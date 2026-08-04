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Qué tomar en ayunas para aliviar el dolor de articulaciones

Desde infusiones hasta mezclas tradicionales, estas opciones buscan complementar el tratamiento médico y mejorar la calidad de vida de quienes padecen molestias en las articulaciones

Mano humana sobre una rodilla con vista de su anatomía interna, incluyendo fémur, tibia, rótula, cartílagos y ligamentos.
Una mano descansa sobre una rodilla, cuyo corte transversal revela los huesos y ligamentos de la articulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El dolor articular afecta a millones de personas en México y suele estar relacionado con condiciones como la artritis, lesiones o el desgaste natural de los huesos.

Frente a este malestar, algunas bebidas naturales y suplementos han ganado popularidad por sus posibles efectos antiinflamatorios.

Desde infusiones hasta mezclas tradicionales, estas opciones buscan complementar el tratamiento médico y mejorar la calidad de vida de quienes padecen molestias en las articulaciones.

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A continuación, te presentamos algunas de las bebidas más recomendadas para aliviar este tipo de dolor.

Piernas de una persona caminando sobre un sendero de tierra, con una representación translúcida de la articulación de la rodilla y puntos de luz.
Una representación híbrida muestra la articulación de la rodilla de un caminante con énfasis en su estructura interna, simulando el estilo de la acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tomar en ayunas para aliviar el dolor de articulaciones

No soy médico, pero aquí tienes algunas opciones que suelen mencionarse como remedios caseros para aliviar el dolor de articulaciones al tomarse en ayunas. Recuerda que estos consejos no sustituyen la opinión de un profesional de la salud:

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  1. Agua tibia con limón: Ayuda a hidratarte y algunos creen que tiene efectos antiinflamatorios leves.
  2. Cúrcuma con agua o leche: La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto con potencial antiinflamatorio.
  3. Jengibre: Puede tomarse en infusión o mezclado con agua, ya que también se le atribuyen propiedades antiinflamatorias.
  4. Colágeno hidrolizado: Se vende como suplemento y algunas personas lo toman en ayunas para favorecer la salud articular.
  5. Aceite de oliva extra virgen: Una cucharada en ayunas es un remedio tradicional para desinflamar.
  6. Vinagre de manzana diluido en agua: Aunque no existe evidencia científica sólida, algunas personas lo usan por sus supuestos beneficios para las articulaciones.

Si tienes molestias constantes en las articulaciones, es importante consultar a un médico o reumatólogo.

El dolor articular puede tener muchas causas (artritis, lesiones, infecciones, etc.), y un tratamiento adecuado depende del diagnóstico.

Infografía con una persona, ingredientes como limón, cúrcuma, jengibre, aceite de oliva, vinagre de manzana y colágeno para remedios articulares.
Una infografía presenta seis alternativas naturales para aliviar el dolor articular, con una persona y los ingredientes de cada opción en una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que algunos de estos remedios pueden tener contraindicaciones si tienes otras condiciones de salud o tomas medicamentos, por lo que es importante consultar con tu médico de confianza antes de incluirlos en tu alimentación.

Estiramientos que se pueden realizar por las mañanas para reducir el dolor de articulaciones

Aquí tienes una lista de estiramientos sencillos que puedes realizar por las mañanas para ayudar a reducir el dolor y la rigidez en las articulaciones. Estos ejercicios son suaves y pueden adaptarse a diferentes niveles de movilidad:

1. Estiramiento de cuello Inclina la cabeza suavemente hacia un lado, llevando la oreja hacia el hombro. Mantén la posición unos segundos y cambia de lado.

2. Rotación de hombros Haz movimientos circulares con los hombros hacia adelante y hacia atrás, manteniendo los brazos relajados.

3. Estiramiento de brazos y muñecas Extiende un brazo al frente, con la palma hacia arriba. Usa la otra mano para estirar suavemente los dedos hacia abajo y luego hacia arriba. Repite con el otro brazo.

4. Estiramiento de espalda baja Acostado boca arriba, lleva ambas rodillas al pecho y abrázalas suavemente. Mantén la posición unos segundos y suelta.

5. Estiramiento de cadera De pie, sujeta una pierna por el tobillo y acércala hacia los glúteos para estirar el muslo. Cambia de pierna después de unos segundos.

6. Flexión de rodillas De pie, flexiona una rodilla y lleva el talón hacia los glúteos, sosteniendo el pie con la mano si es posible. Alterna con la otra pierna.

7. Estiramiento de pantorrillas y tobillos De pie frente a una pared, apoya las manos y estira una pierna hacia atrás con el talón en el suelo. Mantén la posición y cambia de pierna.

Mejores ejercicios de estiramiento para las articulaciones
Mejores ejercicios de estiramiento para las articulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones:

  • Haz los movimientos de forma lenta y suave, sin forzar.
  • Mantén cada estiramiento entre 10 y 20 segundos.
  • Si algún movimiento causa dolor intenso, detente y consulta a un especialista.

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