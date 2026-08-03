Congreso de la CDMX exhorta a la SEP a valorar un acuerdo nacional sobre celulares en escuelas

El Congreso de la CDMX pidió a la SEP valorar un Acuerdo Educativo Nacional para regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas. (David Zorrakino / Europa Press)

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El Congreso de la CDMX pidió a la SEP valorar un Acuerdo Educativo Nacional para regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas, con medidas que también alcancen herramientas de inteligencia artificial y redes sociales durante la jornada escolar.

Dicha medida se propuso bajo el argumento de que los celulares afectan la concentración, el rendimiento académico y la convivencia, además de exponer a niñas, niños y adolescentes a riesgos digitales.

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La Comisión Permanente aprobó el exhorto después de que el diputado Pablo Trejo Pérez presentó el Punto de Acuerdo el pasado 29 de julio, de acuerdo con un comunicado del Congreso capitalino fechado el 1 de agosto. La propuesta plantea que el diseño del acuerdo se realice con la participación de los actores e instituciones que integran el Sistema Educación Nacional.

El llamado se apoya en cifras sobre el uso de celulares entre menores en México: 67.7% de las niñas y los niños de entre seis y 11 años ya utilizan uno, mientras que entre adolescentes de 12 a 17 años la proporción sube a 92.2%. Para el legislador del PRD, esos datos muestran la presencia cotidiana de los dispositivos en la población estudiantil.

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Exhorto incluye celulares, IA y redes sociales dentro de la jornada escolar

El Congreso capitalino citó que 67.7% de niñas y niños de 6 a 11 años y 92.2% de adolescentes de 12 a 17 usan celular en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento aprobado por la Comisión Permanente plantea regular la utilización de teléfonos móviles, herramientas de IA y redes sociales en los planteles educativos durante el horario de clases. La intención, según el posicionamiento expuesto en sesión virtual, es impulsar medidas de uso responsable de tecnologías digitales y dar prioridad al aprendizaje, la concentración y el desarrollo integral de los menores de edad.

Trejo Pérez sostuvo que el uso sin restricciones de estos dispositivos “afecta directamente la concentración, el rendimiento académico y la convivencia escolar, exponiendo además a nuestro alumnado a graves riesgos propios del entorno digital, como el ciberacoso, el grooming y el sexting”.

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El diputado señaló que uno de los problemas que enfrenta la sociedad es el efecto de la era digital en niñas, niños y adolescentes dentro de los salones de clases.

Trejo Pérez afirmó que el uso sin restricciones afecta la concentración, el rendimiento académico y la convivencia escolar, y expone a riesgos digitales como ciberacoso, grooming y sexting. REUTERS/Carlos Barria

En ese sentido, afirmó que la tecnología, los dispositivos móviles y las redes sociales modificaron la forma de comunicarse y acceder a la información, pero su uso constante y no regulado en las escuelas se volvió un factor de distracción.

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La respuesta central del exhorto es que la SEP evalúe si pone en marcha un acuerdo nacional que ordene cómo se usan estos recursos dentro de los planteles. Ese eventual instrumento tendría que fijar medidas y acciones concretas para el entorno escolar.

El Congreso capitalino citó experiencias internacionales y el debate impulsado por Sheinbaum

El planteamiento del Congreso de la CDMX pidió a la SEP evaluar un acuerdo nacional con medidas y acciones concretas para el uso responsable de tecnologías digitales en el entorno escolar. (Foto: Congreso de la CDMX)

Trejo Pérez añadió que varios países ya aplican políticas públicas para regular el uso de celulares y otros dispositivos móviles en escuelas, con resultados que calificó como positivos. Como ejemplo mencionó a Países Bajos, donde, tras limitar su uso para reducir distractores, el 75% de las escuelas secundarias evaluadas informaron una mejora en la concentración de los estudiantes.

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Sobre ese caso, el legislador dijo: “En el caso de los Países Bajos, tras limitar su uso para reducir distracciones, tres cuartas partes de las escuelas secundarias evaluadas reportaron una mejora significativa en la concentración de los estudiantes. Mirar las experiencias internacionales resulta indispensable para dimensionar la magnitud y la urgencia de este desafío”.

El comunicado del Congreso de la capital también ubicó la discusión en la agenda nacional. Ahí se recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó recientemente la necesidad de abrir un debate sobre la regulación del uso de teléfonos celulares en menores de edad durante su estancia en las escuelas.

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el pasado 20 de julio una regulación nacional del uso de celulares en escuelas de educación básica para que, antes de que termine el año, todas las entidades adopten lineamientos que limiten su uso durante la jornada escolar y busquen proteger la salud física, mental y el rendimiento académico de niñas, niños y adolescentes.