Extorsiones, amenazas y alertas de EEUU: la historia detrás de cómo el crimen organizado puso en jaque al aguacate michoacano

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Desde 2022 a la fecha, en tres ocasiones el gobierno de EEUU frenó la importación de aguacate mexicano. Crédito: Marco Ugarte / AP

Este miércoles, el gobierno de Estados Unidos informó que suspendió temporalmente todas sus actividades en el estado de Michoacán por cuestiones de seguridad, en consecuencia, la exportación de aguacate a ese país quedó suspendida.

Lo anterior, tras recibir una amenaza contra los intereses de la Unión Americana en la entidad que gobierna el morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

La Misión de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad, que afecta directamente las operaciones del Departamento de Agricultura de ese país (USDA), responsable de supervisar la exportación de aguacate hacia el mercado estadounidense.

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EEUU vuelve a frenar exportación de aguacate mexicano

La Embajada de Estados Unidos en México confirmó la suspensión, pero no reveló la naturaleza de la amenaza que supuestamente está afectando los intereses de la nación que gobierna Donald Trump.

Cabe recordar que Michoacán fue clasificado en categoría “Nivel 4: No viajar”, la más alta de sus sistemas de alertas, a causa de la inseguridad y la presencia de organizaciones criminales.

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“Debido a una amenaza contra intereses estadounidenses, las actividades del gobierno de EEUU en el estado de Michoacán han sido suspendidas a partir del 5 de agosto. Se recuerda que la alerta de viaje de EEUU designa a Michoacán como área de Nivel 4 No Viajar”, reza el comunicado emitido por las autoridades de la Unión Americana.

Esta decisión impactó de forma inmediata a la industria aguacate, que depende la presencia de los Oficiales Regulatorios del USDA para hacer válido el cumplimiento del Trabajo Operativo en los empaques autorizados.

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Aguacateros emprenden acciones para reactivar exportación a EEUU

Tras darse a conocer la suspensión de la exportación de aguacate michoacano a Estados Unidos, la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México (APEM) informó que solo pudo procesar la fruta recibida el pasado 4 de agosto, siempre que haya sido inspeccionada por un oficial estadounidense.

La APEM adelantó que su consejero directivo y director general viajaron a la Ciudad de México para sostener reuniones con autoridades federales y buscar soluciones que reduzcan el impacto de las afectaciones.

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Una comunicación de APEAM anuncia la suspensión temporal de las actividades del personal de la USDA en Michoacán, impactando el proceso de verificación para la exportación de aguacate. (@apeamac)

Primera suspensión de importación ocurrió en 2022

Las autoridades suspendieron la importación de aguacate mexicano a Estados Unidos en febrero de 2022. Era la primera vez que ocurría algo así desde 1997.

Aquella ocasión, el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la exportación de aguacate se detuvo después de que un inspector de seguridad estadounidense recibió una amenaza en Uruapan, Michoacán.

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“Las autoridades sanitarias de EEUU tomaron la decisión luego de que uno de sus funcionarios, que realizaba inspecciones en Uruapan, Michoacán, recibiera un mensaje amenazante en su celular oficial”, informó la Secretaría de Agricultura.

FOTO DE ARCHIVO. Unos aguacates cuelgan de un árbol en una plantación de Tingambato, en el estado de Michoacán, México. 18 de junio de 2024. REUTERS/Iván Macias

Además, Michoacán es la única entidad de México que tiene permiso para exportar aguacate a Estados Unidos. Sin embargo, la batalla de los cárteles de la droga por el territorio, así como la extorsión hacia los productores frenó las ventas hacia el vecino del norte.

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Hace cuatro años, la suspensión de importación por parte de EEUU solo duró ocho días y, antes de que concluyera el mes de febrero de 2022, el aguacate mexicano volvió al mercado norteamericano, luego de que ambos países acordaron mayores garantías de seguridad.

Otra vez EEUU suspende importación de aguacate en 2024

Más de dos años después –en junio de 2024–, el gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente la importación de aguacate procedente de Michoacán, porque dos inspectores del Departamento de Agricultura de ese país fueron retenidos durante un bloqueo en la comunidad de Aranza, municipio de Paracho, en Michoacán.

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El gobierno de Donald Trump ha endurecido su política de seguridad. REUTERS/Evelyn Hockstein

La suspensión duró algunas semanas, lapso en el que autoridades tanto de México como de Estados Unidos acordaron protocolos de protección para garantizar la integridad de los trabajadores extranjeros.

Es un hecho que la criminalidad en Michoacán puede generar enormes problemas a la economía de la entidad y del país, pues, al ser el mayor exportador de aguacate a Estados Unidos, si esta actividad se suspende, las pérdidas serán millonarias.

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Otros países productores buscan abrirse paso al mercado de EEUU. REUTERS/Thomas Mukoya

No obstante, que de 2022 a la fecha autoridades estadounidenses hayan suspendido la importación del fruto, también es un reflejo de lo poco efectiva que ha sido la estrategia de seguridad en Michoacán.