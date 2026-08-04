Pensión Bienestar agosto 2026: cuáles son las fechas estimadas del próximo registro y cómo realizarlo paso a paso

El programa es universal y un derecho constitucional desde 2020, cuando una reforma al Artículo 4° de la Constitución estableció la obligación del Estado de garantizarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores abrirá en agosto de 2026 su próximo periodo de registro para mujeres y hombres de 65 años o más con nacionalidad mexicana y domicilio en el país. Aunque la Secretaría de Bienestar no ha publicado aún la convocatoria oficial, el historial de tres años consecutivos permite anticipar las fechas probables.

El programa es universal y un derecho constitucional desde 2020, cuando una reforma al Artículo 4° de la Constitución estableció la obligación del Estado de garantizarlo. En 2026 el monto bimestral es de $6,400 pesos, lo que equivale a $38,400 pesos anuales por beneficiario.

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Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar del mes de julio. 6: Crédito: Youtube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Qué dice el historial: un patrón de tres años

Los tres años comparten la misma lógica: la Secretaría de Bienestar abre el registro en el tercer lunes de agosto y lo mantiene durante dos semanas exactas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2023, el registro de agosto arrancó el lunes 14 y cerró el sábado 26. En 2024 fue del lunes 19 al sábado 31. En 2025, del lunes 18 al sábado 30.

Los tres años comparten la misma lógica: la Secretaría de Bienestar abre el registro en el tercer lunes de agosto y lo mantiene durante dos semanas exactas, con cierre el segundo sábado. La estructura del calendario por letra de apellido no ha variado.

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Calendario proyectado para agosto 2026

Aclaración: Este calendario es una proyección basada en el patrón histórico del programa. Las fechas no han sido confirmadas oficialmente por la Secretaría de Bienestar. Se actualizará en cuanto se publique la convocatoria.

Siguiendo ese patrón, el registro iniciaría el lunes 17 de agosto y cerraría el sábado 29 de agosto de 2026, con la siguiente distribución por apellido:

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Lunes 17 y 24 de agosto: A, B, C

Martes 18 y 25 de agosto: D, E, F, G, H

Miércoles 19 y 26 de agosto: I, J, K, L, M

Jueves 20 y 27 de agosto: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 21 y 28 de agosto: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 22 y 29 de agosto: todas las letras

El horario de atención en años anteriores fue de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas.

Quiénes pueden inscribirse

Pueden registrarse todas las personas de 65 años cumplidos que sean mexicanas por nacimiento o naturalización y tengan domicilio actual en la República Mexicana. No se requiere historial laboral ni cotización previa al IMSS o al ISSSTE.

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Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que ya cumplieron 65 años no necesitan hacer un nuevo trámite: pasan de forma automática a recibir la pensión para adultos mayores.

Documentos que debes llevar

Para completar el registro, hay que presentar los siguientes documentos en original y copia:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente con fotografía: credencial para votar, credencial del INAPAM , pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio con máximo seis meses de antigüedad: recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto, celular y de casa

Durante el trámite, el solicitante puede designar a una persona auxiliar para que lo represente en gestiones posteriores. Esa persona deberá presentar los mismos documentos.

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Dónde confirmar fechas y localizar el módulo

Para verificar la convocatoria oficial en cuanto se publique, la vía más directa es el portal gob.mx/bienestar o el localizador ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, donde basta seleccionar la entidad federativa y el municipio de residencia.

La Línea del Bienestar también resuelve dudas en el número 800 639 4264, de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas y fines de semana de 9:00 a 13:00 horas. El trámite es gratuito y no existe ninguna modalidad de registro por internet, WhatsApp ni redes sociales.

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