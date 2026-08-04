Abren maletas de alumnas en el AICM y les roban sus pertenencias; su profesora lo denuncia en video

Una profesora acusó que ella y sus alumnos encontraron menos peso en su equipaje y reportaron la desaparición de prendas y recuerdos de Europa.

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Lo que debía ser el cierre de un viaje inolvidable por Europa terminó convirtiéndose en una amarga experiencia para una profesora y un grupo de 11 estudiantes, quienes denunciaron en redes sociales el presunto saqueo de sus maletas al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) después de un vuelo de Volaris con escala previa en Cancún.

La historia comenzó a ganar fuerza en plataformas digitales gracias a un video publicado por la profesora Marthita Cuevas, quien relató paso a paso lo ocurrido durante el regreso de un recorrido académico que se prolongó por un mes en distintas ciudades europeas. La grabación rápidamente comenzó a circular entre miles de usuarios y posteriormente fue retomada por diversos medios de comunicación.

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De acuerdo con el testimonio de la docente, el último tramo del viaje consistió en un vuelo entre Cancún y la Ciudad de México. Sin embargo, al aterrizar en el AICM alrededor de las 23:00 horas del sábado 1 de agosto, el grupo comenzó a vivir una serie de inconvenientes relacionados con el equipaje documentado.

La profesora acusó que ella y sus alumnos encontraron menos peso en su equipaje y reportaron la desaparición de prendas y recuerdos de Europa.

Según explicó, las maletas no aparecían en la banda correspondiente, aunque personal del aeropuerto les informó que el equipaje ya había sido entregado. La situación generó incertidumbre entre los pasajeros, quienes permanecieron esperando una explicación sobre el paradero de sus pertenencias.

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La profesora señaló que fue casi una hora después cuando finalmente recibieron las maletas. No obstante, desde el primer momento detectaron algo fuera de lo normal: el equipaje parecía considerablemente más ligero de lo que recordaban.

Con la intención de salir de dudas, decidieron utilizar una báscula para verificar el peso de cada maleta. De acuerdo con el relato compartido en redes sociales, todas registraban entre dos y tres kilogramos menos respecto al peso con el que habían sido documentadas antes del vuelo.

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El caso se viralizó luego de que una docente mostrara cómo las maletas pesaban menos y acusara un presunto robo.

Tras detectar la diferencia, la docente afirmó que acudió con una persona identificada como supervisor de Volaris para reportar la situación. Sin embargo, aseguró que no recibió una explicación sobre lo ocurrido ni una respuesta que aclarara por qué el equipaje había perdido parte de su contenido.

También relató que buscaron apoyo con otros trabajadores de la aerolínea, aunque, según su versión, nadie dio seguimiento al caso. Incluso sostuvo que algunas personas intentaron retirar las etiquetas colocadas en las maletas, situación que incrementó aún más la preocupación del grupo.

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Horas más tarde, cerca de las 2:00 de la madrugada del domingo 2 de agosto, Marthita Cuevas decidió grabar un video para hacer pública la denuncia. En ese momento explicó que todavía no habían revisado completamente el contenido de todas las maletas; sin embargo, durante una primera inspección ya habían detectado la ausencia de varias prendas de vestir y distintos recuerdos adquiridos durante su estancia en Europa.

La denuncia de una profesora y 11 estudiantes desató reacciones en redes sociales mientras esperan una respuesta oficial de las autoridades y la aerolínea.

Ante esa situación, anunció que acudiría al Ministerio Público para presentar una denuncia por el presunto robo de sus pertenencias. Además, solicitó la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y de la Secretaría de Marina (Semar) para que el caso fuera investigado.

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La publicación no tardó en viralizarse y generó cientos de comentarios de usuarios que compartieron experiencias similares, mientras otros pidieron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, Volaris y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no han emitido un posicionamiento oficial respecto a las acusaciones realizadas por la profesora y los estudiantes.

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Mientras tanto, el caso continúa generando conversación en redes sociales, donde miles de internautas siguen atentos a una posible respuesta de las autoridades o de la aerolínea sobre un episodio que ha despertado preocupación entre quienes acostumbran documentar equipaje durante sus viajes.