Sorteo Zodiaco 1755: Resultados de la Lotería Nacional del domingo 2 de agosto

Lotería Nacional.

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Como cada domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie.

El evento fue programado para las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional.

En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1755 de este domingo 2 de agosto de 2026, conmemora el “40.º aniversario de la creación de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano”, cuya historia se remonta a 1986, cuando se organizó la primera Fuerza de Intervención Rápida.

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La emisión reconoce la trayectoria de este cuerpo especializado, así como la preparación y profesionalización de sus elementos bajo el lema “Todo por México”.

Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 7 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

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$20 MXN por cachito.

$400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del 2 de agosto del 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 7 millones de pesos: Aries 4249

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Sagitario 5978

Premio de 1 millón 100 mil pesos: Leo 1532

Premio de 176 mil pesos: Sagitario 4502

Premio de 176 mil pesos: Tauro 5003

Premio de 88 mil pesos: Géminis 4843

Premio de 88 mil pesos: Capricornio 0681

Premio de 61 mil 600 pesos: Piscis 4141

Premio de 61 mil 600 pesos: Escorpión 3652

Premio de 52 mil 800 pesos: Sagitario 1173

Premio de 52 mil 800 pesos: Leo 5055

Premio de 44 mil pesos: Libra 8507

Premio de 44 mil pesos: Capricornio 8862

Premio de 44 mil pesos: Acuario 7800

Premio de 35 mil 200 pesos: Libra 0957

Premio de 35 mil 200 pesos: Piscis 0650

Premio de 35 mil 200 pesos: Cáncer 8836

Premio de 26 mil 400 pesos: Aries 1942

Premio de 26 mil 400 pesos: Géminis 9584

Premio de 26 mil 400 pesos: Géminis 6890

Premio de 26 mil 400 pesos: Tauro 4958

Reintegros: Aries, 9.

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

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Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

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