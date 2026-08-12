Jornada 3 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y dónde ver cada uno de los partidos

El futbol femenil continúa con la actividad este fin de semana con la tercera jornada. (Instagram: Rayadas)

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La jornada 3 de la Liga MX Femenil inicia este viernes 14 de agosto con el partido entre Cruz Azul y Atlante, mientras que el resto de los encuentros se jugará a lo largo del fin de semana hasta el lunes.

Calendario Jornada 3 Liga Mx Femenil

Conoce dónde ver los partidos de la Jornada 3 de la Liga Mx Femenil. (EFE/ Miguel Sierra)

A continuación, te presentamos el calendario completo de partidos para la Jornada 3 Liga Mx Femenil:

Cruz Azul vs Atlante

Viernes 14 de agosto

Estadio Unidad Deportiva Centenario

19:00 horas

Transmisión:

ViX, YouTube Liga MX Femenil

América vs Puebla

Sábado 15 de agosto

Cancha Centenario No. 5

15:45 horas

ViX, YouTube Liga MX Femenil

Pachuca vs Pumas

Sábado 15 de agosto

Estadio Hidalgo

17:00 horas

Transmisión: Tubi, FOX One

Tigres vs FC Juárez

Sábado 15 de agosto

Estadio Universitario

19:06 horas

Transmisión: Tubi, FOX One

Tijuana vs Necaxa

Sábado 15 de agosto

Estadio Caliente

21:10 horas

Transmisión: Tubi, FOX One

Chivas vs Atlético de San Luis

Domingo 16 de agosto

Estadio Akron

17:00 horas

Transmisión: TUBI, FOX ONE, Amazon Prime Video

León vs Querétaro

Lunes 17 de agosto

Estadio León

17:00 horas

Transmisión: Tubi, FOX One

Toluca vs Atlas

Lunes 17 de agosto

Estadio Nemesio Diez

18:00 horas

Transmisión: ViX, YouTube Liga MX Femenil

Santos vs Rayadas

Lunes 17 de agosto

Estadio TSM

19:06 horas

Transmisión: Tubi, FOX One

La Jornada 3 de la Liga MX Femenil se distribuye entre viernes y lunes, con equipos que buscan consolidarse en el inicio del torneo y partidos que se podrán seguir en distintas plataformas.

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Resumen de la Jornada 2

América Femenil tiene la mayor goleada en la historia de la Liga Mx Femenil cuando vencieron 12-1 al Morelia

A continuación, te presentamos los resultados de la jornada 2 de la Liga Mx Femenil:

Atlas 1-1 Pachuca: Partido equilibrado en el Estadio Jalisco. Atlas se adelantó en el marcador, pero Pachuca logró igualar en el complemento. Ambos equipos mostraron solidez defensiva y sumaron un punto que puede ser valioso para el desarrollo del torneo.

América 10-0 Cruz Azul América firmó una goleada histórica en el Estadio Banorte. Las Águilas, actuales campeonas, dominaron de principio a fin ante un Cruz Azul que no encontró respuestas. Este resultado reafirma el poder ofensivo de América y se coloca como una de las victorias más contundentes en la historia de la Liga Mx Femenil.

Querétaro 1-2 Santos : Santos logró su primera victoria del torneo al imponerse como visitante. El partido fue disputado, pero Santos se mostró más efectivo frente al arco y supo manejar el resultado en los minutos finales.

Necaxa 1-2 Pumas: Después de una primera jornada para el olvido, Pumas rescató el triunfo en Aguascalientes con un gol en los últimos minutos.

Monterrey 3-1 Atlante: Las Rayadas sumaron su segunda victoria consecutiva. El equipo mostró buen funcionamiento ofensivo y controló el trámite ante un Atlante que sigue adaptándose a la competencia.

Puebla 1-4 Chivas. Chivas fue ampliamente superior en el Estadio Cuauhtémoc. El Rebaño Sagrado dominó el juego y aprovechó las oportunidades, consolidándose como uno de los equipos más sólidos en este inicio de torneo.

Atlético de San Luis 2-1 Tijuana: San Luis consiguió un triunfo importante como local, mostrando carácter en los minutos finales. Tijuana no logró revertir el marcador y se mantiene en la parte baja de la tabla.

Toluca 2-0 FC Juárez :;Toluca fue contundente en casa y sumó tres puntos que le permiten mantenerse en la parte alta de su grupo.

León 1-2 Tigres: Tigres remontó como visitante con una actuación ofensiva destacada. La plantilla felina sigue mostrando su jerarquía y deja claro que es candidata al título desde las primeras jornadas.

Así, ya transcurrieron dos semanas y todo está listo para la Jornada 3, la cual comienza este viernes con el encuentro entre Cruz Azul y Atlante.