Vacaciones 2026: Profeco instala módulos de atención en aeropuertos y centrales camioneras para realizar quejas

Las principales funciones son para atender a viajeros afectados por cancelaciones, demoras, sobreventa de vuelos o pérdida de equipaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) opera desde el 18 de julio módulos de atención en aeropuertos y centrales de autobuses de todo México.

Las principales funciones son para atender a viajeros afectados por cancelaciones, demoras, sobreventa de vuelos o pérdida de equipaje.

El programa cierra el 30 de agosto de 2026 durante antes del cierre se podrán realizar directamente las denuncias desde la terminal.

Profeco: video informativo/ Redes Sociales

Dónde están los módulos este verano

En terminales aéreas, la cobertura abarca 16 aeropuertos en total.

Nueve módulos operan de forma permanente durante todo el año:

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

Guadalajara

Cancún

Tulum

Guanajuato

Monterrey

Tijuana

Toluca

A ellos se suman siete módulos temporales, activos únicamente hasta el 30 de agosto, en los aeropuertos de Acapulco, Huatulco, Los Cabos, Mérida, Puerto Vallarta, Querétaro y Villahermosa.

PUBLICIDAD

Centrales de autobuses con atención Profeco

En terminales terrestres, la dependencia instaló 17 módulos. Cuatro operan en la Ciudad de México:

Central del Norte, Observatorio, Taxqueña y la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO).

Los 13 restantes se ubican en Cancún, Guadalajara, Tlaquepaque, Guanajuato, La Paz, Mérida, Monterrey, Puebla (CAPU), Querétaro, Tijuana, Tepic, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa.

Qué puedes hacer en el módulo

Algunos módulos también cuentan con una báscula gratuita para que verifiques el peso de tu equipaje antes de documentarlo y evites cargos por exceso. (Profeco/Facebook)

El personal de Profeco puede orientarte, recibir tu queja formal e iniciar una conciliación inmediata con la aerolínea o empresa de autobuses, sin que tengas que salir de la terminal.

PUBLICIDAD

Algunos módulos también cuentan con una báscula gratuita para que verifiques el peso de tu equipaje antes de documentarlo y evites cargos por exceso.

Cuándo se activan tus derechos como pasajero aéreo

La ley protege al pasajero cuando la falla es atribuible a la aerolínea: falla mecánica, tripulación que no llegó, cambio operativo o sobreventa. Las compensaciones se activan de forma escalonada según el tiempo de espera.

PUBLICIDAD

Entre 1 y 4 horas de retraso, la aerolínea debe ofrecer: Alimentos y bebidas sin costo Acceso a llamadas telefónicas y correo electrónico

Descuentos para vuelos posteriores al mismo destino (mínimo 7.5% del precio del boleto si la demora supera dos horas) Más de 4 horas, cancelación o sobreventa: el pasajero elige entre tres opciones:

PUBLICIDAD

Reembolso total del boleto más una indemnización de al menos el 25% del costo

Transporte sustituto en el siguiente vuelo disponible, con alimentos, hospedaje y traslados

Reprogramación a una fecha posterior con la misma indemnización del 25%

Las aerolíneas tienen un plazo máximo de 10 días naturales para pagar la indemnización. Los alimentos y el hospedaje deben cubrirse en el momento en que ocurre el retraso, no después.

PUBLICIDAD

Tus derechos en el autobús

Los pasajeros de transporte terrestre también tienen garantías. Las empresas deben compensar por retrasos o cancelaciones e indemnizar si el equipaje se pierde o llega dañado.

Además, están obligadas a contar con seguro de viajero y a respetar los descuentos oficiales para estudiantes, maestros y adultos mayores.

Ninguna empresa puede negar el servicio por género, religión, condición económica, discapacidad u orientación sexual. Los pasajeros con animales de asistencia también tienen derecho a abordar.

PUBLICIDAD

Paso a paso: cómo presentar tu queja ante Profeco

Antes de formarte en el módulo, arma tu expediente:

1. Guarda el boleto y el pase de abordar o el ticket del autobús

2. Toma capturas de la pantalla de salidas con la hora y el estatus del vuelo

3. Conserva los mensajes de texto o correos de la aerolínea que notifiquen el cambio

4. Guarda todos los tickets de comida, taxi u hotel que hayas pagado de tu bolsillo En el módulo:

5. Acude al área de atención de Profeco dentro de la terminal

6. Explica el problema al personal: cancelación, demora, equipaje perdido o cobro indebido

7. Proporciona tu identificación oficial vigente (INE o pasaporte) y los documentos del paso anterior

8. El conciliador de Profeco contactará a la aerolínea o empresa en ese momento para buscar un acuerdo

9. Solicita el número de folio de tu queja como comprobante del trámite Si el acuerdo no se resuelve en el módulo, Profeco puede derivar el caso a arbitraje o dictamen como vías alternas.

PUBLICIDAD

Cómo presentar la queja en línea si no hay módulo cerca

Si ya saliste de la terminal sin resolver el problema, la dependencia tiene habilitadas dos plataformas digitales:

Concilianet: sistema de conciliación en línea para quienes el proveedor esté registrado. Requiere crear un usuario, capturar los datos de la compra y subir las pruebas (factura, contrato, identificación y comunicaciones con la empresa).

PUBLICIDAD

Conciliaexprés: vía rápida para proveedores inscritos en el programa. Se inicia llamando al Teléfono del Consumidor. Ambas plataformas están disponibles en el sitio oficial de la dependencia en profeco.gob.mx.

Un operativo que lleva años en las terminales

PEn 2025, el balance fue aún mayor: más de 1,200 quejas conciliadas contra aerolíneas entre el 11 de julio y el 31 de agosto, con casi 3.9 millones de pesos recuperados a favor de los pasajeros. (Profeco/Facebook)

La dependencia activa este programa cada temporada vacacional. En el verano de 2024, los módulos atendieron a más de 15 mil 600 consumidores y resolvieron 771 conciliaciones, principalmente por pérdida de vuelo, sobreventa y cambios de itinerario.

En 2025, el balance fue aún mayor: más de 1,200 quejas conciliadas contra aerolíneas entre el 11 de julio y el 31 de agosto, con casi 3.9 millones de pesos recuperados a favor de los pasajeros.

En 2026, el operativo suma 33 puntos móviles de atención a las 38 oficinas permanentes de la dependencia en el país.

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 (CDMX) y 800 468 8722 (resto del país), de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas

Correo electrónico general:asesoria@profeco.gob.mx

Denuncias contra establecimientos: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Redes sociales: @AtencionProfeco y @Profeco en X; ProfecoOficial en Facebook