Cuál es la mejor carne para hacer caldo de colágeno y los beneficios que brinda cada una

Olla humeante preparando caldo de huesos rico en nutrientes esenciales para la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El caldo de huesos es una preparación tradicional que consiste en cocer a fuego lento huesos de res, pollo, cerdo o pescado, junto con agua, verduras y algunas veces hierbas o especias, durante varias horas (generalmente entre 6 y 24 horas).

Este proceso permite extraer los nutrientes, el colágeno, la gelatina y los minerales de los huesos y tejidos conectivos, dando como resultado un líquido espeso, sabroso y nutritivo.

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El caldo de huesos se diferencia del caldo común porque el tiempo de cocción es mucho más largo, lo que permite que los huesos se desintegren parcialmente y liberen más compuestos beneficiosos, como aminoácidos y minerales.

El resultado es un caldo más denso y gelatinoso al enfriarse, gracias a la cantidad de colágeno extraído.

En los últimos años, el caldo de huesos ha ganado popularidad como alimento funcional, ya que se le atribuyen beneficios para la salud, como apoyar la salud articular, digestiva, de la piel y el sistema inmunológico.

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Sin embargo, muchas personas pueden tener dudas sobre cuál es la mejor carne que pueden usar para obtener mejor calidad al momento de realizar su caldo y aquí te contamos los beneficios de los diferentes tipos de huesos que puedes usar.

Olla humeante preparando caldo de huesos rico en nutrientes esenciales para la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la mejor carne para hacer caldo de huesos

Para preparar un caldo de huesos, las mejores opciones de carne suelen ser aquellas piezas que contienen bastante hueso, algo de carne adherida, cartílago y tejido conectivo, ya que estos aportan sabor, colágeno y nutrientes al caldo.

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Entre las mejores carnes y huesos para caldo están:

Chamberete de res (jarrete o shank): Tiene hueso con tuétano y carne, ideal para caldos espesos y sabrosos.

Huesos de tuétano (huesos largos de res): Aportan mucha gelatina y sabor. Puedes pedirlos partidos a la mitad en la carnicería.

Espinazo de res o cerdo: Tiene hueso, carne y cartílago, muy común en caldos mexicanos.

Costilla de res o cerdo: La costilla aporta grasa, sabor y gelatina.

Patas de pollo o res: Ricas en colágeno, ideales para caldos más gelatinosos.

Huesos de pollo (carcasa, pescuezo, alas): Para caldos más ligeros pero con buen sabor.

Huesos del espinazo de pollo: Muy usados en la cocina mexicana para caldos claros.

Lo ideal es combinar varios tipos de huesos (con y sin tuétano) y algo de carne para lograr un caldo con buen cuerpo, sabor y textura. Si buscas más gelatina y colágeno (para un caldo espeso), inclínate por huesos con cartílago y tuétano.

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Una infografía detalla los cortes de carne y huesos ideales para la preparación de caldos y consomés, explicando sus propiedades y beneficios para el sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar caldo de huesos

Aquí tienes una receta básica para preparar caldo de huesos estilo casero, como se suele hacer en México:

Ingredientes

1.5 a 2 kg de huesos (puedes combinar chamberete, tuétano, espinazo, costilla o carcasa de pollo)

3 litros de agua fría

2 zanahorias partidas en trozos grandes

2 ramas de apio

1 cebolla blanca, partida a la mitad

3 dientes de ajo

1 ramita de perejil (opcional)

1 hoja de laurel

1 cucharadita de sal (al gusto)

Pimienta entera al gusto

Un chorrito de vinagre blanco o de manzana (ayuda a extraer minerales de los huesos)

Preparación

Blanquea los huesos (opcional): Para un caldo más limpio, pon los huesos en una olla grande, cúbrelos con agua fría y lleva a ebullición. Cuando suelte espuma, tira esa agua, enjuaga los huesos y la olla. Coloca los huesos y verduras: Regresa los huesos a la olla limpia, agrega los vegetales, el ajo, las hierbas, especias y el vinagre. Agrega el agua: Vierte los 3 litros de agua fría. Cocción lenta: Lleva a ebullición y luego baja el fuego al mínimo. Cocina tapado, semi tapado o destapado (según la textura que busques), por al menos 8 horas. Puedes cocinar hasta 24 horas para extraer más nutrientes. Desespuma: Durante la primera hora, retira la espuma que se forme en la superficie. Cuela el caldo: Una vez terminado, cuela el caldo para desechar huesos y verduras. Si quieres un caldo más claro, puedes colar con un paño limpio o manta de cielo. Enfría y desengrasa: Deja enfriar. Al refrigerar, la grasa subirá y podrás retirarla fácilmente si lo deseas.

Una infografía detalla los pasos esenciales para la preparación de un caldo de huesos casero, que indica un tiempo mínimo de cocción de ocho horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos

Puedes guardar el caldo en porciones y congelar.

Si usas huesos con carne, puedes reservar la carne cocida para otras preparaciones.

El caldo debe quedar gelatinoso al enfriarse, señal de que extrajiste colágeno.