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Vinculan a proceso a dos hombres por matar a tiros a un motociclista en Atizapán de Zaragoza

La indagatoria señaló que una camioneta negra interceptó al grupo sobre la avenida Dr. Jiménez Cantú y que uno de los señalados habría dado la orden antes del disparo fatal

Vinculan a proceso a dos hombres por matar a tiros a un motociclista en Atizapán de Zaragoza. Crédito: FGJEM
Vinculan a proceso a dos hombres por matar a tiros a un motociclista en Atizapán de Zaragoza. Crédito: FGJEM
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México vinculó a proceso a dos sujetos por el homicidio de un motociclista ocurrido en la colonia Nuevo Madín, en Atizapán de Zaragoza, el pasado 14 de marzo. Los imputados, identificados como Alexis Joaldi “N” y Brandon “N”, fueron ingresados al Centro Penitenciario de la zona tras el cumplimiento de una orden de aprehensión. Un juez les impuso prisión preventiva y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La tarde del 14 de marzo, la víctima circulaba en motocicleta por la avenida Dr. Jiménez Cantú junto a otras dos personas. En ese tramo de la colonia Nuevo Madín, municipio de Atizapán de Zaragoza, una camioneta Chevrolet negra los alcanzó y los obligó a detenerse.

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A bordo del vehículo viajaban los dos ahora imputados. Según la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), fue en ese momento cuando se desencadenó el ataque que costó la vida al motociclista.

La secuencia del ataque

De acuerdo con las indagatorias de la FGJEM, Brandon “N” habría ordenado matar a la víctima. Alexis Joaldi “N”, por su parte, sacó un arma de fuego tipo revólver que portaba en una cangurera.

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Al percibir la amenaza, la víctima intentó escapar del lugar. Alexis Joaldi “N” le disparó por la espalda, lo que le ocasionó la muerte. Tras el ataque, ambos sujetos huyeron a bordo de la misma camioneta con la que habían interceptado al grupo.

Investigación y captura

Al tener conocimiento del homicidio, el agente del Ministerio Público adscrito al caso abrió la carpeta de investigación correspondiente. A través de las diligencias practicadas, la FGJEM logró identificar a los probables responsables.

Con los elementos reunidos, la fiscalía solicitó ante un juez la expedición de órdenes de aprehensión en contra de ambos sujetos por el delito de homicidio. Una vez obtenidas, elementos de la institución ejecutaron los mandamientos judiciales.

Alexis Joaldi “N” y Brandon “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición del órgano jurisdiccional para la celebración de la audiencia inicial.

Vinculación a proceso y medidas cautelares

Con las pruebas presentadas por la representación social, el juez determinó la vinculación a proceso de ambos imputados por su probable participación en el delito de homicidio en agravio del motociclista.

La autoridad judicial fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria, plazo durante el cual la FGJEM deberá consolidar el caudal probatorio para sustentar la acusación formal.

Como medida cautelar, el juzgador impuso la prisión preventiva, por lo que Alexis Joaldi “N” y Brandon “N” permanecerán recluidos durante el desarrollo de esa etapa procesal.

Pena que enfrentan En caso de que una autoridad judicial los declare penalmente responsables mediante sentencia condenatoria, los imputados podrían enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión.

La FGJEM precisó que, conforme al principio de presunción de inocencia, Alexis Joaldi “N” y Brandon “N” deben ser considerados inocentes en tanto un juez no determine lo contrario a través de una resolución definitiva.

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