Romina Hinojosa, ciclista mexicana en el Tour de Francia: “Es un sueño y aquí estoy ahora”

La ciclista mexicana es la primera en competir en el Tour de Francia de la era moderna (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hace 5 años, la ciclista, Romina Hinojosa, soñaba con participar en la versión moderna del Tour de Francia. Hoy, su deseo se cumple al ser la primera mexicana en marcar un antes y un después en la carrera de bicicletas más importante del mundo.

Gracias al apoyo de su familia así como el esfuerzo y disciplina propia, Romina llamó la atención del equipo Lotto-Intermarché, con quien compite en esta carrera y la transforma en un claro ejemplo que la dedicación te hará alcanzar tus objetivos, y motivarás a nuevas generaciones a creer en sí mismos.

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“La verdad es un honor. Soy la primera mexicana en la versión moderna del Tour de France, pero sí ha habido participaciones anteriores, de verdad es un sueño. Me acuerdo estar viendo esta carrera hace 5 años cuando empezó y dije: ”Quiero estar ahí, quiero estar ahí“, y aquí estoy ahora y estoy muy contenta”, dijo en entrevista con Eurosport.es.

“Me encanta, me encanta ver cada vez que hay más mujeres sumándose al ciclismo y, en lo personal, me encanta ver cuando mexicanas se acercan a mí y me dicen que soy una fuente de inspiración, me llena mucho el corazón, porque realmente para eso estoy”, destacó Romina Hinojosa,

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“Sé que lo puedo hacer mejor en un futuro con mejor preparación, pero el hecho de ya estar aquí y que me vean es un paso adelante a decir: ”Guau, yo también puedo estar ahí“. Entonces, para mí estar aquí, es ya de verdad un sueño y espero hacerlo mejor todos los días y prepararme mejor”, agregó la pedalista.

¿Cómo le ha ido a Romina Hinojosa en el Tour de Francia?

Es la primera ciclista mexicana en participar en la versión actual del Tour de Francia (Instagram / romina_hinojosa02)

Después de cinco etapas, la ciclista mexicana mantiene una evolución recurrente en sus posiciones del Tour de Francia para mujeres:

En la etapa 1, Hinojosa terminó en el lugar 130. en la etapa 2, quedó en el sitio 138; en la etapa 3, mejoró y se añadió hasta la posición 85 y en la etapa 4, una contrarreloj individual de 21 kilómetros entre Gevrey-Chambertin y Dijon, Romina finalizó en la posición 108, con un tiempo de 31 minutos y 30 segundos.

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Para la quinta etapa, realizada este miércoles 5 de agosto, la tamaulipeca cruzó la meta en el lugar 120, a más de 30 minutos de la ganadora, la neerlandesa Demi Vollering, pero eso no le quita a Romina Hinojosa la felicidad de competir en el Tour de Francia 2026.

“La verdad es que en general para mí ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, muchos buenos momentos y también unos duros. Sí hemos perdido unas compañeras, pero eso no nos detiene, seguimos con una sonrisa y estamos aquí listas las tres que quedamos para llegar a Nice”, explicó la mexicana.

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¿Qué mensaje le envía a las niñas mexicanas?

Primera mexicana en ver participación en el Tour de Francia. (@LottoIntermarch / X)

Romina Hinojosa sostiene que hacer realidad los sueños es posible, pero requiere esfuerzo y constancia. Afirma que hay que buscar oportunidades y aprovechar que cada vez existen más espacios para las mujeres en el ciclismo.

Por esa razón, recomienda a las niñas de México que no se rindan pese a las dificultades, pues el camino, como en las etapas del Tour de Francia, siempre tiene altas y bajas, pero insiste en que la clave es seguir adelante y no pensar en tirar la toalla.

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“Yo les diría a todas las niñas mexicanas que si lo quieren es posible, pero se tiene que trabajar duro. Tienes que buscar oportunidades, que ya cada vez hay más, eso es lo bueno. es posible y de verdad no se rindan. Van a haber muchas subidas y bajadas en el camino, como en la etapa de hoy. pero es cuestión de seguir adelante, nunca es nunca, recto el camino”, pronunció Romina Hinojosa tras la etapa 5 del Tour de Francia.

¿En que lugar si sitúa la mexicana en la clasificación general?

Romina Hinojosa es la primera mexicana en correr en el Tour de Francia Femenil del 2026. (Instagram/@romina_hinojosa02)

Romina Hinojosa se ubica en el puesto 135, a 1 hora, 31 minutos y 37 segundos de la pedalista líder, pero fuera de ello, su participación es histórica para todo México, no solo por el resultado deportivo, sino por abrir camino para otras ciclistas mexicanas y posicionar al ciclismo femenil nacional en una de las competencias más importantes del mundo.

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¿Cuándo vuelve a competir Romina Hinojosa en el Tour de Francia?

La tamaulipeca pone en alto el nombre de México. (Captura de pantalla)

La ciclista tamaulipeca, Romina Hinojosa, seguirá su actividad en el Tour de Francia este jueves 6 de agosto en la etapa número 6. La jornada iniciará en Montbrison y finalizará en Tournon-sur-Rhône, con un recorrido de 153 kilómetros y seis puertos de montaña.