Jornada 3 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y dónde ver cada uno de los partidos

La jornada 3 de la Liga MX Femenil inicia este viernes 14 de agosto con el partido entre Cruz Azul y Atlante, mientras que el resto de los encuentros se jugará a lo largo del fin de semana hasta el lunes.
Calendario Jornada 3 Liga Mx Femenil
A continuación, te presentamos el calendario completo de partidos para la Jornada 3 Liga Mx Femenil:
Cruz Azul vs Atlante
- Viernes 14 de agosto
- Estadio Unidad Deportiva Centenario
- 19:00 horas
- Transmisión:
- ViX, YouTube Liga MX Femenil
América vs Puebla
- Sábado 15 de agosto
- Cancha Centenario No. 5
- 15:45 horas
- ViX, YouTube Liga MX Femenil
Pachuca vs Pumas
- Sábado 15 de agosto
- Estadio Hidalgo
- 17:00 horas
- Transmisión: Tubi, FOX One
Tigres vs FC Juárez
- Sábado 15 de agosto
- Estadio Universitario
- 19:06 horas
- Transmisión: Tubi, FOX One
Tijuana vs Necaxa
- Sábado 15 de agosto
- Estadio Caliente
- 21:10 horas
- Transmisión: Tubi, FOX One
Chivas vs Atlético de San Luis
- Domingo 16 de agosto
- Estadio Akron
- 17:00 horas
- Transmisión: TUBI, FOX ONE, Amazon Prime Video
León vs Querétaro
- Lunes 17 de agosto
- Estadio León
- 17:00 horas
- Transmisión: Tubi, FOX One
Toluca vs Atlas
- Lunes 17 de agosto
- Estadio Nemesio Diez
- 18:00 horas
- Transmisión: ViX, YouTube Liga MX Femenil
Santos vs Rayadas
- Lunes 17 de agosto
- Estadio TSM
- 19:06 horas
- Transmisión: Tubi, FOX One
La Jornada 3 de la Liga MX Femenil se distribuye entre viernes y lunes, con equipos que buscan consolidarse en el inicio del torneo y partidos que se podrán seguir en distintas plataformas.
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Resumen de la Jornada 2
A continuación, te presentamos los resultados de la jornada 2 de la Liga Mx Femenil:
- Atlas 1-1 Pachuca: Partido equilibrado en el Estadio Jalisco. Atlas se adelantó en el marcador, pero Pachuca logró igualar en el complemento. Ambos equipos mostraron solidez defensiva y sumaron un punto que puede ser valioso para el desarrollo del torneo.
- América 10-0 Cruz Azul América firmó una goleada histórica en el Estadio Banorte. Las Águilas, actuales campeonas, dominaron de principio a fin ante un Cruz Azul que no encontró respuestas. Este resultado reafirma el poder ofensivo de América y se coloca como una de las victorias más contundentes en la historia de la Liga Mx Femenil.
- Querétaro 1-2 Santos : Santos logró su primera victoria del torneo al imponerse como visitante. El partido fue disputado, pero Santos se mostró más efectivo frente al arco y supo manejar el resultado en los minutos finales.
- Necaxa 1-2 Pumas: Después de una primera jornada para el olvido, Pumas rescató el triunfo en Aguascalientes con un gol en los últimos minutos.
- Monterrey 3-1 Atlante: Las Rayadas sumaron su segunda victoria consecutiva. El equipo mostró buen funcionamiento ofensivo y controló el trámite ante un Atlante que sigue adaptándose a la competencia.
- Puebla 1-4 Chivas. Chivas fue ampliamente superior en el Estadio Cuauhtémoc. El Rebaño Sagrado dominó el juego y aprovechó las oportunidades, consolidándose como uno de los equipos más sólidos en este inicio de torneo.
- Atlético de San Luis 2-1 Tijuana: San Luis consiguió un triunfo importante como local, mostrando carácter en los minutos finales. Tijuana no logró revertir el marcador y se mantiene en la parte baja de la tabla.
- Toluca 2-0 FC Juárez :;Toluca fue contundente en casa y sumó tres puntos que le permiten mantenerse en la parte alta de su grupo.
- León 1-2 Tigres: Tigres remontó como visitante con una actuación ofensiva destacada. La plantilla felina sigue mostrando su jerarquía y deja claro que es candidata al título desde las primeras jornadas.
Así, ya transcurrieron dos semanas y todo está listo para la Jornada 3, la cual comienza este viernes con el encuentro entre Cruz Azul y Atlante.
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