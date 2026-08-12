México
Agregar Infobae enGoogle

¿Victoria Ruffo a “La Casa de los Famosos México”?: La ‘Reina de las Telenovelas’ pone condiciones para sumarse al reality

La reconocida actriz es conocida por sus historias de vida y buen humor, por lo que muchos seguidores del programa ven con buenos ojos su posible inclusión

La primera actriz dio señales de que el proyecto pudiera interesarle en un futuro.
La primera actriz dio señales de que el proyecto pudiera interesarle en un futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El fenómeno televisivo de La Casa de los Famosos México continúa generando enorme expectativa de cara a sus próximas entregas, y el nombre de Victoria Ruffo ha comenzado a sonar con fuerza entre los pasillos de la producción.

Se trata nada menos que de la aclamada “Reina de las Telenovelas”, quien sorprendió al público y a los medios de comunicación al revelar que no descarta la posibilidad de encerrarse en el famoso inmueble, siempre y cuando se cumplan ciertas exigencias contractuales y de convivencia.

La protagonista de producciones icónicas como La Madrastra, Corona de Lágrimas y Simplemente María abordó el tema de manera abierta durante un reciente encuentro con la prensa, desatando una ola de especulaciones y comentarios en redes sociales sobre lo que representaría su incorporación a un formato de telerrealidad de 24 horas.

PUBLICIDAD

La famosa es reconocida por sus diversos personajes y por aparecer en el podcast de su hijo José Eduardo. (Foto: Captura de pantalla)
La famosa es reconocida por sus diversos personajes y por aparecer en el podcast de su hijo José Eduardo. (Foto: Captura de pantalla)

Las estrictas condiciones de la actriz para dar el “sí”

A diferencia de otros participantes que buscan catapultar su carrera o ganar visibilidad mediática, Victoria Ruffo cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas que la respalda.

Es por ello que, al ser cuestionada sobre si aceptaría integrarse a la competencia, la actriz fue enfática al señalar que su participación no dependería únicamente de una propuesta formal, sino de condiciones muy específicas ligadas a su comodidad personal y, sobre todo, a una compensación económica a la altura de su estatus.

Entre bromas y con la simpatía que la caracteriza, Ruffo dejó en claro cuáles serían sus peticiones no negociables para ingresar a la casa:

  • Un pago millonario: La actriz sugirió que la cifra económica para convencerla de alejarse de su rutina y exponer su vida privada debería ser considerablemente alta, superando los sueldos habituales del programa.
  • Acompañamiento familiar: Expresó que le gustaría contar con la presencia de personas de su entero afecto dentro del encierro, mencionando incluso de forma jocosa a su hermana o a colegas cercanos para hacer la estancia más llevadera.
  • Trato y comodidades especiales: La intérprete remarcó que las dinámicas de limpieza, cocina y tareas domésticas que realizan los habitantes tendrían que adaptarse a su estilo de vida, dejando ver que el trabajo pesado del hogar no forma parte de sus prioridades dentro de un reality. Aunado a ello, pidió un baño privado pues no le gusta compartir con nadie.
Fede Vigevani podría abandonar La Casa de los Famosos México 2026
Para muchos, el baño ha sido uno de los principales problemas por la falta de privacidad. (Captura de pantalla )

¿Hay posibilidades reales de que entre?

La sola idea de ver a Victoria Ruffo conviviendo bajo el mismo techo con otras celebridades ha generado entusiasmo entre los seguidores del formato. La actriz no solo es reconocida por su capacidad dramática en la pantalla chica, sino también por el carisma y sentido del humor que ha mostrado en plataformas digitales en los últimos años, donde sus videos bailando de forma peculiar junto a sus compañeras de reparto se han vuelto virales en repetidas ocasiones.

PUBLICIDAD

Analistas del entretenimiento coinciden en que la presencia de una figura de la talla de Ruffo transformaría la dinámica del programa. Su estatus de leyenda de la televisión mexicana le otorgaría un peso de liderazgo natural dentro de la casa, además de atraer a un público maduro que ha seguido su trayectoria en las telenovelas desde la década de 1980.

Aunque por el momento las declaraciones de la actriz se mantienen en el terreno de la especulación y la negociación abierta, la producción de La Casa de los Famosos México ha demostrado en ediciones anteriores que no escatima recursos al momento de buscar fichajes de alto impacto que garanticen niveles récord de audiencia.

Por ahora, los fanáticos del programa y de la telenovela mexicana deberán esperar a que la producción haga los anuncios oficiales para confirmar si la “Reina de las Telenovelas” finalmente estampará su firma en el contrato para convertirse en la habitante más cotizada del show.

Temas Relacionados

Victoria RuffoLa Casa de los Famosos 2026La Casa de los Famosos 4mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se forma la tormenta tropical Cristobal en el Atlántico: Conagua revela su trayectoria y alerta a las Costas de México por fuertes lluvias

Actualmente se localiza a más de 4 mil 500 kilómetros de Cancún, Quintana Roo y avanza rápidamente hacia el este

Se forma la tormenta tropical Cristobal en el Atlántico: Conagua revela su trayectoria y alerta a las Costas de México por fuertes lluvias

Baja en homicidio doloso en México no significa pacificación: informe revela alza del delito en 11 estados y focos de violencia letal

México Evalúa indicó que la violencia letal se transforma en otras expresiones igual o más graves como las desapariciones

Baja en homicidio doloso en México no significa pacificación: informe revela alza del delito en 11 estados y focos de violencia letal

La vez que el Chapo Guzmán intentó sobornar a policías en su última captura, pero le recordaron el ataque de 18 compañeros

El calzoncillos, con lodo y armados, el líder del cártel de Sinaloa y su sanguinario escolta “El Cholo” Iván trataron de escapar al ofrecerles millones a los elementos de seguridad que no cedieron a chantajes

La vez que el Chapo Guzmán intentó sobornar a policías en su última captura, pero le recordaron el ataque de 18 compañeros

Aaron Mercury relata cómo le robaron el celular durante concierto de Harry Styles

El creador de contenido y ex integrante de La Casa de los Famosos México dice que la multitud en un concierto de Harry Styles facilitó el hurto y admite que, aunque iba prevenido, perdió también videos que ya no pudo recuperar

Aaron Mercury relata cómo le robaron el celular durante concierto de Harry Styles

Cómo eliminar los pececillos de plata del baño: trucos caseros contra la humedad

La acumulación de agua estancada y residuos sólidos facilita la proliferación de plagas como estos insectos

Cómo eliminar los pececillos de plata del baño: trucos caseros contra la humedad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los 10 grupos que convirtieron Ecatepec, Chalco y Toluca en zonas de despojo organizado en el Edomex

Los 10 grupos que convirtieron Ecatepec, Chalco y Toluca en zonas de despojo organizado en el Edomex

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Ernesto Ruffo promueve amparo por prisión preventiva y vinculación a proceso en su contra por huachicol fiscal

Ataque a niña de 10 años destapa una década de extorsiones a transportistas en el Edomex

El Gran Canal de Nextlalpan, el foco rojo del Edomex: madres buscadoras han encontrado 6 cuerpos en ocho meses

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son todos los participantes, conductores y críticos de La Granja VIP México 2026: lista actualizada

Quiénes son todos los participantes, conductores y críticos de La Granja VIP México 2026: lista actualizada

Aaron Mercury relata cómo le robaron el celular durante concierto de Harry Styles

¿Quién es Kenny Avilés, la tercer participante confirmada de La Granja VIP México 2?

¿Quién es la misteriosa rubia que acompañó a Cristian Castro en su concierto y desató rumores de romance?

Kenny Avilés es la tercer participante confirmada de ‘La Granja VIP México 2′

DEPORTES

Real Madrid presenta su tercer uniforme en tono rosa para la temporada 2026-2027: este es el precio en México

Real Madrid presenta su tercer uniforme en tono rosa para la temporada 2026-2027: este es el precio en México

Toluca vs FC Dallas, EN VIVO: cuándo y dónde ver GRATIS el partido de la Leagues Cup 2026

Luchador sufre escalofriante lesión en la rodilla durante función en Reynosa | Video

Toluca vs Atlante: cuánto cuestan los boletos para el partido en el Estadio Banorte de la Jornada 4

Burnley vs West Ham: cuándo y dónde ver el debut de Edson Álvarez en la segunda división de Inglaterra