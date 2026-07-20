México

Sheinbaum va por la prohibición de celulares en escuelas de educación básica de todo el país

Algunos estados ya cuentan con regulaciones respecto al uso de estos dispositivos

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Un salón de clases con pupitres, un pizarrón, varios estudiantes sentados y una caja transparente con teléfonos celulares en primer plano.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de Guanajuato en la regulación del uso de celulares en escuelas marca un nuevo paso en la estrategia nacional para equilibrar la tecnología y el bienestar de los estudiantes en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la entidad ya cuenta con disposiciones específicas, sumándose a una tendencia que abarca a 16 estados y que busca proteger la salud física, mental y el rendimiento académico de niñas, niños y adolescentes.

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De acuerdo con el gobierno federal, la regulación no tiene como meta prohibir los teléfonos, sino fomentar un uso responsable en los planteles educativos.

Las medidas surgen ante la preocupación por el impacto del tiempo de pantalla en el desarrollo integral de la infancia y la juventud, y se prevé que antes de finalizar el año todas las entidades federativas adopten lineamientos similares.

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¿Cómo será la regulación de celulares en escuelas?

Infografía sobre regulación de celulares en escuelas mexicanas con manos sosteniendo libros y tabletas, mapa de México, iconos y texto informativo.
El avance de Guanajuato y otros 15 estados de México en la regulación del uso de celulares en escuelas se ilustra en una infografía con los detalles y objetivos de la normativa para un uso responsable. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Se establecerán criterios claros para el uso de dispositivos digitales en los centros educativos.
  • Las regulaciones buscan limitar el tiempo de exposición a pantallas durante el horario escolar.
  • Se permitirán excepciones para el uso pedagógico o para apoyar a estudiantes con necesidades específicas.
  • Cada escuela podrá definir políticas internas, siempre alineadas a las disposiciones estatales y federales.
  • El enfoque se centrará en la protección del bienestar emocional, físico y social de los estudiantes.
  • Habrá campañas y talleres de educación digital dirigidos a familias y docentes.
  • El proceso incluye la participación de especialistas, autoridades educativas y organismos internacionales para que las normas estén basadas en evidencia científica.

¿Es una prohibición total?

En palabras de la mandataria federal, la intención no es prohibir la tecnología, sino encontrar un equilibrio.

“No se trata de demonizar las herramientas”, subrayó Sheinbaum, sino de consensuar criterios que permitan aprovechar lo positivo de la tecnología y, al mismo tiempo, proteger a los menores frente a riesgos como adicción, ansiedad o bajo desempeño escolar.

Claudia Sheinbaum Pardo de pie frente a una pantalla con texto sobre regulación digital, una bandera de México y una ilustración
Claudia Sheinbaum Pardo presenta en México las próximas acciones gubernamentales para regular los dispositivos digitales y fomentar diálogos comunitarios. (Presidencia)

El debate sobre la regulación de celulares en las escuelas mexicanas se ha enfocado en crear acuerdos sociales y mecanismos respaldados por estudios científicos, evitando una postura radical de prohibición absoluta.

Para responder la pregunta central: la regulación no implica una prohibición total, sino restricciones y lineamientos para un uso responsable y controlado.

Estados que ya cuentan con regulación

  • Aguascalientes
  • Campeche
  • Ciudad de México
  • Coahuila
  • Durango
  • Estado de México
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Nuevo León
  • Querétaro
  • San Luis Potosí
  • Sonora
  • Tamaulipas

En estos estados se han implementado medidas que restringen o limitan el uso de celulares en escuelas de educación básica, independientemente del partido político en el gobierno. Las iniciativas en el resto del país siguen en discusión.

Qué dijo Sheinbaum y a partir de cuándo se aplicará

Durante una conferencia matutina, Claudia Sheinbaum afirmó que el objetivo es construir consensos y no imponer reglas unilaterales.

La presidenta aclaró: “No se trata de regular por regular, sino más bien que entre todas y todos lleguemos a un acuerdo”.

Además, reiteró que la regulación busca proteger a la niñez y juventud, y que el tema permanecerá en la agenda pública durante las próximas semanas.

El gobierno federal planea que antes de concluir el año todas las entidades adopten normativas similares.

Mientras tanto, se llevarán a cabo foros regionales en agosto y septiembre, en los que participarán especialistas, autoridades, docentes y familias para analizar el impacto de la tecnología en el desarrollo infantil.

Por qué se decidió regular el uso de celulares en escuelas

El crecimiento del acceso a internet y la presencia constante de dispositivos digitales en la vida de los menores han despertado preocupación por los riesgos asociados.

Especialistas y organismos internacionales, como la Unesco, han señalado que el uso excesivo de pantallas puede provocar efectos negativos en el sueño, la salud mental y el rendimiento escolar.

La decisión de regular los celulares responde a la necesidad de proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, así como de educar a las familias sobre los posibles impactos del uso intensivo de la tecnología.

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