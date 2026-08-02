Ebrard y Sheinbaum, bajo la lupa de EEUU: así ve Lighthizer la nueva negociación del T-MEC

En una entrevista con Foreign Affairs, el exfuncionario plantea que la revisión prevista para este año derive en dos pactos separados, y advierte que cancelar por completo el arreglo tendría un costo político elevado. REUTERS/Raquel Cunha

Guardar

El exrepresentante comercial de Estados Unidos, Robert E. Lighthizer, planteó en una entrevista con la revista Foreign Affairs que el actual Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debería dar paso a “dos acuerdos nuevos”, en el marco de la revisión del tratado prevista para este año. Lighthizer, considerado el principal arquitecto de la renegociación que sustituyó al TLCAN, sostuvo que eliminar por completo el acuerdo “sería un error” y que resultaría “demasiado costoso políticamente”.

Un déficit “que no se puede sostener”

Según el exfuncionario, aunque el T-MEC introdujo mejoras respecto al TLCAN, el déficit comercial de Estados Unidos con México “ha crecido sustancialmente” en los últimos años. Lighthizer afirmó que, si bien México es “un socio comercial enorme” para Washington, ese nivel de déficit “no se puede sostener”.

PUBLICIDAD

El exrepresentante comercial situó este problema dentro de un panorama más amplio: dijo que Estados Unidos mantiene un déficit comercial global superior a un billón de dólares anuales en bienes y servicios, lo que —según su análisis— ha generado una posición de inversión internacional neta negativa de -27 billones de dólares.

La “triangulación” con contenido chino

Uno de los señalamientos centrales de Lighthizer fue el fenómeno de la triangulación comercial: explicó que cuando una planta se traslada de China a México, “el déficit con México se ve más grande y el déficit con China se ve más chico”. Por ello, planteó la necesidad de elevar las reglas de origen y exigir mayor contenido mexicano en los productos que llegan a territorio estadounidense, al considerar que en la actualidad “hay demasiado contenido chino” en las exportaciones que salen de México.

PUBLICIDAD

Robert Lighthizer sostiene que el traslado de plantas desde China hacia territorio mexicano infla la balanza negativa con México y reduce la de China, por lo que plantea endurecer los requisitos de contenido regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aranceles como parte de la negociación, no como ruptura

Lighthizer adelantó que los aranceles “van a ser parte” de las herramientas para reducir el déficit con México, aunque matizó que ese ajuste debe hacerse “sin paralizar” la economía mexicana, ya que —dijo— eso también sería negativo para Estados Unidos.

El exfuncionario destacó como uno de los mayores aciertos del T-MEC la inclusión de una cláusula de revisión periódica (sunset clause), mecanismo que, según explicó, permite hoy abrir esta renegociación sin necesidad de desechar el tratado completo.

PUBLICIDAD

Un vínculo “distinto” con México

En la entrevista, Lighthizer subrayó que, a diferencia de otros socios comerciales, Estados Unidos tiene “un interés en la prosperidad de México”, y viceversa, por razones que calificó de culturales, migratorias y fronterizas. Sobre los negociadores designados para la revisión, se refirió en términos positivos al canciller mexicano Marcelo Ebrard y a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “una de las líderes mundiales más inteligentes” en la actualidad.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente un calendario definitivo ni el contenido específico de los dos acuerdos que Lighthizer propone, por lo que el proceso de renegociación permanece sujeto a las conversaciones entre ambos gobiernos.

PUBLICIDAD