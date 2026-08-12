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Industria cosmética: beneficios y riesgos de la inteligencia artificial según la UNAM

Expertos de la Facultad de Química destacan que la inteligencia artificial agiliza procesos en laboratorios cosméticos, pero también puede reproducir discriminación en tonos de piel

Teléfono móvil en soporte con ilustración de rostro dividido en piel y circuitos. Hay paletas de maquillaje, brochas, labiales, polvos, una lupa y un gráfico de barras.
Un teléfono móvil muestra la fusión entre inteligencia artificial y belleza, rodeado de productos cosméticos en una mesa con fondo de acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En la industria cosmética, la integración de inteligencia artificial (IA) transforma los métodos de investigación y desarrollo, permitiendo analizar fórmulas, realizar pruebas virtuales y personalizar diagnósticos de piel a una velocidad inédita. Durante el XI Simposio de Tecnología de Productos para el Cuidado Personal, organizado en la Facultad de Química de la UNAM, especialistas advirtieron que esta tendencia tecnológica, aunque ofrece nuevas oportunidades, también genera incertidumbre regulatoria y riesgos en la protección de datos biométricos. La convergencia entre la ciencia y la industria plantea retos inmediatos para el sector y para quienes laboran en áreas creativas, según lo reporta Gaceta UNAM.

A lo largo de los últimos once años, el simposio ha evolucionado para reunir a representantes de empresas, proveedores y egresados de la Facultad, consolidando su papel como foro de actualización sobre avances científicos y las tendencias de mercado. De acuerdo con Luz Antonia Borja Calderón, profesora de la FQ, el evento busca unir el enfoque técnico con el conocimiento de la regulación y los procesos de formulación en productos de belleza. Para los asistentes externos, representa un espacio de reencuentro con la vanguardia en pensamiento científico, mientras que para la comunidad universitaria significa mantenerse al tanto de las exigencias del sector profesional.

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Las voces académicas y de la industria coincidieron en que la rápida expansión de la cosmética exige repensar la formación y el papel de químicos, farmacéuticos y biólogos, así como de especialistas sin esta formación que inciden en el área. Francisco Hernández Luis, jefe del Departamento de Farmacia de la FQ, afirmó que “la academia no puede cerrar los ojos ante este tipo de metodologías que ofrece la IA”, y destacó el crecimiento sostenido del sector, donde egresados de la UNAM ya participan activamente.

La IA acelera procesos y personaliza diagnósticos en cosmética

La inteligencia artificial en el sector cosmético permite simular pruebas de productos y formular nuevas combinaciones de ingredientes en menor tiempo. Una de las aplicaciones más relevantes recae en los diagnósticos hiperpersonalizados de piel, que utilizan algoritmos para analizar características individuales y recomendar tratamientos específicos. Sin embargo, los algoritmos pueden reproducir sesgos, por ejemplo, discriminar tonos de piel, lo que obliga a revisar cuidadosamente su diseño y aplicación.

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Primer plano de una mano aplicando una gota de aceite esencial con un gotero sobre un antebrazo que presenta enrojecimiento y ronchas, con frascos borrosos al fondo.
Expertos de la Facultad de Química advierten que las pruebas virtuales y la personalización avanzan más rápido que la supervisión, con posibles efectos en puestos creativos y en la calidad del sector. | (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la profesora Perla Carolina Castañeda López, secretaria académica de Docencia y docente de Toxicología, enfatizó: “Debemos afrontar la transformación que representa la IA, aplicada a la industria cosmética, para analizar la regulación moderna, la interpretación de la sensibilidad y la optimización del proceso de formulación”. La presencia de la tecnología también implica una reconfiguración en la manera en que los laboratorios y las empresas desarrollan y prueban nuevos productos.

Desafíos regulatorios y riesgos laborales por la digitalización

El uso creciente de herramientas digitales y procesamiento de datos sensibles en la cosmética genera preocupación por la filtración de información biométrica. Además, la falta de claridad en las normas regulatorias abre interrogantes sobre la protección de los consumidores y el cumplimiento de estándares internacionales. Las y los participantes del simposio coincidieron en que la regulación no ha avanzado al ritmo de la adopción tecnológica, lo que exige una revisión urgente.

Primer plano de tres mujeres con diferentes tonos de piel y colores de ojos: verde, azul y marrón, mostrando diversidad
Académicos y empresas discutieron su adopción en el XI Simposio en la Facultad de Química de la UNAM y los retos de regulación moderna |(Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos críticos es el posible desplazamiento de empleos creativos por sistemas automatizados. La digitalización de procesos podría sustituir tareas tradicionalmente realizadas por profesionales de formulación y diseño, cambiando la estructura laboral del sector.

Frente a estos escenarios, los organizadores y asistentes destacaron la necesidad de mantener la colaboración entre la academia y la industria para anticipar y mitigar los riesgos, asegurando que la innovación beneficie a todos los actores involucrados.

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