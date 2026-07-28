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Combate de gusano barrenador es responsabilidad compartida, dice Sheinbaum: exportación de carne a EEUU comenzará en Sonora

Hace unos días Chihuahua liberó el primer lote de moscas estériles producidas en Chiapas para combatir esta plaga

Sheinbaum sobre el combate al gusano barrenador. (Presidencia)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó que existe una responsabilidad compartida entre el Gobierno de México y los ganaderos para proporcionar todas las condiciones, la información y las acciones necesarias que impidan la propagación del gusano barrenador en el ganado.

“Tiene que haber una revisión del ganado, que estén limpios, que las heridas estén limpias, que sanen, porque tiene la característica de entrar justamente a través de las heridas. Entonces, tiene que haber también una responsabilidad de los ganaderos, de mantener, sin infección a los animales”, aseguró durante la mañanera del pueblo de este 28 de julio en Palacio Nacional.

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Asimismo, señaló que desde hace un año se mantiene el trabajo coordinado para obtener mejores resultados en el sector y frenar por completo la transmisión de esta plaga.

Liberación de la mosca estéril

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó, el pasado 27 de julio, a través de un comunicado acerca de la liberación en el sur de Chihuahua de las primeras 2.5 millones de moscas estériles del gusano barrenador, como parte de la estrategia nacional para eliminar de este parásito que afecta la actividad pecuaria.

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Ante estas acciones, la jefa de Estado reveló que en las próximas semanas se ampliará la distribución de estos insectos desde el norte hasta el sur del país.

El material biológico fue producido en la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas, instalación que inició operaciones durante la última semana de junio. Las autoridades señalaron que estas acciones marcan un avance importante en las medidas sanitarias emprendidas para proteger a la ganadería mexicana.

Cada uno de los ejemplares fueron colocados en cámaras de dispersión terrestre para su distribución en el municipio de Coronado de la entidad. El operativo forma parte de un programa integral coordinado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Gusano barrenador afecta al ganado mexicano. EFE/ Luis Torres
Gusano barrenador afecta al ganado mexicano. EFE/ Luis Torres

Exportación de carne a Estados Unidos iniciará en Sonora

Por otro lado, Claudia Sheinbaum anunció que las exportaciones de carne provenientes de México hacía Estados Unidos comenzarán por Sonora y poco a poco se ampliarán a varias entidades del país.

“Seguimos fortaleciendo los centros integrales de producción y al mismo tiempo, pues ahora con la apertura de la frontera, pues ya se va a poder exportar el ganado en pie”, manifestó durante su conferencia matutina.

El pasado viernes 24 de julio, la líder mexicana confirmó la apertura de la frontera norte entre ambos países tras meses de inactividad por el brote de gusano barrenador en el ganado mexicano.

Autoridades estadounidenses autorizaron estas medidas después de implementar sanciones al sector agricultor por la plaga que representaba un riesgo significativo para la salud animal, ya que puede provocar la muerte de los ejemplares si no se controla a tiempo. Esta decisión fue comunicada oficialmente por la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins.

“Me da mucho gusto informar al pueblo de México y especialmente a las y los ganaderos de nuestro país, que hoy recibí una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que me informa la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado mexicano”, publicó la mandataria en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Este acuerdo se logró después de meses de colaboración bilateral, donde ambas naciones implementaron mecanismos para frenar la propagación de este parásito. EEUU había impuesto la suspensión desde noviembre de 2024, revisando mensualmente la situación hasta que se observaron mejoras. El levantamiento de la restricción permitirá reactivar el comercio y aliviar el impacto económico en la ganadería mexicana.

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