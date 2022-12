Audios, jaguar y demandas: así fue el polémico 2022 de Alito Moreno

El líder priista tuvo un año lleno de escándalos (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

El 2022 fue el año menos tranquilo que ha tenido el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, pues las polémicas, denuncias, señalamientos de traición en la oposición, así como una presunta alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lo persiguieron al tal grado que algunos priistas han pedido su renuncia.

Su pesadilla comenzó en abril con la votación de la Reforma Eléctrica, pues tras anunciar el voto en contra de toda la bancada priista en la Cámara de Diputados a la iniciativa que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Congreso de la Unión; sin embargo, las críticas continúan, incluso, en la última semana de diciembre.

Pues en la LXII sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional (CPN), del pasado 19 de diciembre, se votó la modificación del artículo 83, fracción XXXVII, con la cual Morena Cárdenas y Carolina Viggiano Austria, secretaria general del PRI, podrían extender su mandato hasta 2024, pese a que tendrían que abandonar su cargo en el próximo mes de agosto.

Tal situación generó molestias en diversos priistas como Miguel Ángel Osorio Chong, líder del tricolor en el Senado; Claudia Ruiz Massieu, senadora; y el exgobernador Héctor Astudillo, quienes han solicitado a Moreno Cárdenas abandonar el cargo, pero éste se ha negado en repetidas ocasiones debido a los constantes escándalos que ha protagonizado.

Audios Alito Moreno

Nuevo audio de Alito contra periodistas

La mayoría de sus escándalos se dieron a conocer durante la emisión del Martes de Jaguar que conduce la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, en donde se presentaron supuestos audios y conversaciones en donde se pudo oír y ver al exgobernador aceptar o cometer algunos delitos; no obstante, él siempre ha negado que dichas acusaciones sean verdaderas.

En primer lugar se presentaron audios, en los cuales se escuchó una voz muy parecida a la del priista en donde, con un lenguaje repleto de groserias, arremetía contra aquellos que no se alineaban a sus intereses personales, entre los que se incluían periodistas, integrantes de su partido, empresarios, aliados políticos y muchas más personas.

“Yo siempre lo he dicho, el hijueput* que se pase de verg*, una verguiz*. ¡Verguiz* salvaje! Na’más te voy a dar un dato: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”, fue uno de los fragmentos que más sobresalió debido a que hablaba de cómo hacía supuestos negocios con algunos medios de comunicación para privilegiar su información y no las críticas.

Ante la difusión de dichos materiales, Moreno Cárdenas presentó algunos amparos contra la mandataria de Campeche para que frenara la difusión de los materiales; sin embargo, ésta también contraatacó y pudo seguir presentando información.

Ricardo Monreal no tomó la misma conducta que Alito Moreno ante los embates de Layda Sansores (Fotoarte: Infobae México)

El único impedimento que tuvo la gobernadora fue el presentar audios, por lo que cambió el formato a presuntas conversaciones de WhatsApp con diferentes personajes. La que más destacó fue una supuesta alianza con el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, en la cual acordaron el triunfo del partido guinda en Zacatecas.

Solicitud de desafuero

En medio de dicha controversia, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche acudió a la Cámara de Diputados para solicitar una declaratoria de procedencia en contra del priista, con el fin de que se pueda llevar a juicio al legislador y quitarle el fuero federal para que pueda ser procesado, en caso de que se le encuentre culpable, por las autoridades correspondientes.

De acuerdo a Renato Sales Heredia, titular de la Fiscalía de Campeche, la investigación tiene que ver el cateo que se realizó en la mansión del priista y no con los audios, debido a que se detectaron anomalías en sus declaraciones patrimoniales y se le acusa de presunto enriquecimiento ilícito.

Actualmente la Sección Instructora de la Cámara de Baja se encuentra analizando el caso de Moreno Cárdenas, pues de su análisis y voto depende que el caso pase al pleno de San Lázaro; en dicho comité se encuentra conformado por Jaime Humberto Pérez Bernabé (Morena), Leonel Godoy Rangel (Morena), Humberto Moreira (PRI) y José Elías Lixa (PAN).

Suspensión Va por México y Reforma Militar

Alito Moreno consideró que el acuerdo entre los diputados que representan a los partidos de Va Por México es un paso hacia la resurrección de la alianza (Cuartoscuro)

No fueron los únicos problemas que protagonizó Moreno, pues de forma sorpresiva anunció que el PRI votaría a favor de extender el mandato de las Fuerzas Armadas hasta abril de 2028, algo que iba en contra de lo que apoyó la alianza de oposición Va por México -conformada por el PRI, PAN y PRD-, por lo que la coalición fue suspendida por tiempo indefinido.

Tras darse conocer la posición priista, los líderes Marko Cortés -del PAN- y Jesús Zambrano -del PRD- llamaron a conferencia de prensa en el mes de octubre para anunciar que no seguirían al lado del tricolor, debido a que consideraron una traición el movimiento que encabezó Moreno y una cercanía con la Cuarta Transformación.

No obstante, la separación no duró mucho tiempo, puesto que en diciembre se volvieron a aliar para votar en contra de la Reforma Electoral, así como del Plan B de AMLO; además, anunciaron que competirán de forma conjunta en los comicios del 2023 que se celebrarán en Coahuila y el Estado de México.

