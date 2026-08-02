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Cynthia Klitbo le canta las mañanitas a su hija desde La Casa de los Famosos México; así reaccionó

Cynthia Klitbo demostró que la distancia no le impide celebrar momentos especiales con sus seres queridos

Pantalla dividida con una joven de cabello oscuro y una mujer sonriente señalando una mesa rosa con la inscripción "Feliz Cumple Eli" y varios objetos
Desde el reality, Cynthia Klitbo sorprendió a su hija Elisa con una emotiva serenata por su cumpleaños número 20. (Redes )
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Este sábado, Cynthia Klitbo protagonizó un emotivo momento en La Casa de los Famosos México al celebrar a la distancia el cumpleaños de su hija Elisa Klitbo.

La actriz, imposibilitada de estar con ella debido al encierro del reality, pidió a sus compañeros que la acompañaran cantando “Las Mañanitas” para Elisa, quien cumplía 20 años.

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Este gesto se dio el mismo día del cumpleaños y fue motivado por el deseo de Cynthia de demostrar que el afecto materno trasciende cualquier barrera.

La reacción de Elisa en redes sociales evidenció la emoción que provocó el homenaje.

Cynthia Klitbo y La Casa de los Famosos México

La jornada de este 1 de agosto se tornó especial en el reality cuando Cynthia Klitbo recurrió a la solidaridad de los demás participantes para sorprender a su hija.

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Acompañada por Moisés Peñaloza, Ese Pérez, Ximena Herrera, Gema Garoa, Mariana Ochoa, Fede Vigevani y Masad Al-Tamimi, Cynthia Klitbo entonó con entusiasmo “Las Mañanitas” para su hija, sumando a sus compañeros del reality a este gesto lleno de afecto.

A pesar de la distancia, la actriz logró que el cariño familiar se hiciera presente en la convivencia televisada.

Un grupo de personas en una habitación interior. Se observa mobiliario en tonos rosa y azul claro, paredes de colores y un cartel luminoso
La actriz pidió a sus compañeros que la acompañaran cantando “Las Mañanitas” para Elisa, quien cumplía 20 años. (Redes )

Elisa Klitbo: reacción ante el homenaje

Tras la sorpresa, Elisa Klitbo compartió en sus redes sociales un video donde se la ve visiblemente emocionada.

Sin poder contener las lágrimas, agradeció el gesto de su madre, dejando ver la fortaleza del vínculo que las une.

El homenaje no solo conmovió a Elisa, sino también a los seguidores del programa y de la actriz, quienes inundaron las redes con mensajes de empatía y admiración.

El episodio reafirmó que los sentimientos familiares pueden manifestarse aún en contextos tan particulares como un reality show.

¿Quién es Elisa Klitbo?

Elisa Klitbo es la hija de Cynthia Klitbo y actualmente estudia actuación en una universidad de Georgia, Estados Unidos.

Aunque en su infancia evitó el ambiente artístico, descubrió su vocación durante el high school en Miami y ahora participa activamente en cortometrajes y proyectos de su facultad.

Elisa Klitbo se caracteriza por su perfil discreto y comprometido. Prefiere enfocarse en sus estudios y proyectos, lejos de escándalos y de la exposición mediática.

Madre e hija mantienen una relación cercana, comunicándose a diario a pesar de la distancia.

Elisa Klitbo no pudo contener las lágrimas al ver cómo su madre, Cynthia, la felicitaba desde La Casa de los Famosos México.

Primeros días de Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos México

Durante su primera semana en el programa, Cynthia Klitbo ha enfrentado varios desafíos de convivencia.

La actriz, diagnosticada con tiroiditis de Hashimoto, rompió en llanto al ver que sus compañeros podían comer sin restricciones, mientras ella debe seguir una dieta estricta para cuidar su salud.

Esta situación generó comentarios entre los habitantes, quienes señalaron que cada adulto es responsable de su alimentación.

Los conflictos en torno a la comida han sido constantes. Klitbo también mantuvo un tenso intercambio con Masad Al-Tamimi por la preparación de platillos que incluían ingredientes prohibidos para él por motivos religiosos.

Además, la actriz se ha mostrado firme en cuestiones de orden e higiene, reprendiendo a Mariana Ochoa durante una limpieza en la que se usaron trapos de cocina para el baño, lo que desató otra discusión.

El carácter directo de Cynthia la ha posicionado como una de las participantes más comentadas dentro y fuera de la casa.

Sus roces con otros habitantes como Aldo Rendón y su insistencia en mantener reglas claras han marcado el ritmo de la convivencia.

La dinámica tensa, sumada a su necesidad de cuidados especiales por salud, anticipa que su presencia seguirá generando conversación en las próximas semanas.

Actriz Cynthia Klitbo de cuerpo completo con blusa fucsia, falda roja brillante y collar, posa frente al logo 3D azul de "La Casa de los Famosos México".
Durante su primera semana en el programa, Cynthia Klitbo ha enfrentado varios desafíos de convivencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El afecto familiar trasciende el encierro

Mientras la dinámica dentro de la casa se mantiene en constante cambio, el gesto de celebrar a su hija desde el encierro dejó en claro que, pese a cualquier dificultad, el lazo familiar y el cuidado por los seres queridos pueden prevalecer sobre cualquier conflicto.

La respuesta de Elisa Klitbo y el eco en redes sociales cierran una semana intensa, mostrando que la emoción y la autenticidad siguen siendo protagonistas en la experiencia televisiva y humana del reality.

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