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Muere en la cárcel el presunto feminicida de Elvia, rescatista de animales que fue encerrada y quemada en Aguascalientes

Pedro “N”, su esposo, fue detenido por presuntamente iniciar el incendio e impedir que ella o sus perros salieran

Imagen ilustrativa con fotografías obtenidas de redes sociales.
Imagen ilustrativa con fotografías obtenidas de redes sociales.
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Pedro “N”, esposo y presunto feminicida de la rescatista de animales, Elvia Ramírez, falleció cuando se encontraba recluido y recién vinculado a proceso luego de que habría encerrado a su esposa en una habitación de su casa y posteriormente incendiado el lugar en el municipio de Calvillo, Aguascalientes.

La Fiscalía General el Estado informó a Infobae México que el sujeto sufrió una crisis convulsiva cuando se encontraba en las instalaciones del Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes este viernes 31 de julio.

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El sujeto fue ingresado al Centenario Hospital Hidalgo, pero los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento a los 52 años de edad. Las autoridades se encuentran investigando la causa de muerte.

Un par de días antes, Pedro “N” había sido detenido por la muerte de su esposa, ocurrido el 27 de julio en la comunidad de San Tadeo luego de que presuntamente inició un incendio en la habitación donde se encontraba Elvia y le impidió salir del lugar.

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Elvia fue quemada dentro de su domicilio junto a sus perros: dos fallecieron

(Facebook Fiscalía General del Estado Ags)
(Facebook Fiscalía General del Estado Ags)

Elvia Ramírez fue rescata por Bomberos de Calvillo y de la Cruz Roja que atendieron el reporte del incendio en su vivienda. La mujer presentó quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 90% de la superficie de su cuerpo, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital.

En su domicilio no solo se encontraba ella durante el incendio; siete de los perros que había rescatado también estaban dentro. Las autoridades informaron que los canes fueron rescatados por los elementos de emergencias, pero dos de ellos fallecieron.

Debido a la gravedad de sus heridas, Elvia falleció horas más tarde cuando recibía atención médica.

Por los hechos, Pedro “N” fue trasladado a un hospital y permaneció bajo custodia policial hasta que su estado de salud permitió que fuera puesto a disposición de la autoridad competente para iniciar el proceso en su contra.

En la primera audiencia, el juez de control calificó de legal la detención del sujeto y decidió vincularlo a proceso por el delito de feminicidio. Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada.

Elvia Ramírez feminicidio Aguascalientes
Foto: Facebook/ Protección Civil, Bomberos y Atención Prehospitalaria -Calvillo-

Tras su vinculación a proceso, Pedro “N” presentó la crisis convulsiva que le provocó la muerte, dejando así inconcluso el proceso legal en su contra por el feminicidio de quien era su esposa y rescatista de animales.

Elvia rescataba a perros de la calle y les daba un hogar temporal en su casa: buscan que sean adoptados tras su feminicidio

Ramírez había convertido la vivienda que compartía con su esposo en un refugio improvisado para perros callejeros. Brenda, sobrina de la víctima, describió a través de redes sociales el alcance de esa labor: “Mi tía dedicó su vida a rescatar perritos de la calle. No fueron uno ni dos; llegó a tener más de 40”, a quienes brindó alimentación, cuidados y refugio.

Tras el feminicidio, la familia enfrenta tanto el duelo como la preocupación por el futuro de esos animales. “Hoy, esos más de 40 animalitos se han quedado esperando su regreso en casa”, señaló Brenda, quien hizo un llamado a la comunidad para que adopte a los perros como forma de honrar el legado de su tía.

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

La sobrina también exigió que el crimen no quede impune: “A mi tía le arrebataron la vida de manera cobarde en un feminicidio que nos llena de indignación. Exigimos justicia con toda la fuerza de la ley para que el responsable pague por lo que hizo”. La organización Amicus Hgo se sumó a las voces que demandan justicia para Ramírez.

“El último gran sueño de mi tía Elvia era ver a cada uno de sus perritos con una familia que los amara y los cuidara igual que ella (...) Honremos juntos el legado de amor de mi tía Elvia”, señaló.

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