México moviliza más de 718 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela

Un buque naval transporta ayuda humanitaria en aguas de Venezuela para ser descargada en un puerto costero. (Secretaría de Relaciones Exteriore)

Guardar

Tras la reafirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para continuar con los envíos de ayuda humanitaria durante las próximas semanas al pueblo de Venezuela por la devastación que dejaron los sismos ocurridos el pasado mes de junio. En ese contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina anunciaron que el 31 de julio zarparon los buques Papaloapan y Huasteco con destino al país sudamericano, transportando un cargamento superior a 718 toneladas de insumos de emergencia.

La carga enviada incluye alimentos, medicinas, insumos médicos, agua, plantas potabilizadoras, colchonetas, cobertores, linternas, herramientas y maquinaria diversa. Esta ayuda responde a la solicitud del Gobierno de Venezuela.

PUBLICIDAD

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) coordinó la operación en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad, la Guardia Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El embarque fue preparado y despachado desde el puerto de Veracruz. Las autoridades mexicanas precisaron que el objetivo principal es proporcionar apoyo inmediato a las familias afectadas por el desastre natural y fortalecer los lazos de cooperación bilateral. Los buques Papaloapan y Huasteco zarparon con instrucciones de entregar la ayuda en el puerto de La Guaira, donde será recibida por autoridades venezolanas y distribuida entre la población damnificada.

PUBLICIDAD

México y Venezuela trabajarán en la reconstrucción de zonas afectadas

El pasado sábado 25 de julio, el titular de la SRE, Roberto Velasco, sostuvo una llamada telefónica con el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, a quien expresó felicitaciones por su nombramiento frente al despacho diplomático.

En dicha conversación, los diplomáticos acordaron profundizar la cooperación y los lazos históricos de relación, así como impulsar iniciativas de cooperación bilateral y multilateral para apoyar a la reconstrucción de las zonas afectadas durante los sismos.

PUBLICIDAD

Las banderas de México y Venezuela ondean juntas, una al lado de la otra, bajo un cielo parcialmente nublado. ( Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela)

Por su parte, Velasco reafirmó la solidaridad y apoyo de México hacia la República Bolivariana de Venezuela, además, Plasencia reiteró su agradecimiento y reconocimiento a la respuesta institucional de la administración de Claudia Sheinbaum con el pueblo venezolano, que incluyó envíos de medicamentos, equipo para búsqueda y el despliegue de elementos de seguridad, así como el traslado de perros rescatistas.

Como gesto de agradecimiento a México, la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, obsequió tres perritos "para que dos sean formados para operaciones de rescate en México y uno se quede en representación de Venezuela".

PUBLICIDAD

Los ejemplares de raza pastor belga fueron recibidos formalmente por el comandante del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria Yumare, Alejandro Gómez Vargas.