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Mario Delgado lanza ultimátum a escuelas militarizadas en todo México

El secretario de Educación solicita verificar autorizaciones para impedir que, desde el próximo ciclo, operen instituciones con esas modalidades

Mario Delgado, titular de la SEP, informó que solicitó a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas revisar autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios. Crédito: X/@mario_delgado
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Mario Delgado afirmó este 30 de julio que en México no está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada para niñas, niños y adolescentes, porque esa formación corresponde exclusivamente a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

En un mensaje publicado este 30 de julio, el titular de la SEP sostuvo que esos planteles “no forman parte del Sistema Educativo Nacional” y que no se puede justificar “ningún acto de violencia, abuso o maltratobajo el concepto de disciplina.

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Delgado señaló en un video difundido en sus redes sociales que pidió a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas revisar autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios para garantizar que, al inicio del siguiente ciclo escolar, el 31 de agosto, ninguna institución opere bajo denominaciones o modalidades militarizada, castrense o cualquier otra” que aluda a un modelo educativo de carácter militar.

Mario Delgado anunció que se realizará una consulta en todas las escuelas para crear la iniciativa de reforma eduvcativa. | Presidencia
El titular de la SEP sostuvo que esos planteles no forman parte del Sistema Educativo Nacional y rechazó justificar violencia, abuso o maltrato bajo la disciplina. | Presidencia

El secretario advirtió que, donde exista incumplimiento, se procederá conforme a la ley: se suspenderán actividades y se iniciarán procedimientos para la clausura o regularización.

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Añadió que se debe proteger el derecho de las y los estudiantes a continuar sus estudios, con entrega de documentos escolares y reembolso de pagos que hayan realizado.

En el mismo mensaje, Delgado retomó lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum: “La educación debe formar personas libres, capaces de construir una sociedad más justa y en paz”.

También afirmó que la Nueva Escuela Mexicana se enfoca en el diálogo, la cultura de paz y el pensamiento crítico, y refrendó a madres y padres de familia el compromiso de la SEP y el Gobierno de México para que sus hijas e hijos estén protegidos en las escuelas.

Sheinbaum respalda el cierre de escuelas militarizadas tras la muerte de Dafne Zapata

Claudia Sheinbaum respaldó el cierre de escuelas militarizadas tras la muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas. (Archivo Infobae)
Claudia Sheinbaum respaldó el cierre de escuelas militarizadas tras la muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas. (Archivo Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó este 30 de julio el cierre de escuelas militarizadas en México después de la muerte de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que falleció el pasado 16 de julio durante un curso de verano en un plantel de Tamaulipas, un caso que llevó a la SEP a ordenar la revisión de permisos y reconocimientos oficiales antes del ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con EFE, la instrucción surgió tras lo ocurrido en la Academia Militarizada Marina Doenitz de Ciudad Madero, donde murió la menor. La Fiscalía estatal investiga el caso como feminicidio y detuvo al director del centro y a dos trabajadoras por su probable participación.

Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que la decisión de la SEP es correcta porque, bajo el argumento de la disciplina, puede haber abusos. La mandataria sostuvo que esos hechos no pueden permitirse.

También planteó que la disciplina no puede usarse para justificar agresiones contra niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, defendió una idea de enseñanza basada en derechos y libertad. “La educación, es cierto, es una parte de aprender límites pero es sobre todo un espacio de libertad, de construcción de libertad. Entonces no debe permitirse ningún tipo de abuso contra la niñez”, expresó la presidenta.

Vinculan a proceso al director de la Academia Doenitz por el feminicidio de Dafne Zapata

Detenidos por el feminicidio de Dafne Zapata
Un juez de control en Altamira vinculó a proceso a Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Doenitz, y a Estrella “N” por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos. Foto: FGJE

Un juez de control del Centro Integral de Justicia de Altamira vinculó a proceso este jueves a Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Doenitz, y a Estrella “N” por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente que murió en las instalaciones del plantel en Ciudad Madero, Tamaulipas. Con esta resolución, el caso entra en una investigación complementaria de tres meses y ya suma tres personas imputadas por la muerte de la menor.

La resolución fue confirmada por Lizhet Alejandra Flores García, asesora legal de los padres de la víctima, al concluir la audiencia inicial celebrada en Altamira. La decisión se sumó a la dictada el pasado 28 de julio contra Danna Yanina “N”, de 18 años, quien también fue vinculada a proceso por el mismo caso.

Cabe destacar que la vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria, sino al inicio formal de esa etapa procesal. Los dos acusados permanecen bajo prisión preventiva justificada, medida que se mantiene desde su detención mientras la Fiscalía reúne los datos de prueba presentados ante el juez.

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