Mercado de La Merced: 68 años de tradición en el corazón de la Ciudad de México

La celebración por el 68 aniversario del Mercado de La Merced reunirá este 24 de septiembre a comerciantes, visitantes y artistas en una jornada que combinará música, baile y actividades culturales, en coincidencia con el día de la Virgen de la Merced, patrona del emblemático recinto.
Desde las 11:00 hasta las 15:00, el histórico mercado, ubicado en Avenida de Circunvalación dentro de la alcaldía Venustiano Carranza, será escenario de una fiesta que incluirá un servicio religioso matutino, lecturas de poesía, presentaciones musicales y espectáculos de circo comunitario, según la programación difundida por los organizadores.
El Mercado de La Merced se ha consolidado como uno de los espacios de abasto más grandes y antiguos de la Ciudad de México, con más de 4 mil puestos que ofrecen desde frutas, verduras y carnes hasta flores, artesanías y productos esotéricos.
Su historia se remonta a la época prehispánica, cuando la zona funcionaba como un embarcadero clave para el comercio de productos provenientes de las chinampas, que abastecían hasta el 40% de la antigua Tenochtitlán. En ese entonces, el intercambio incluía cacao, miel de maguey, guajolotes, chile y frijol, sentando las bases para el desarrollo comercial posterior a la conquista española.
Durante el virreinato, el área que hoy ocupa el mercado albergó el Convento de Nuestra Señora de la Merced, alrededor del cual comenzaron a instalarse comerciantes debido a su proximidad con las principales rutas mercantiles.
El crecimiento del mercado llevó a una remodelación significativa en 1957, año en que se inauguró la nave principal diseñada por Félix Candela, cuya cubierta en forma de cascarón de huevo destaca por su ventilación e iluminación natural.
Durante la administración de Adolfo López Mateos (1958-1964), la ciudad experimentó una expansión de la infraestructura de mercados públicos, con la construcción de 88 nuevos recintos, consolidando a La Merced como un referente en la red de abasto de la metrópoli.
Actualmente, el mercado está dividido en zonas especializadas que incluyen frutas y verduras, carnes, flores, dulces, productos de fiesta y un área de alimentos preparados. Entre los ingredientes tradicionales que se pueden adquirir figuran el maíz, chiles secos, especias, y productos únicos como el huitlacoche.
En la zona de comidas, los visitantes pueden degustar antojitos mexicanos como tacos, quesadillas, tlacoyos y barbacoa, acompañados de bebidas típicas como el atole y el agua de horchata.
Asimismo, cada temporada como el 15 de septiembre, Día de Muertos y Navidad, este mercado es punto central en la venta de productos que se pueden ocupar desde para poner una ofrenda o un nacimiento, hasta para organizar una tradicional noche de fiesta mexicana.
La conmemoración de los 68 años del mercado incluirá la participación de proyectos musicales como Sabrosound, Sonidera Noción, Bruxxx1111 y Óxido en la nave mayor. En la puerta 23, Radiobocina de CCradio organizará números de circo comunitario, así como slams de poesía y rap. El acceso al mercado es sencillo mediante transporte público, siendo la estación Merced de la Línea 1 del Metro la opción más directa para quienes deseen sumarse a la celebración. También se puede acceder desde metro Candelaria y Metro Fray Servando.
La Merced ha pasado a la colectividad urbana de la Ciudad de México como un referente del comercio que, año con año, en esta fiesta de aniversario los mercaderes llenan de flores a su santa patrona para agradecer por la prosperidad y el trabajo que les da. Hay fiesta y color, y la música de sonidero hace vibrar a los visitantes en cada esquina al son de la cumbia.