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Golpe al huachicol: aseguran refinerías clandestinas en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

La FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad y PEMEX Logística, aseguró cuatro inmuebles presuntamente utilizados para el procesamiento ilícito de hidrocarburos, además de cientos de miles de litros de petrolíferos, maquinaria y equipo especializado

Autoridades federales aseguraron cuatro inmuebles presuntamente utilizados para el procesamiento ilegal de hidrocarburos en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos. (FGR)
Autoridades federales aseguraron cuatro inmuebles presuntamente utilizados para el procesamiento ilegal de hidrocarburos en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos. (FGR)
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Como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos, autoridades federales desmantelaron cuatro presuntos centros clandestinos dedicados al procesamiento ilegal de combustibles en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, donde fueron asegurados cientos de miles de litros de petrolíferos, infraestructura industrial, maquinaria especializada y diversa documentación relacionada con las operaciones.

Los operativos fueron encabezados por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y PEMEX Logística, como resultado de investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

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De acuerdo con la FGR, las acciones derivaron de labores de inteligencia, trabajos de investigación, intercambio de información entre dependencias del Gabinete de Seguridad y denuncias ciudadanas que permitieron ubicar los inmuebles utilizados presuntamente para el procesamiento ilícito de hidrocarburos.

San Luis Potosí concentró los principales aseguramientos

La investigación inició tras diversas denuncias anónimas que alertaban sobre una nave industrial ubicada en el municipio de San Luis Potosí, donde ingresaban constantemente autotanques, lo que levantó sospechas sobre actividades relacionadas con el manejo ilegal de combustibles.

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Con una orden judicial, las autoridades ejecutaron un cateo en el inmueble, donde aseguraron ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, ocho cilindros horizontales sin identificación, seis cilindros verticales y 894 contenedores tipo tótem, con capacidad para mil litros cada uno.

Los cateos permitieron decomisar cientos de miles de litros de petrolíferos, maquinaria especializada y equipo utilizado para el procesamiento clandestino de combustibles. (FGR)
Los cateos permitieron decomisar cientos de miles de litros de petrolíferos, maquinaria especializada y equipo utilizado para el procesamiento clandestino de combustibles. (FGR)

Asimismo, fueron decomisadas una máquina asfaltadora, un generador eléctrico diésel, una máquina roscadora para tuberías, equipo de cómputo, aproximadamente entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, una camioneta tipo pick up, documentación diversa y alrededor de 40 cinchos de seguridad para escotillas de pipas, utilizados comúnmente en operaciones de transporte de combustibles.

En un segundo operativo realizado en la comunidad de Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, fue asegurado otro predio que presuntamente funcionaba como centro de procesamiento ilícito de hidrocarburos.

Durante la diligencia fueron localizados 18 tanques verticales, dos líneas de producción para hidrocarburos, alrededor de 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, además de muestras de ácido sulfúrico, hidrocarburos y diversa documentación.

Cateos también alcanzaron Hidalgo y Morelos

Las investigaciones también llevaron a las autoridades hasta el municipio de Tizayuca, Hidalgo, donde una denuncia ciudadana señalaba la existencia de otra instalación utilizada para el procesamiento ilegal de combustibles.

Durante el cateo fueron asegurados 32 contenedores con capacidad para mil litros, otros 25 contenedores con capacidad para cinco mil litros, así como 456 mil 300 litros de un líquido que podría corresponder a hidrocarburos o productos químicos utilizados en su procesamiento.

En ese inmueble también fueron asegurados equipos electrónicos, monitores, computadoras y documentación relacionada con las actividades investigadas.

El cuarto operativo se realizó en el municipio de Cuautla, Morelos, luego de que autoridades recibieran reportes sobre el constante ingreso de pipas escoltadas por camionetas y fuertes olores a hidrocarburos y sustancias químicas provenientes del predio.

Tras ejecutar la orden de cateo, los agentes aseguraron el inmueble, diversas muestras obtenidas de los contenedores encontrados en el lugar, documentación y talones de cheques que serán integrados a la carpeta de investigación.

Estrategia contra el robo de hidrocarburos

La Fiscalía General de la República señaló que estas acciones forman parte del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, el cual establece como una de sus prioridades el combate a los delitos de alto impacto, entre ellos el robo y procesamiento ilícito de hidrocarburos.

Según la dependencia, la desarticulación de estos centros clandestinos representa un golpe a las estructuras logísticas y financieras utilizadas para el manejo ilegal de combustibles, una actividad que genera importantes pérdidas económicas y riesgos para la infraestructura energética del país.

Las acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos impulsada por el Gobierno federal. (FGR)
Las acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos impulsada por el Gobierno federal. (FGR)

Las autoridades indicaron que las investigaciones continuarán para identificar a los responsables de operar estos inmuebles, así como las redes criminales que podrían estar detrás de estas actividades.

Asimismo, reiteraron que las instituciones de seguridad mantendrán los trabajos de inteligencia y las acciones operativas para localizar nuevas instalaciones clandestinas, detener a los involucrados y fortalecer la protección de la infraestructura estratégica de México.

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