De lluvia de meteoros perseidas a eclipse parcial de luna: estos son todos los eventos astronómicos de agosto 2026 (RS)

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En agosto de 2026, observadores, aficionados y especialistas en astronomía podrán presenciar al menos nueve eventos celestes de relevancia, según el calendario publicado por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y difundido por Universum.

Las fechas clave incluyen la lluvia de meteoros perseidas, con un máximo observable de 150 meteoros por hora, y el eclipse parcial de luna. Los fenómenos ocurren entre el 4 y el 31 de agosto.

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Cuándo ocurren los principales fenómenos astronómicos

El primer evento registrado por el INAOE en su agenda para agosto es la conjunción de Luna y Saturno el 4 de agosto. Este fenómeno consiste en la alineación visual de ambos cuerpos celestes. El 7 de agosto, la Luna se acerca al cúmulo estelar M 45, conocido como las Pléyades. El 8 de agosto, se observa el cúmulo globular M 15, también llamado Cúmulo de Pegaso.

La lluvia de meteoros perseidas ocurre el 13 de agosto. Según los datos de INAOE, la tasa máxima observable será de 150 meteoros por hora, cifra que destaca entre los eventos del mes. El 15 de agosto, se presenta la conjunción entre Júpiter y Mercurio, visible en el firmamento nocturno.

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El 21 de agosto, la Luna se aproxima a Antares, una de las estrellas más brillantes de la constelación de Escorpión. El 27 de agosto ocurre el eclipse parcial de luna, donde parte del satélite natural de la Tierra entra en la sombra de nuestro planeta. El 28 de agosto, la Luna llena ilumina la totalidad del cielo nocturno.

Eventos astronómicos de agosto 2026: fechas para ver la lluvia de meteoros perseidas y el eclipse parcial de luna (RS)

El calendario astronómico de agosto concluye con una segunda conjunción de Luna y Saturno el 31. Este tipo de alineación permite observar ambos astros en una posición cercana desde la perspectiva terrestre.

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Detalle de la lluvia de meteoros perseidas

La lluvia de meteoros perseidas es uno de los fenómenos más esperados del año. El INAOE reporta que la tasa máxima observable será de 150 meteoros por hora en la noche del 13 de agosto. Este fenómeno es visible a simple vista en zonas con poca contaminación lumínica. Las perseidas se producen por el paso de la Tierra a través de los restos del cometa Swift-Tuttle.

El pico de actividad ocurre cerca de la medianoche y antes del amanecer, cuando las condiciones atmosféricas son más favorables para la observación. La lluvia de meteoros perseidas es conocida por la intensidad y frecuencia de los destellos, que pueden ser observados desde distintas regiones de México.

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Eclipse parcial de luna: fecha y características

El eclipse parcial de luna está programado para el 27 de agosto. Durante este evento, una fracción de la Luna se oscurece al ingresar en la sombra de la Tierra. El fenómeno puede apreciarse a simple vista y no requiere equipo especial para su observación. El INAOE recomienda ubicar un lugar despejado y con poca iluminación para apreciarlo en su totalidad.

En un eclipse parcial, la sombra de la Tierra cubre solo una parte del disco lunar, lo que genera un contraste visible entre la zona iluminada y la oscurecida. Este evento marca uno de los momentos más destacados del calendario astronómico de agosto.

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La Luna oculta una porción del Sol durante un eclipse solar parcial, presentando al astro brillante con una distintiva forma de creciente sobre el fondo oscuro del espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros eventos de interés: conjunciones y cúmulos

Durante el mes, se registran diversas conjunciones y acercamientos entre la Luna y planetas como Saturno, Júpiter y Mercurio. Estas alineaciones permiten observar a simple vista la proximidad aparente de los cuerpos celestes. El 4 y el 31 de agosto, la Luna y Saturno se ubican en posiciones cercanas, mientras que el 15 de agosto ocurre el mismo fenómeno entre Júpiter y Mercurio.

El 7 de agosto, la Luna se aproxima al cúmulo estelar M 45 o las Pléyades, un conjunto de estrellas fácilmente reconocible en el cielo nocturno. El 8 de agosto, el cúmulo globular M 15 es visible, destacando por la concentración de estrellas en una región compacta del espacio.

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El 21 de agosto, la aproximación de la Luna y Antares completa el calendario de fenómenos destacados para el mes, según la información proporcionada por Universum y el INAOE.