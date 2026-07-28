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México continúa envío de ayuda humanitaria a Cuba y Venezuela: alista salida de dos buques más

Claudia Sheinbaum confirmó nuevos cargamentos coordinados por la Secretaría de Marina, la AMEXCID y otras dependencias

People wave Cuban flags during a march toward the former U.S. Embassy during a protest against the U.S. embargo on Cuba, marking Cuba's National Rebellion Day, in Mexico City, Mexico, July 26, 2026. REUTERS/Daniel Becerril
People wave Cuban flags during a march toward the former U.S. Embassy during a protest against the U.S. embargo on Cuba, marking Cuba's National Rebellion Day, in Mexico City, Mexico, July 26, 2026. REUTERS/Daniel Becerril
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El Gobierno de México continuará con el apoyo humanitario hacia Cuba y Venezuela, anunció este martes la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, al señalar que ya se prepara un nuevo envío de insumos para la isla y que en las próximas semanas zarparán dos buques de la Secretaría de Marina (Semar) con ayuda para territorio venezolano:

La mandataria respondió a una pregunta sobre la marcha de solidaridad con el pueblo cubano realizada el pasado domingo en la Ciudad de México y reiteró que la postura de su administración se basa en el respeto a la soberanía de los pueblos y en el respaldo humanitario.

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Durante su respuesta, Claudia Sheinbaum explicó que sostuvo una conversación con Lázaro Cárdenas Batel, quien coordina estos trabajos, así como con la Secretaría de Marina, para organizar un nuevo envío de ayuda humanitaria con destino a Cuba.

La presidenta señaló que el apoyo a la isla continuará en los próximos meses y destacó que existe una coordinación permanente entre distintas instituciones del gobierno mexicano.

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“Justo ayer hablé con la Secretaría de Marina para poder enviar un nuevo apoyo a la isla. Habíamos estado mandando apoyos a Venezuela. De hecho, va todavía otro cargamento que la gente se organizó para poder llevar insumos a Venezuela. Van dos barcos, en próximas semanas van a ir dos barcos a Venezuela de la Secretaría de Marina”, afirmó.

En el caso de Venezuela, recordó que México ya ha enviado ayuda humanitaria y adelantó que el programa continuará con nuevos cargamentos.

Sheinbaum añadió que su administración seguirá enviando apoyo a Cuba y subrayó que, además de los cargamentos, existe una estrecha cooperación mediante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

México mantiene cooperación humanitaria mediante la Marina y la AMEXCID

La presidenta reiteró que el respaldo a ambos países responde a una política de cooperación internacional y ayuda humanitaria.

En semanas recientes, la Secretaría de Marina trasladó ayuda hacia Venezuela mediante los buques logísticos ARM Isla Holbox y Huasteco, los cuales transportaron alrededor de 2,003 metros cúbicos de alimentos, agua, medicamentos, artículos de higiene e insumos médicos para apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos registrados en ese país.

Ahora, Sheinbaum confirmó que habrá una nueva misión marítima con otros dos barcos para continuar entregando insumos reunidos con el apoyo de organizaciones y de la sociedad civil.

Respecto a Cuba, la mandataria insistió en que México mantendrá la colaboración humanitaria y la cooperación institucional a través de la AMEXCID, sin ofrecer por ahora detalles sobre el volumen del nuevo cargamento ni la fecha exacta de salida.

¿Qué ocurrió en la marcha de apoyo a Cuba realizada el domingo?

La declaración de Claudia Sheinbaum se produjo luego de la movilización celebrada el 26 de julio en la Ciudad de México, donde miles de personas marcharon para expresar su solidaridad con Cuba y exigir el fin del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

La movilización partió del Hemiciclo a Juárez y concluyó frente a la antigua embajada estadounidense. Participaron organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y ciudadanos mexicanos, quienes portaron banderas de Cuba, México, Palestina, Venezuela y Colombia, además de lanzar consignas en respaldo al pueblo cubano y en rechazo al endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

Tras la manifestación, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez agradeció públicamente el respaldo recibido mediante un mensaje en redes sociales.

“Gracias México. Una vez más en la vanguardia de la dignidad de Nuestra América. A todas y todos los que marcharon por Cuba este 26 de julio, el abrazo agradecido de un pueblo que siempre encontró solidaridad en la noble y generosa tierra azteca”, escribió el mandatario cubano.

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