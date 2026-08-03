Canal Once retoma sus instalaciones tras dos meses de toma estudiantil

Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro

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Días después de que el IPN y la SEP acordaran cuatro mesas de trabajo, el Canal Once informó a su audiencia la recuperación de sus estudios ubicados en el Casco de Santo Tomás.

En el comunicado, el Canal Once informó que la recuperación del espacio se realizó sin violencia y calificó las demandas estudiantiles como ajenas al espacio televisivo.

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“Canal Once informa a las audiencias y al público en general que este domingo 2 de agosto retomó de manera pacifica las instalaciones de la emisora, tras más de dos meses de ocupación por un grupo reducido de estudiantes con demandas ajenas a las atribuciones del Canal”, se pudo leer.

Qué pasará con el Canal Once

La emisora aseguró que el canal se recuperó sin uso de la fuerza (FB/CanalOnceTV)

Las actividades se restablecerán de forma gradual , a medida que se revisen y recuperen los bienes bajo resguardo.

El canal informará en los próximos días sobre los resultados de la evaluación técnica y las acciones para la recuperación y conservación de sus instalaciones.

Las transmisiones continúan , aunque durante la ocupación hubo limitaciones operativas que ahora se buscará superar con el regreso a la normalidad.

Las mesas de diálogo con las autoridades y los grupos involucrados seguirán activas , para atender las demandas planteadas.

Canal Once reafirma su compromiso de ofrecer información plural y contenidos educativos, científicos y culturales a las audiencias.

El restablecimiento pleno de las operaciones será gradual. La emisora anunció que en los próximos días informará sobre los resultados de la revisión técnica de las instalaciones y los bienes bajo resguardo.

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Además, detallará las acciones necesarias para garantizar la conservación y recuperación del patrimonio.

Canal Once reiteró su respeto al derecho de protesta de los estudiantes, así como el de sus trabajadores a ejercer la labor pública que sustenta la misión institucional.

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Un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, presenta un pliego petitorio desde las instalaciones de la televisora. Este evento se transmitió en el segmento 'Al Minuto'.

De igual modo, reafirmó el derecho de las audiencias a recibir contenidos informativos, educativos, científicos y culturales.

“La recuperación de las instalaciones no modifica las mesas de trabajo establecidas con las autoridades competentes, las cuales continuarán desarrollándose por la vía del diálogo para la atención de las demandas correspondientes”, se pudo leer en la misiva.

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Demandas de transparencia y auditoría contra exfuncionarios

Durante las negociaciones, representantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) exigieron al IPN detalles sobre el estado de las finanzas institucionales y el avance de denuncias por corrupción.

En ese contexto, los estudiantes señalaron a Javier Tapia, ex secretario de Administración y Finanzas, como uno de los exfuncionarios bajo investigación.

Los jóvenes sostuvieron que la exigencia de acceso a la información responde a una larga tradición de opacidad en la gestión universitaria.

Los temas centrales de las mesas de trabajo

Las cuatro mesas establecidas se centrarán en áreas clave: jurídico y seguridad; finanzas, infraestructura y servicios; democratización y descentralización; y asuntos académicos y de docencia.

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En la primera ronda de diálogo, participaron alumnos de distintas unidades académicas, como la ENCB, la UPIITA, la Escuela Superior de Economía, la Escuela Superior de Turismo, la ESIME-Culhuacan y varios Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos.

IPN termina relación con el Patronato Corazón Guinda y Blanco, en medio de protestas estudiantiles. Crédito: Cuartoscuro

Así fue la toma de Canal Once

La mañana del 21 de mayo, alrededor de 500 estudiantes del IPN ocuparon las instalaciones de la televisora pública para entregar un pliego de 10 puntos dirigido a las autoridades federales.

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Entre las demandas principales se encuentran el aumento del presupuesto, la democratización de la vida interna del IPN, la desaparición de los cuerpos de seguridad privada y de los llamados “grupos de choque”, así como la destitución del director general y la realización de auditorías al Patronato Corazón Guinda y Blanco.

A medida que avanzaba el día, más estudiantes se sumaron a la protesta.

Demandas de los estudiantes.

El área jurídica de Canal Once ofreció transmitir un mensaje grabado con las demandas, mientras los manifestantes presionaron a las dependencias federales para obtener respuestas formales.

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