacio con recursos mínimos mientras el público decidía quién tendría una segunda oportunidad.

La cantante fue favorecida con aproximadamente 5 millones de votos, por lo que recuperó su lugar en el reality. Sin embargo, su retorno viene acompañado de una condición: durante su primera semana no podrá nominar ni ser nominada, una regla que marcará su reincorporación a la dinámica de la casa.

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Su regreso sorprendió a los habitantes, quienes recibieron la explicación de la producción sobre la decisión del público y las reglas que deberá seguir. Ahora, la atención estará puesta en cómo reaccionarán sus compañeros y si su regreso modifica las alianzas, estrategias y tensiones de la competencia.