Mercado de La Merced: 68 años de tradición en el corazón de la Ciudad de México

El Mercado de La Merced cumple 68 años. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La celebración por el 68 aniversario del Mercado de La Merced reunirá este 24 de septiembre a comerciantes, visitantes y artistas en una jornada que combinará música, baile y actividades culturales, en coincidencia con el día de la Virgen de la Merced, patrona del emblemático recinto.

Desde las 11:00 hasta las 15:00, el histórico mercado, ubicado en Avenida de Circunvalación dentro de la alcaldía Venustiano Carranza, será escenario de una fiesta que incluirá un servicio religioso matutino, lecturas de poesía, presentaciones musicales y espectáculos de circo comunitario, según la programación difundida por los organizadores.

El Mercado de La Merced se ha consolidado como uno de los espacios de abasto más grandes y antiguos de la Ciudad de México, con más de 4 mil puestos que ofrecen desde frutas, verduras y carnes hasta flores, artesanías y productos esotéricos.

Su historia se remonta a la época prehispánica, cuando la zona funcionaba como un embarcadero clave para el comercio de productos provenientes de las chinampas, que abastecían hasta el 40% de la antigua Tenochtitlán. En ese entonces, el intercambio incluía cacao, miel de maguey, guajolotes, chile y frijol, sentando las bases para el desarrollo comercial posterior a la conquista española.

Los organizadores invitaron al público a visitar el aniversario de uno de los mercados más grandes de la CDMX. Foto: Facebook 68 Aniversario de los mercados de La Merced

Durante el virreinato, el área que hoy ocupa el mercado albergó el Convento de Nuestra Señora de la Merced, alrededor del cual comenzaron a instalarse comerciantes debido a su proximidad con las principales rutas mercantiles.

El crecimiento del mercado llevó a una remodelación significativa en 1957, año en que se inauguró la nave principal diseñada por Félix Candela, cuya cubierta en forma de cascarón de huevo destaca por su ventilación e iluminación natural.

Durante la administración de Adolfo López Mateos (1958-1964), la ciudad experimentó una expansión de la infraestructura de mercados públicos, con la construcción de 88 nuevos recintos, consolidando a La Merced como un referente en la red de abasto de la metrópoli.

Actualmente, el mercado está dividido en zonas especializadas que incluyen frutas y verduras, carnes, flores, dulces, productos de fiesta y un área de alimentos preparados. Entre los ingredientes tradicionales que se pueden adquirir figuran el maíz, chiles secos, especias, y productos únicos como el huitlacoche.

El mercado de La Merced se ha convertido en un referente del comercio en México. Foto: Karina Hernández / Infobae

En la zona de comidas, los visitantes pueden degustar antojitos mexicanos como tacos, quesadillas, tlacoyos y barbacoa, acompañados de bebidas típicas como el atole y el agua de horchata.

Asimismo, cada temporada como el 15 de septiembre, Día de Muertos y Navidad, este mercado es punto central en la venta de productos que se pueden ocupar desde para poner una ofrenda o un nacimiento, hasta para organizar una tradicional noche de fiesta mexicana.

La conmemoración de los 68 años del mercado incluirá la participación de proyectos musicales como Sabrosound, Sonidera Noción, Bruxxx1111 y Óxido en la nave mayor. En la puerta 23, Radiobocina de CCradio organizará números de circo comunitario, así como slams de poesía y rap. El acceso al mercado es sencillo mediante transporte público, siendo la estación Merced de la Línea 1 del Metro la opción más directa para quienes deseen sumarse a la celebración. También se puede acceder desde metro Candelaria y Metro Fray Servando.

La Merced ha pasado a la colectividad urbana de la Ciudad de México como un referente del comercio que, año con año, en esta fiesta de aniversario los mercaderes llenan de flores a su santa patrona para agradecer por la prosperidad y el trabajo que les da. Hay fiesta y color, y la música de sonidero hace vibrar a los visitantes en cada esquina al son de la cumbia.