Aldo Rendón estalla contra la producción de La Casa de los Famosos México, “ojalá me saquen hoy”

Aldo Rendón estalla contra la producción de La Casa de los Famosos México (Redes Sociales)

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Este domingo 2 de agosto se llevará a cabo la primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, y el influencer Aldo Rendón ha estallado contra la producción a pocas horas de que inicie el evento más importante de la primera semana dentro del encierro.

El fashion stylist se enojó porque la producción no le arregló una falda que planeaba utilizar para esta noche, y en el arranque de molestia aseguró que ya se quería ir en esta gala de eliminación, pidiendo que no votaran por él.

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Aunque su micrófono estaba apagado, todo se escuchó en la transmisión del 24/7 de ViX y los usuarios de redes sociales reaccionaron al momento. Al final fue Yanet García quien le ayudó a arreglar su falda.

Aldo Rendón estalla contra la producción de La Casa de los Famosos México 2026

Aldo Rendón estalla en contra de Mariana Ochoa durante el desayuno (Captura de pantalla )

Fue durante los preparativos previos al inicio de la gala de eliminación de este domingo, cuando Aldo Rendón estalló contra la producción y gritó de todo ante las cámaras y micrófonos del 24/7, luego de darse cuenta que su falda no estaba lista para usarse durante la noche.

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El fashion stylist se mostró molesto y pidió que ya lo sacaran de la casa, dirigiéndose al público para que dejaran de votar por su permanencia al estar “harta”; incluso el influencer no tenía puesto su micrófono y pese a ello, se escuchó todo desde los micrófonos de ambientación de la casa.

“Estoy harta, ojalá me saquen a mí hoy, ya no voten por mí, ya me quiero ir a la ve... estoy esperando para que me arreglen una pu... falda, no me la pudieron arreglar, ¿Para qué chin... hay equipo de producción de diseño?”, gritó Aldo Rendón.

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Yanet García ayudó a Aldo Rendón con su falda

Luego del arranque de molestia de Aldo Rendón e intentar ponerse la falda sin arreglar, fue Yanet García quien ayudó al estilista con su prenda, logrando que pudiera lucirla durante la gala de eliminación. Aldo se mostró agradecido con la ex chica del clima.

Yanet Garcia ayudó a Aldo Rendón con su falda previo a la gala de eliminación de la Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla)

Podría ser la última noche de Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México

La molestia de Aldo Rendón con la producción de La Casa de los Famosos 2026 es porque esta noche podría ser la última del influencer dentro del encierro, ya que es uno de los seis habitantes que conforman la placa de nominados.

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Aunque el fashion stylist es uno de los participantes más queridos de la temporada, es sabido que en la gala de eliminación todo puede pasar, y muchas veces las opiniones de redes sociales no se reflejan en las votaciones del público.

Los fans de Rendón esperan que incluso sea uno de los primeros nominados que regrese a la casa durante la gala, ya que las encuestas lo ponían como uno de los que recibirían más votos a favor para quedarse al menos una semana más en el reality.

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Aldo Rendon recibe apoyo de El Malilla/TikTok

¿Por qué Aldo Rendón está nominado en la primera semana de La Casa de los Famosos?

El influencer se subió a la placa de nominación desde el primer día del encierro, debido a la dinámica del teléfono rojo, en la que Arantza Ruíz tuvo la decisión en sus manos de elegir a uno de los habitantes para que subiera a la placa inmediatamente, y eligió a Aldo Rendón.