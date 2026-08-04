Arsenal vs Real Betis, EN VIVO: horario y dónde ver en México el amistoso de pretemporada

El Arsenal y el Real Betis medirán fuerzas este miércoles 5 de agosto en uno de los amistosos internacionales más atractivos de la pretemporada rumbo a la campaña 2026-27.
Ambos equipos buscarán seguir afinando detalles antes del arranque de sus respectivas ligas.
Será un duelo inédito entre los primeros equipos de ambas instituciones, además de representar la primera visita del conjunto verdiblanco a Dublín, escenario elegido para este compromiso de preparación.
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¿Cuándo y a qué hora juegan Arsenal vs Real Betis?
El encuentro se disputará este miércoles 5 de agosto de 2026 en el Aviva Stadium, ubicado en Dublín, Irlanda. El silbatazo inicial está programado para las 12:30 horas, tiempo del centro de México.
El partido podrá seguirse EN VIVO a través de Claro Sports.
Así llegan Arsenal y Real Betis al amistoso
El Real Betis afrontará este compromiso después de vencer 1-0 al Almería en su más reciente encuentro de preparación.
Antes de ello, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini goleó 4-0 al Lyon en el Trofeo Ciudad de La Línea, por lo que llega con dos triunfos consecutivos en la pretemporada.
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Por su parte, el Arsenal también atraviesa un buen momento tras imponerse 4-1 al Girona en su último amistoso.
El conjunto londinense continúa ajustando detalles antes del inicio de la temporada 2026-27 y aprovechará este duelo para seguir evaluando el rendimiento de su plantilla frente a un rival de nivel internacional.
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