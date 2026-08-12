¿Victoria Ruffo a “La Casa de los Famosos México”?: La ‘Reina de las Telenovelas’ pone condiciones para sumarse al reality

La primera actriz dio señales de que el proyecto pudiera interesarle en un futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fenómeno televisivo de La Casa de los Famosos México continúa generando enorme expectativa de cara a sus próximas entregas, y el nombre de Victoria Ruffo ha comenzado a sonar con fuerza entre los pasillos de la producción.

Se trata nada menos que de la aclamada “Reina de las Telenovelas”, quien sorprendió al público y a los medios de comunicación al revelar que no descarta la posibilidad de encerrarse en el famoso inmueble, siempre y cuando se cumplan ciertas exigencias contractuales y de convivencia.

La protagonista de producciones icónicas como La Madrastra, Corona de Lágrimas y Simplemente María abordó el tema de manera abierta durante un reciente encuentro con la prensa, desatando una ola de especulaciones y comentarios en redes sociales sobre lo que representaría su incorporación a un formato de telerrealidad de 24 horas.

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La famosa es reconocida por sus diversos personajes y por aparecer en el podcast de su hijo José Eduardo. (Foto: Captura de pantalla)

Las estrictas condiciones de la actriz para dar el “sí”

A diferencia de otros participantes que buscan catapultar su carrera o ganar visibilidad mediática, Victoria Ruffo cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas que la respalda.

Es por ello que, al ser cuestionada sobre si aceptaría integrarse a la competencia, la actriz fue enfática al señalar que su participación no dependería únicamente de una propuesta formal, sino de condiciones muy específicas ligadas a su comodidad personal y, sobre todo, a una compensación económica a la altura de su estatus.

Entre bromas y con la simpatía que la caracteriza, Ruffo dejó en claro cuáles serían sus peticiones no negociables para ingresar a la casa:

Un pago millonario: La actriz sugirió que la cifra económica para convencerla de alejarse de su rutina y exponer su vida privada debería ser considerablemente alta, superando los sueldos habituales del programa.

Acompañamiento familiar: Expresó que le gustaría contar con la presencia de personas de su entero afecto dentro del encierro, mencionando incluso de forma jocosa a su hermana o a colegas cercanos para hacer la estancia más llevadera.

Trato y comodidades especiales: La intérprete remarcó que las dinámicas de limpieza, cocina y tareas domésticas que realizan los habitantes tendrían que adaptarse a su estilo de vida, dejando ver que el trabajo pesado del hogar no forma parte de sus prioridades dentro de un reality. Aunado a ello, pidió un baño privado pues no le gusta compartir con nadie.

Para muchos, el baño ha sido uno de los principales problemas por la falta de privacidad. (Captura de pantalla )

¿Hay posibilidades reales de que entre?

La sola idea de ver a Victoria Ruffo conviviendo bajo el mismo techo con otras celebridades ha generado entusiasmo entre los seguidores del formato. La actriz no solo es reconocida por su capacidad dramática en la pantalla chica, sino también por el carisma y sentido del humor que ha mostrado en plataformas digitales en los últimos años, donde sus videos bailando de forma peculiar junto a sus compañeras de reparto se han vuelto virales en repetidas ocasiones.

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Analistas del entretenimiento coinciden en que la presencia de una figura de la talla de Ruffo transformaría la dinámica del programa. Su estatus de leyenda de la televisión mexicana le otorgaría un peso de liderazgo natural dentro de la casa, además de atraer a un público maduro que ha seguido su trayectoria en las telenovelas desde la década de 1980.

Aunque por el momento las declaraciones de la actriz se mantienen en el terreno de la especulación y la negociación abierta, la producción de La Casa de los Famosos México ha demostrado en ediciones anteriores que no escatima recursos al momento de buscar fichajes de alto impacto que garanticen niveles récord de audiencia.

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Por ahora, los fanáticos del programa y de la telenovela mexicana deberán esperar a que la producción haga los anuncios oficiales para confirmar si la “Reina de las Telenovelas” finalmente estampará su firma en el contrato para convertirse en la habitante más cotizada del show.