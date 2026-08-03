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Alessandra Rojo de la Vega acusa a Morena de ser un narcopartido

La alcaldesa de Cuauhtémoc señala que el partido oficialista evita responder sobre supuestas relaciones con el crimen organizado

Alessandra Rojo de la Vega, CDMX 30.10.2025
Rojo de la Vega sostuvo que los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo estarían vinculados a Morena. Crédito: X: @AlessandraRdlv
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La edil de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acusó a Morena de evadir preguntas sobre presuntos vínculos con el narco y de permitir el avance del crimen organizado “en todo el país, según un mensaje que publicó este 2 de agosto en X.

En el tuit, Rojo de la Vega sostuvo que “los autores intelectuales y seguramente muchos de los actores materiales del asesinato de Carlos Manzo estarían vinculados a Morena y a políticos cobijados por Morena, sin mencionar nombres de presuntos implicados .

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La edil también afirmó que negocios en la Ciudad de México pagan cada vez más “derecho a piso” y acusa a Morena de pactar con el crimen organizado, ofrecer impunidad a cambio de “mordidas y moches y entregar el espacio público a supuestas “lideresas”.

Rojo de la Vega dirigió su mensaje a Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena: “Citlali, ustedes dijeron que llegarían para acabar con todos los vicios, pero con su doble moral han multiplicado las peores prácticas que nuestro país tuvo que sobrevivir, se equivocaron de rumbo y se han convertido en la institución política del narco, en un Narcopartido.”

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También acusó a la morenista de evadir las preguntas sobre los señalamiento que ligan a Morena con el crimen organizado.

Alito Moreno impugna la sanción del INE al PRI por llamar “narcopartido” a Morena

El senador y líder priista acusó al partido gobernante de pactar con el crimen organizado y llamó a la oposición a unirse para defender la democracia en México. Crédito: X - @alitomorenoc

Tras la sanción del INE al PRI por llamar “narcopartido” a Morena, el senador y dirigente nacional priista Alejandro “Alito” Moreno anunció el pasado jueves 30 de julio que impugnará la decisión y que acudirá a foros internacionales para advertir que el gobierno de Claudia Sheinbaum representa, a su juicio, una amenaza para la democracia en México.

En un video de más de 3 minutos difundido en sus redes sociales, el también líder del tricolor sostuvo que la resolución del árbitro electoral limita la crítica política y protege al partido gobernante. Adelantó que llevará el caso ante instancias jurisdiccionales e incluso ante organismos internacionales.

Moreno centró su mensaje en dos ejes: la sanción por el uso del término narcopartido y sus acusaciones de presuntos vínculos entre militantes de Morena y el crimen organizado. Sobre ese punto, elevó el tono y afirmó que el partido oficialista pactaría con grupos criminales para financiar campañas y ganar elecciones.

Alito Moreno anuncia una impugnación y lleva su discurso a foros internacionales

El líder priista asegura que el oficialismo endurece su narrativa para anticiparse a medidas desde Washington contra personas con presuntos vínculos criminales
Alito Moreno acusó presuntos vínculos de militantes de Morena con el crimen organizado. Crédito: X/@alitomorenoc

“El Instituto Nacional Electoral resolvió prohibir que se llamenarcopartido a Morena. Claudia Sheinbaum celebró esta mañana esa decisión como un gran triunfo, como si coartar la libertad de expresión fuera el logro más importante para su gobierno”, dijo Moreno.

Agregó el senador priista que no descartó que esa confrontación política tenga consecuencias personales para él. También sostuvo que no permitirá, según sus palabras, que el crimen organizado gobierne en el país.

En el mismo mensaje, el dirigente del PRI aseguró que a él no lo van a callar ni a asustar y que su partido, junto con millones de mexicanos, va a defender a México. Su postura incluyó un llamado directo a la oposición para competir unida frente a Morena.

“Mexicanas y mexicanos, o competimos juntos y unidos o serán también responsables del fin de las libertades en México. México está despertando y vamos a advertirle al mundo en todos los foros internacionales que el gobierno de México es una amenaza para la democracia, expresó Moreno.

En otro tramo del video, el dirigente priista dijo que, pese a los señalamientos hechos desde Estados Unidos contra políticos morenistas, las instituciones mexicanas y el gobierno federal los protegen. Aunque no mencionó nombres, se trató de una referencia al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha y al senador Enrique Inzunza.

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