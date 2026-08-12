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Jornada 3 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y dónde ver cada uno de los partidos

El futbol femenil continúa con la actividad este fin de semana con la tercera jornada

El futbol femenil continúa con la actividad este fin de semana con la tercera jornada. (Instagram: Rayadas)
El futbol femenil continúa con la actividad este fin de semana con la tercera jornada. (Instagram: Rayadas)
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La jornada 3 de la Liga MX Femenil inicia este viernes 14 de agosto con el partido entre Cruz Azul y Atlante, mientras que el resto de los encuentros se jugará a lo largo del fin de semana hasta el lunes.

Calendario Jornada 3 Liga Mx Femenil

Conoce dónde ver los partidos de la Jornada 3 de la Liga Mx Femenil. (EFE/ Miguel Sierra)
Conoce dónde ver los partidos de la Jornada 3 de la Liga Mx Femenil. (EFE/ Miguel Sierra)

A continuación, te presentamos el calendario completo de partidos para la Jornada 3 Liga Mx Femenil:

Cruz Azul vs Atlante

  • Viernes 14 de agosto
  • Estadio Unidad Deportiva Centenario
  • 19:00 horas
  • Transmisión:
  • ViX, YouTube Liga MX Femenil

América vs Puebla

  • Sábado 15 de agosto
  • Cancha Centenario No. 5
  • 15:45 horas
  • ViX, YouTube Liga MX Femenil

Pachuca vs Pumas

  • Sábado 15 de agosto
  • Estadio Hidalgo
  • 17:00 horas
  • Transmisión: Tubi, FOX One

Tigres vs FC Juárez

  • Sábado 15 de agosto
  • Estadio Universitario
  • 19:06 horas
  • Transmisión: Tubi, FOX One

Tijuana vs Necaxa

  • Sábado 15 de agosto
  • Estadio Caliente
  • 21:10 horas
  • Transmisión: Tubi, FOX One

Chivas vs Atlético de San Luis

  • Domingo 16 de agosto
  • Estadio Akron
  • 17:00 horas
  • Transmisión: TUBI, FOX ONE, Amazon Prime Video

León vs Querétaro

  • Lunes 17 de agosto
  • Estadio León
  • 17:00 horas
  • Transmisión: Tubi, FOX One

Toluca vs Atlas

  • Lunes 17 de agosto
  • Estadio Nemesio Diez
  • 18:00 horas
  • Transmisión: ViX, YouTube Liga MX Femenil

Santos vs Rayadas

  • Lunes 17 de agosto
  • Estadio TSM
  • 19:06 horas
  • Transmisión: Tubi, FOX One

La Jornada 3 de la Liga MX Femenil se distribuye entre viernes y lunes, con equipos que buscan consolidarse en el inicio del torneo y partidos que se podrán seguir en distintas plataformas.

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Resumen de la Jornada 2

América Femenil tiene la mayor goleada en la historia de la Liga Mx Femenil cuando vencieron 12-1 al Morelia
América Femenil tiene la mayor goleada en la historia de la Liga Mx Femenil cuando vencieron 12-1 al Morelia

A continuación, te presentamos los resultados de la jornada 2 de la Liga Mx Femenil:

  • Atlas 1-1 Pachuca: Partido equilibrado en el Estadio Jalisco. Atlas se adelantó en el marcador, pero Pachuca logró igualar en el complemento. Ambos equipos mostraron solidez defensiva y sumaron un punto que puede ser valioso para el desarrollo del torneo.
  • América 10-0 Cruz Azul América firmó una goleada histórica en el Estadio Banorte. Las Águilas, actuales campeonas, dominaron de principio a fin ante un Cruz Azul que no encontró respuestas. Este resultado reafirma el poder ofensivo de América y se coloca como una de las victorias más contundentes en la historia de la Liga Mx Femenil.
  • Querétaro 1-2 Santos : Santos logró su primera victoria del torneo al imponerse como visitante. El partido fue disputado, pero Santos se mostró más efectivo frente al arco y supo manejar el resultado en los minutos finales.
  • Necaxa 1-2 Pumas: Después de una primera jornada para el olvido, Pumas rescató el triunfo en Aguascalientes con un gol en los últimos minutos.
  • Monterrey 3-1 Atlante: Las Rayadas sumaron su segunda victoria consecutiva. El equipo mostró buen funcionamiento ofensivo y controló el trámite ante un Atlante que sigue adaptándose a la competencia.
  • Puebla 1-4 Chivas. Chivas fue ampliamente superior en el Estadio Cuauhtémoc. El Rebaño Sagrado dominó el juego y aprovechó las oportunidades, consolidándose como uno de los equipos más sólidos en este inicio de torneo.
  • Atlético de San Luis 2-1 Tijuana: San Luis consiguió un triunfo importante como local, mostrando carácter en los minutos finales. Tijuana no logró revertir el marcador y se mantiene en la parte baja de la tabla.
  • Toluca 2-0 FC Juárez :;Toluca fue contundente en casa y sumó tres puntos que le permiten mantenerse en la parte alta de su grupo.
  • León 1-2 Tigres: Tigres remontó como visitante con una actuación ofensiva destacada. La plantilla felina sigue mostrando su jerarquía y deja claro que es candidata al título desde las primeras jornadas.

Así, ya transcurrieron dos semanas y todo está listo para la Jornada 3, la cual comienza este viernes con el encuentro entre Cruz Azul y Atlante.

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