Pemex concluye cierre del Pozo Krem-1 en Veracruz e inicia fase de saneamiento y reparación de daños

Pemex controla contingencia del Pozo Krem-1 y mantiene trabajos de recuperación. REUTERS/Óscar Martínez

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Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que concluyeron los trabajos técnicos especializados para el cierre del Pozo Krem-1, ubicado en el municipio de Las Choapas, Veracruz, con lo que la instalación dejó de presentar flujo en superficie.

La empresa señaló que esta acción marca el fin de la etapa principal de atención a la contingencia originada tras la fuga de gas registrada el pasado 5 de marzo.

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De acuerdo con la petrolera, el cierre fue posible gracias al despliegue de equipos especializados de control y permitirá enfocar los esfuerzos en la recuperación de las zonas afectadas, mediante un programa integral de saneamiento ambiental, así como de compensación y reparación de daños en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno y las comunidades.

Pemex enfoca esfuerzos en saneamiento y reparación de daños tras cerrar el Pozo Krem-1. (Pemex)

Saneamiento ambiental y evaluación de afectaciones en comunidades

Tras controlar la emergencia, Pemex indicó que continuará con las labores de remediación ambiental y el seguimiento a las afectaciones provocadas por el incidente.

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Como parte de estas acciones, brigadas del Programa de Atención de Afectaciones permanecen en campo para integrar expedientes, realizar el mapeo de daños y dar seguimiento a cada caso.

La empresa aseguró que este proceso busca ofrecer una atención ordenada a las personas y comunidades impactadas, además de avanzar en la restauración de las áreas cercanas al pozo.

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Pemex mantiene trabajos de saneamiento ambiental en comunidades afectadas por la contingencia.

Así empezó la contingencia:

La fuga de gas ocurrió el 5 de marzo en el pozo exploratorio Krem-1 .

El incidente provocó un incendio en el ejido Constitución , en Las Choapas, Veracruz.

Personal que laboraba en la zona fue evacuado de manera preventiva y no se reportaron personas lesionadas.

El pozo se encontraba en proceso de perforación a una profundidad superior a los 3,300 metros cuando ocurrió el flujo inesperado de gas .

Organizaciones civiles han documentado impactos ambientales y afectaciones en comunidades cercanas durante los meses que duró la contingencia.

Servicios médicos e infraestructura para la población de Las Choapas

Además de las labores ambientales, Pemex informó que mantendrá operando de forma permanente sus Unidades Médicas Móviles, las cuales brindan consultas de medicina general y atención odontológica en más de 45 comunidades de la región.

Pemex mantiene atención médica e infraestructura para comunidades de Las Choapas.

La petrolera también reportó avances en la construcción de una Casa de Salud en el ejido Benito Juárez, así como en el equipamiento de las unidades médicas ubicadas en los ejidos El Remolino y Linda Vista.

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En materia educativa, señaló que entregó mobiliario escolar para fortalecer las escuelas del municipio.

Obras de infraestructura y apoyos al municipio

Como parte de los compromisos asumidos tras la emergencia, Pemex anunció que está por concluir la ingeniería del proyecto para pavimentar con asfalto en caliente 26 kilómetros del camino que conecta los ejidos Río Playas y El Remolino.

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Asimismo, informó que entregó al Ayuntamiento de Las Choapas mil toneladas de concreto para el mejoramiento de caminos rurales, una unidad de desazolve tipo Vactor, una pipa con capacidad de 10 mil litros y combustible para fortalecer la operación de los servicios públicos municipales.

Pemex impulsa obras de infraestructura y entrega apoyos al municipio de Las Choapas.

Persisten los trabajos de recuperación tras meses de contingencia

Aunque Pemex dio por concluida la fase crítica de la emergencia con el cierre del Pozo Krem-1, las labores de recuperación continuarán durante los próximos meses. La empresa reiteró que mantendrá las acciones de saneamiento ambiental, evaluación de daños y atención a las comunidades afectadas.

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El incidente, que permaneció activo durante casi cinco meses, generó afectaciones en la región y motivó la implementación de protocolos de control y monitoreo.

Mientras Pemex sostiene que la contingencia ya fue controlada, organizaciones civiles han señalado que el siniestro dejó impactos ambientales y sociales en diversas comunidades, por lo que el seguimiento a las acciones de restauración será determinante para evaluar la recuperación de la zona.

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