Talleres Danza UNAM: abren inscripciones para aprender desde cero o retomar algún nivel

Aprende a bailar desde cero o sube de nivel: los Talleres Danza UNAM abren inscripciones con horarios flexibles y una amplia variedad de disciplinas para todas las edades.

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La comunidad universitaria y el público en general ya pueden inscribirse en los Talleres Danza UNAM ciclo 2026-2, un espacio que promueve el acceso abierto a la danza en Ciudad Universitaria, salones Insurgentes y en línea.

Las inscripciones están abiertas del 3 al 9 de agosto de 2026 y las clases a partir del 24 de agosto de 2026.

El programa está diseñado para quienes desean aprender desde cero o retomar la práctica dancística en cualquier nivel, ofreciendo múltiples estilos y horarios flexibles.

Este ciclo, la oferta incluye talleres para principiantes, niveles intermedios, avanzados y multinivel, impartidos por un equipo diverso de docentes.

Los grupos están abiertos a jóvenes, adultos, adultos mayores, personas neurodivergentes y personas con discapacidad intelectual, con cupos limitados y descuentos aplicables en el pago semestral.

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La variedad de horarios permite elegir la opción que mejor se adapte a cada perfil y rutina.

Modalidades, fechas y espacios para el ciclo 2026-2

El ciclo 2026-2 de los Talleres Danza UNAM se desarrollará durante dieciocho semanas, abarcando actividades presenciales en el Centro Cultural Universitario y los salones Insurgentes, además de una amplia programación en línea vía Zoom.

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Las sedes principales incluyen la Sala Miguel Covarrubias, el Salón José Limón, el Salón Eduardo Mata y otras instalaciones emblemáticas dentro de la UNAM.

El periodo de inscripciones, que estará abierto del 3 al 9 de agosto, marca el inicio del proceso para los cientos de interesados que cada año buscan un espacio para moverse y expresarse.

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Las clases en línea y presenciales en Ciudad Universitaria empiezan el 24 de agosto, mientras que los salones Insurgentes abren sus puertas el 31 de agosto.

Las opciones virtuales mantienen la flexibilidad para quienes prefieren o requieren la modalidad a distancia.

Diversidad de niveles y grupos inclusivos

La propuesta de los Talleres Danza UNAM se distingue por su amplitud: existen cursos para principiantes absolutos, grupos intermedios y avanzados, así como esquemas multinivel que facilitan la convivencia y aprendizaje conjunto de personas con diferentes trayectorias en la danza.

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Los grupos están segmentados por edades —desde niños de seis años hasta adultos mayores de ochenta— y necesidades específicas, como talleres para personas neurodivergentes o con discapacidad intelectual.

Entre las opciones disponibles para este ciclo destacan talleres como:

Acondicionamiento físico

Acondicionamiento flex y fuerza

Rockabilly jive

Comercial dance

Danza contemporánea

Acroyoga

Bachata

Bailes de salón

Danza electro-infantil

Cumbia sonidera

Belly dance

Jazz funk

Burlesque

Breaking

Vogue Femme

Esta variedad permite que personas de todas las edades y niveles encuentren una opción adecuada para aprender, perfeccionarse o simplemente disfrutar del movimiento y la expresión corporal.

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Horarios, cupos y costos: ¿qué opciones existen?

La flexibilidad es una de las características centrales del programa. Existen actividades en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos, de lunes a domingo.

Los talleres suelen tener una duración de entre una hora y hora y veinte minutos por sesión, con frecuencias que varían entre una y tres veces por semana.

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Los cupos van desde quince hasta treinta y cinco personas, según la modalidad y el espacio.

El costo semestral por taller parte de $1,050.00 MXN y puede llegar hasta $3,020.00 MXN en los cursos más intensivos o de mayor frecuencia semanal.

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En todos los casos se contemplan descuentos para estudiantes, trabajadores universitarios y otros grupos.

Las inscripciones y pagos se gestionan en línea y en los puntos de atención del Centro Cultural Universitario.

Oferta en línea y accesibilidad

Una parte significativa de los talleres se imparte en modalidad virtual, lo que permite acceder a clases desde cualquier ubicación.

Los cursos en línea mantienen la calidad pedagógica y la interacción directa con los docentes, con cupos de hasta treinta personas por grupo.

Esta dinámica ha permitido que el programa amplíe su alcance y atienda a una comunidad cada vez más diversa y participativa.

La propuesta de los Talleres Danza UNAM se distingue por su amplitud: existen cursos para principiantes absolutos, grupos intermedios y avanzados, así como esquemas multinivel que facilitan la convivencia y aprendizaje conjunto de personas con diferentes trayectorias en la danza. (Danza UNAM)

Los Talleres Danza UNAM consolidan su posición como uno de los espacios de formación dancística abierta más activos de la región.

Con la premisa de que “la danza es para todas, todos y todes”, esta nueva convocatoria reafirma el compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México con el acceso cultural, la inclusión y el bienestar a través del movimiento.

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Para conocer la oferta completa de talleres, requisitos y el proceso de inscripción, visita la página oficial de Danza UNAM, donde encontrarás toda la información actualizada y los pasos para asegurar tu lugar en el ciclo 2026-2.