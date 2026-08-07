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Quiénes son todos los participantes confirmados de La Granja VIP México 2026: lista actualizada

Te decimos también el elenco de conductores que estará a cargo de la segunda temporada del reality de TV Azteca

Cuadrícula con dieciocho recuadros, uno con Carlos Trejo y diecisiete con siluetas de figuras. Silueta grande de persona y fondo violeta con luces. Logo La Granja VIP
Según filtraciones en X, Ivonne Montero podría ser la nueva famosa confirmada para La Granja VIP 2. (Especial Infobae México)
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Las expectativas por La Granja VIP 2026 crecen cada día. Aunque la producción todavía guarda secretos sobre el elenco, la confirmación de algunos nombres y las polémicas en torno a otros ya han generado conversación en redes sociales.

El reality de TV Azteca promete reunir a personalidades con historias controvertidas y carisma ante las cámaras.

A continuación te compartimos una lista actualizada de los habitantes que serán parte de esta segunda edición.

¿De qué trata la Granja VIP?

La Granja VIP desafía a un grupo de figuras públicas a dejar atrás la rutina de la ciudad y los privilegios del mundo del espectáculo.

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Durante varias semanas, las celebridades se ven obligadas a convivir en un ambiente rural, sin acceso a comodidades modernas ni lujos habituales.

la granja vip -México- 17 octubre
(LA Granja VIP)

El formato exige que los participantes realicen auténticas tareas de campo. Desde limpiar establos, sembrar, cuidar animales y cargar leña, cada día implica esfuerzo físico y adaptación a condiciones básicas.

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La convivencia es vigilada por cámaras todo el tiempo. Los retos no solo son físicos: las nominaciones semanales y las pruebas de inmunidad marcan el pulso del juego y ponen a prueba la tolerancia y la estrategia.

Las alianzas y los roces se vuelven inevitables en una experiencia que exige resistencia, ingenio y paciencia para sobrevivir lejos de cualquier privilegio.

Las tensiones escalaron entre los granjeros previo a la segunda asamblea de la temporada.
Las tensiones escalaron entre los granjeros previo a la segunda asamblea de la temporada. (La Granaja VIP, Facebook)

Lista de participantes confirmados en La Granja VIP 2026

  1. Carlos Trejo: el reconocido Cazafantasmas, escritor de ‘Cañitas’ y enemigo de Alfredo Adame fue el primer confirmado de la temporada.
  2. Ivonne Montero: la actriz y cantante ya ha estado en otros realities, como La Casa de los Famosos de Telemundo.

Lista de conductores confirmados

  • Mallezaa será la host digital de la temporada.
  • Adal Ramones será conductor estelar.

El resto del elenco permanece sin confirmación, pero esta nota se irá actualizando conforme surjan los demás nombres.

Cuándo se estrena La Granja VIP 2026

La nueva temporada de La Granja VIP tiene previsto su estreno el 6 de septiembre de 2026. La producción ha confirmado esta fecha.

(Jesús Avilés/Infobae México)
(Jesús Avilés/Infobae México)

La estrategia es mantener la expectativa y competir con otros formatos de telerrealidad que también se preparan para el otoño televisivo.

El reality buscará captar la atención con la presencia de figuras polémicas y la interacción directa con la audiencia. Desde la producción se ha adelantado que se planean sorpresas y que los detalles finales sobre los concursantes se revelarán en los próximos días.

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