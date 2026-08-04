Beca Rita Cetina 2026: quiénes reciben mañana 5 de agosto el apoyo para útiles y uniformes

Los depósitos de la Beca Rita Cetina 2026 continúan esta semana para familias de estudiantes de primaria que concluyeron su registro durante marzo.

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El proceso de depósitos de la Beca Rita Cetina 2026 continúa esta semana para las familias de estudiantes de primaria que concluyeron su registro durante marzo. El apoyo económico de 2,500 pesos se entrega de manera directa mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, con el objetivo de contribuir a los gastos del próximo ciclo escolar.

Este recurso está destinado a apoyar la compra de útiles escolares, uniformes y otras necesidades relacionadas con la educación de los alumnos. Al depositarse directamente en la tarjeta bancaria, cada familia puede administrar el dinero de acuerdo con sus prioridades.

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Para evitar aglomeraciones y agilizar la entrega de los recursos, las autoridades establecieron un calendario basado en la primera letra de la CURP de cada beneficiario. De esta manera, los depósitos se realizan de forma ordenada a lo largo de varias jornadas.

¿Quiénes reciben el depósito de la Beca Rita Cetina este miércoles 5 de agosto?

El apoyo económico de la Beca Rita Cetina es de $2,500 pesos y se entrega de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar. - (Calendario oficial de pagos para adquirir uniformes y útiles)

De acuerdo con el calendario de pagos, este miércoles 5 de agosto corresponde el depósito para las y los beneficiarios cuya CURP inicia con las letras D, E y F.

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El calendario continuará en los próximos días con el siguiente orden:

Jueves 6 de agosto: letra G.

Viernes 7 de agosto: letras H, I, J, K y L.

Lunes 10 de agosto: letra M.

Martes 11 de agosto: letras N, Ñ, O, P y Q.

Miércoles 12 de agosto: letra R.

Jueves 13 de agosto: letra S.

Viernes 14 de agosto: letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Seguir la fecha correspondiente a la inicial de la CURP permite que los depósitos se distribuyan de manera escalonada y facilita el acceso a los recursos sin saturar las sucursales y cajeros del Banco del Bienestar.

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¿Cómo consultar si ya cayó el depósito?

Las familias beneficiarias pueden confirmar la llegada del apoyo de distintas formas. Una de ellas es consultar el saldo en un cajero automático del Banco del Bienestar utilizando la tarjeta donde se deposita el recurso.

Otra opción es revisar el movimiento desde la aplicación móvil del Banco del Bienestar, lo que permite verificar el depósito sin necesidad de acudir a una sucursal.

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Antes de realizar cualquier consulta, es importante asegurarse de que la tarjeta se encuentre activa para evitar inconvenientes al momento de disponer del dinero.

Requisitos para recibir el apoyo de la Beca Rita Cetina

El recurso de la Beca Rita Cetina se destina a útiles escolares, uniformes y gastos del próximo ciclo escolar, según las necesidades de cada familia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder al depósito, es indispensable contar con una tarjeta activa del Banco del Bienestar, ya que el recurso se entrega exclusivamente por este medio y no mediante efectivo ni a través de intermediarios.

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También es recomendable verificar que los datos personales del beneficiario estén actualizados y revisar previamente la inicial de la CURP para identificar la fecha asignada dentro del calendario de pagos. Esto permitirá acudir o consultar el depósito en el momento correspondiente y evitar contratiempos durante el proceso.

La Beca Rita Cetina busca fortalecer la permanencia escolar mediante un respaldo económico que ayude a las familias a cubrir gastos relacionados con la educación, como la compra de útiles escolares y uniformes para el nuevo ciclo escolar. Además, seguir las fechas establecidas facilita una entrega ordenada de los recursos y agiliza el acceso al apoyo económico para todos los beneficiarios.

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