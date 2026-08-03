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Omar García Harfuch enciende las redes con su faceta de padrino en la Escuela Naval Militar

El funcionario fue invitado a celebrar con los graduados en un evento oficial

Hombre con traje y corbatín negro en podio con micrófono. Marco decorado con papel, corazones rojos, dorados, crema, moños azules, dorados, y birretes negros de graduación.
Muchas de sus admiradoras no perdieron la oportunidad de piropear al funcionario (Captura de pantalla) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Omar García Harfuch es Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, pero su reciente participación como padrino de graduación desató una gran oleada de comentarios de sus fans.

Si bien no se trata de un artista, el funcionario tiene admiradoras que siguen de cerca todas sus actividades políticas y en este evento oficial lanzaron algunos piropos para García Harfuch.

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Entre los comentarios, se pudieron leer reacciones como “Yo le puse el moñito antes de salir, una disculpa, me quedó chueco”, de parte de Marcela Lecuona, comediante y escritora o “Felicidades a los graduados y que gran padrino de honor que orgullo”, de parte de una cuenta de su club de fans.

(X/@omargharfuch)
(X/@omargharfuch)

Harfuch fue padrino de graduación en la Heróica Escuela Naval Militar por parte de una invitación del Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina.

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La mayoría de comentarios — predominantemente de mujeres— se centraron en halagar a Harfuch por su participación en este evento oficial, el funcionario llevaba un moño al cuello y se mostró sonriente en las fotografías.

Estas fueron otras de las reacciones hacia Harfuch tanto en Instagram como en Facebook, todos acompañados con emojis enamorados y de corazón:

  • Justo cuando empiezo que Omar harfuch no se puede ver más guapo me sorprende
  • A mi novio @omargharfuch y a mi nos causan mucha ternura sus comentarios, gracias por sus muestras de cariño a mi novio…“, bromeó una persona.
  • Mi amor te espero en la casa
  • Mi corazón tan lindo
  • Qué chulada de padrino
  • Gracias por compartirnos estas fotos, Secretario. Con todo el respeto, ¡Se veía usted muy guapo!

Qué dijo Harfuch en la graduación

(X/@omargharfuch)
(X/@omargharfuch)

Este fue el mensaje del funcionario para los egresados de la Heróica Escuela Naval Militar:

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, por la invitación y el honor de permitirme acompañarlos en esta ceremonia de graduación.

Es un privilegio ser testigo de este momento tan significativo para la Heroica Escuela Naval Militar.A las y los graduados, reciban mi más sincera felicitación.

Ustedes serán un escudo para la Nación. Serán la defensa de millones de familias mexicanas que probablemente nunca conocerán sus nombres, pero vivirán más seguras gracias a ustedes.

Gracias a su disciplina, sacrificio y preparación, personas que han causado un enorme daño a nuestro país ya no podrán seguir lastimando a la sociedad.

Harfuch recibe felicitaciones de cumpleaños

Esta no es la primera vez en que Harfuch se llena de halagos en redes, pues sus perfiles se inundaron de mensajes para felicitar a Omar García Harfuch por su cumpleaños número 44.

La celebración digital no solo reconoció su labor, sino que también puso el foco en su imagen pública, con frases que resaltaron tanto su eficiencia como su atractivo físico.

El 25 de febrero, fecha de su nacimiento en Cuernavaca, usuarios y personajes públicos expresaron admiración por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En plataformas como X, decenas de usuarios enviaron mensajes institucionales y personales. Destacó el comentario de una usuaria que lo calificó como “el más guapo y eficiente”, frase que se repitió en varios mensajes.

Trayectoria de García Harfuch en seguridad pública

La carrera de García Harfuch comenzó en 2008, cuando ingresó a la entonces Policía Federal como jefe de departamento en la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito. Cuatro años después asumió la coordinación estatal en Guerrero y luego ocupó cargos de relevancia en la Secretaría de Gobernación, según registros oficiales.

Entre 2016 y 2019, integró la Agencia de Investigación Criminal, organismo adscrito a la Procuraduría General de la República, donde su labor se enfocó en seguridad y tareas de inteligencia. Para junio de 2019, alcanzó el puesto de jefe general de la Policía de Investigación en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Poco tiempo después, Claudia Sheinbaum lo invitó a encabezar la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Actualmente, García Harfuch lidera la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a nivel federal.

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