CIRT estuvo de acuerdo con ley para emitir Lineamientos sobre Derechos de las Audiencias, afirma Sheinbaum

Sheinbaum aseguró que los lineamientos en consulta pública no buscan censurar contenidos, sino garantizar que los concesionarios cuenten con un código de ética, una defensoría de audiencias y mecanismos para recibir quejas ciudadanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este martes que los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias representen un mecanismo de censura gubernamental y afirmó que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) participó en la elaboración de la nueva legislación y estuvo de acuerdo con el texto aprobado por el Congreso.

Durante “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria respondió a las críticas que distintos representantes de la industria han expresado sobre el anteproyecto elaborado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), actualmente en consulta pública.

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“Participó la Cámara de la Industria de la Radio y de la Televisión, es decir, las televisoras y las radiodifusoras. Y al final estuvieron de acuerdo con el texto, ¿por qué? Porque participaron en el debate y en la aprobación“, declaró la mandataria.

En su intervención, sostuvo que la regulación busca fortalecer los derechos de las audiencias y no otorgar facultades al Gobierno para intervenir en los contenidos de radio y televisión.

Sheinbaum insistió en que el modelo propuesto mantiene un esquema de autorregulación, en el que son los propios concesionarios quienes elaboran sus códigos de ética, designan a su defensor de las audiencias y establecen procedimientos para atender inconformidades de la ciudadanía.

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La presidenta recordó que el debate sobre los derechos de las audiencias no es nuevo y señaló que desde hace varios años se buscó construir un modelo en el que fueran los propios medios de comunicación quienes asumieran compromisos para distinguir con claridad entre información, opinión y contenidos publicitarios.

En ese contexto, afirmó que durante la elaboración de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la CIRT, que representa a empresas de radio y televisión, intervino en las mesas de discusión.

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Explicó que la legislación aprobada únicamente establece que la nueva CRT debe emitir lineamientos para hacer operativos los derechos ya contemplados en la ley.

Asimismo, indicó que la comisión decidió abrir una consulta pública antes de publicar definitivamente el documento para recibir observaciones de concesionarios, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos, por lo que el contenido aún puede modificarse.

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Comunicado Oficial.

Sheinbaum rechaza que exista censura

Uno de los principales argumentos de la presidenta fue que los lineamientos no facultan al Gobierno para revisar, aprobar o censurar contenidos periodísticos o editoriales.

Según explicó, las únicas situaciones en las que un concesionario podría ser sancionado administrativamente son:

No publicar su código de ética.

No designar un defensor de las audiencias.

No establecer un mecanismo para recibir y atender quejas del público.

Sheinbaum subrayó que, si un medio cumple con esas tres obligaciones, no puede ser multado por el contenido de su programación.

“Si el medio publica el código de ética, si el medio pone a su defensor de las audiencias y establece claramente su esquema de quejas, no tiene nada que ver con el contenido de la información. Si hace esas tres cosas, nunca podrá ser multado“, afirmó.

También enfatizó que los defensores de las audiencias no son nombrados por el Gobierno, sino por los propios concesionarios, por lo que el Ejecutivo no tendría intervención directa en su funcionamiento.

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La mandataria explicó que la finalidad de los lineamientos es brindar a radioescuchas y televidentes un canal para expresar inconformidades cuando consideren que una cobertura fue incompleta, falsa o sesgada.

(Foto: especial)

De acuerdo con Sheinbaum, el mecanismo permitiría que cualquier ciudadano pueda acudir al defensor de las audiencias del propio medio para solicitar una revisión del caso, sin que sea el Gobierno quien determine el contenido de la programación.

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Añadió que este esquema ya había sido planteado desde administraciones anteriores, pero sostuvo que nunca logró implementarse plenamente después de diversas modificaciones legales.

La presidenta comparó este mecanismo con otros espacios institucionales mediante los cuales los ciudadanos pueden presentar solicitudes o inconformidades ante dependencias públicas, insistiendo en que el propósito es fortalecer la rendición de cuentas y no restringir la libertad de expresión.

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La polémica por los nuevos lineamientos

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren después de que la CRT abriera una consulta pública sobre los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, la cual permanecerá abierta hasta el 21 de agosto, con el objetivo de recibir observaciones antes de su eventual entrada en vigor.

En los últimos días, la CIRT manifestó preocupaciones sobre algunos alcances del proyecto y pidió revisar diversos puntos para evitar posibles afectaciones a la libertad editorial, aunque también ha reconocido que mantiene diálogo con autoridades para participar en la construcción del nuevo marco regulatorio.

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El debate ha generado opiniones encontradas entre representantes de medios, especialistas en telecomunicaciones y organizaciones civiles. Mientras algunos consideran que los lineamientos fortalecen la protección de las audiencias y transparentan la relación entre concesionarios y ciudadanos, otros advierten que ciertos conceptos podrían generar interpretaciones que, en el futuro, afecten la libertad de expresión.

Por ahora, el proyecto permanece en consulta pública, por lo que tanto empresas concesionarias como académicos, organizaciones y ciudadanos podrán presentar comentarios y propuestas antes de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emita la versión definitiva de los lineamientos.