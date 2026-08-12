Toluca vs FC Dallas, EN VIVO: cuándo y dónde ver GRATIS el partido de la Leagues Cup 2026

(Jovani Pérez / Infobae México)

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Toluca vuelve a la actividad en la Leagues Cup 2026 este miércoles 12 de agosto, cuando reciba al FC Dallas en el Estadio Nemesio Diez, dentro de la Jornada 3 de la Fase de Grupos.

Los Diablos buscarán aprovechar su condición de local para conseguir una victoria que los acerque a los Cuartos de Final.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed llega al encuentro después de sufrir su primera derrota del torneo frente a LAFC, resultado que frenó su buen inicio en la competencia.

Ahora, el cuadro escarlata intentará recuperar el camino del triunfo ante un Dallas que atraviesa un momento positivo.

¿Cómo llegan Toluca y FC Dallas?

(Robert Edwards-Imagn Images)

Toluca comenzó su participación en la Leagues Cup con una victoria, pero en su segundo compromiso cayó por la mínima diferencia ante LAFC en el BMO Stadium. Con ese resultado, los Diablos se mantienen con tres puntos y buscarán sumar nuevamente para mantener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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Por su parte, FC Dallas llega con dos triunfos en el torneo. El equipo estadounidense derrotó por la mínima diferencia a Chivas de Guadalajara en su último partido y suma seis puntos, por lo que buscará cerrar la Fase de Grupos con otro resultado positivo.

El duelo en el Nemesio Diez será clave para las aspiraciones de los escarlatas, que tendrán la oportunidad de hacer valer su localía y buscar el boleto a los Cuartos de Final.

¿Dónde ver Toluca vs. FC Dallas EN VIVO?

(EFE/Felipe Gutiérrez)

Fecha: miércoles 12 de agosto

Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Nemesio Diez, Toluca

Televisión: Imagen TV

Streaming: Apple TV