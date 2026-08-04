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Clima extremo hoy: Onda tropical 24 provocará lluvias intensas en 18 estados, mientras ola de calor persiste al norte con hasta 45 °C

Las lluvias podrían provocar inundaciones, encharcamientos y deslaves, mientras que el calor extremo incrementa la posibilidad de golpes de calor y deshidratación

Onda tropical 24 provocará lluvias intensas en 18 estados, mientras ola de calor persiste al norte con hasta 45 °C
Onda tropical 24 provocará lluvias intensas en 18 estados, mientras ola de calor persiste al norte con hasta 45 °C (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La onda tropical número 24 continuará generando condiciones para lluvias intensas en buena parte del territorio nacional durante este martes 4 de agosto, de acuerdo con el más reciente reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico indica que 18 estados registrarán lluvias de fuertes a muy fuertes debido a la interacción de este sistema con el monzón mexicano, canales de baja presión, vaguadas y circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera. Además, el país seguirá enfrentando temperaturas extremadamente elevadas, con valores superiores a 45 grados Celsius en algunas regiones del norte.

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Ante este panorama, el SMN exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil, ya que las lluvias podrían provocar inundaciones, encharcamientos y otros riesgos asociados, mientras que el calor extremo incrementa la posibilidad de golpes de calor y deshidratación.

Ilustración conceptual de mapa de México. Lado izquierdo con lluvia, personas y ríos. Lado derecho con calor, sequía y cactus. Un termómetro paraguas central.
Un termómetro paraguas gigante divide el mapa de México, mostrando lluvias torrenciales con personas bajo paraguas en el sur y sequía con cactus bajo un sol abrasador en el norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué estados se pronostican lluvias este martes 4 de agosto?

El reporte del SMN señala que las precipitaciones más importantes se concentrarán en el occidente, norte y sur del país.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Se esperan lluvias muy fuertes en:

  • Sonora (norte y centro)
  • Chihuahua (suroeste)
  • Durango (oeste)
  • Zacatecas (norte)
  • Jalisco (centro y norte)
  • Michoacán (centro y oeste)
  • Chiapas (norte y este)

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

También habrá lluvias fuertes en:

  • Baja California Sur
  • Sinaloa
  • Coahuila
  • Aguascalientes
  • Nayarit
  • Colima
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Tabasco

Mientras tanto, se pronostican chubascos en Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Morelos y Ciudad de México, además de lluvias aisladas en Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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El organismo explicó que estas condiciones serán ocasionadas por la combinación del monzón mexicano, la onda tropical 24, canales de baja presión, vaguadas e inestabilidad atmosférica. Asimismo, advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de incrementar el riesgo de inundaciones urbanas, deslaves y crecidas repentinas en ríos y arroyos.

Ola de calor persistirá con más de 45 °C

Aunque varias regiones del país recibirán lluvias, el calor extremo continuará afectando principalmente al norte y parte del sureste.

El SMN informó que la onda de calor prevalecerá en:

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Oaxaca
  • Chiapas

Además, pronosticó:

  • Más de 45 °C en el noreste de Baja California.
  • 40 a 45 °C en zonas de Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
  • 35 a 40 °C en Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • 30 a 35 °C en regiones de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México.

Las autoridades recomendaron mantenerse bien hidratado, utilizar ropa de colores claros y manga larga, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar y prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores, quienes son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

También habrá fuertes vientos y oleaje en costas del Pacífico

El reporte meteorológico añade que este martes se presentarán rachas de viento de 40 a 60 km/h en entidades como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo, mientras que otras entidades registrarán rachas de 30 a 50 km/h, incluida la Ciudad de México.

En las costas del Pacífico también se espera oleaje de uno a dos metros de altura en el litoral occidental de la península de Baja California y en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las rachas de viento superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del organismo y atender las indicaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil.

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