México
Agregar Infobae enGoogle

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

La información preliminar señala que el movimiento telúrico tuvo epicentro en Cd Hidalgo. (Infobae)
La información preliminar señala que el movimiento telúrico tuvo epicentro en Cd Hidalgo. (Infobae)
Guardar

Cd Hidalgo fue el epicentro de un sismo de 4.1 de magnitud que sorprendió este domingo a los pobladores del estado de Chiapas a las 12:32 horas.

El sismo sucedió 173 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 10.0 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

PUBLICIDAD

La zona exacta donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 13.695 grados de latitud y -93.393 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

PUBLICIDAD

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo sucederá un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos diariamente, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

Ante una actividad sísmica significativa, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) sugiere no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un terremoto, revisa tu domicilio en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante permanecer alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: prepara un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, identifica las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un temblor conserva la calma y quédate en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un transporte, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

Aquí hay algunas sugerencias sobre qué hacer en caso de un movimiento sísmico, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), precisando los pasos a seguir antes, después y durante el movimiento telúrico.

Antes de un sismo:Los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante mantenerse preparado y cuando este ocurra estar listo para enfrentarlo de la mejor manera con las siguientes recomendaciones.

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación

Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Revisa constantemente las instalaciones de gas y luz

Prepara tu mochila de emergencia.Durante el sismoEste es el momento más complicado, cuando ocurre un sismo. Sea donde sea que te encuentres, la mejor forma de enfrentarlo es con los siguientes pasos:

Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad.

Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas.

Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes.

Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas.Después del sismo

Ya una vez pasando el evento, manteniendo la calma, sigue los siguientes pasos:

Revisa tu casa después de un sismo.

Utiliza el teléfono sólo en caso de emergencia.

No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas.

Mantente informado, NO propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades.

Se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

Recuerda que actualmente no existe un procedimiento confiable para predecir sismos. No es posible precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un futuro sismo.

Es importante no caer en rumores o noticias falsas, que regularmente aparecen en medio de acontecimientos naturales como este. Infórmate únicamente en fuentes oficiales.

Actividad sísmica en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Sismo en MéxicoSismo en México hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México moviliza más de 718 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela

El cargamento incluye plantas potabilizadoras, cobertores, linternas, herramientas y equipo médico que será entregado en La Guaira para su distribución entre la población damnificada

México moviliza más de 718 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: Yanet García le prometió un beso a Ese Pérez si se salva hoy

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: Yanet García le prometió un beso a Ese Pérez si se salva hoy

Ebrard y Sheinbaum, bajo la lupa de EEUU: así ve Lighthizer la nueva negociación del T-MEC

Robert Lighthizer, arquitecto del T-MEC, plantea en entrevista con Foreign Affairs aranceles y nuevas reglas de origen para reducir el déficit con México

Ebrard y Sheinbaum, bajo la lupa de EEUU: así ve Lighthizer la nueva negociación del T-MEC

¿Emiliano Aguilar influye en Gala Montes? Beba Montes responde tras la polémica familiar

La hermana de la actriz reaccionó a los cuestionamientos sobre su familia, su hija Alabama y las diferencias que mantienen desde hace meses

¿Emiliano Aguilar influye en Gala Montes? Beba Montes responde tras la polémica familiar

Randal Willars gana medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La jornada fue redonda para la delegación mexicana. Emilio Treviño logró la medalla de plata

Randal Willars gana medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan por trata de personas a “El Diente de Oro”, presunto integrante del Tren de Aragua

Procesan por trata de personas a “El Diente de Oro”, presunto integrante del Tren de Aragua

Capturan a tres cubanos con más de 130 dosis de presuntas drogas en Cancún

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: detienen al presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

Morena aclara el papel de Roldán Álvarez Ayala tras la captura de “El R1” por el caso Carlos Manzo: “No se solapan complicidades”

Capturan a presunto coautor del feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris revela la verdad sobre su distanciamiento con Aldo de Nigris

Poncho de Nigris revela la verdad sobre su distanciamiento con Aldo de Nigris

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: Yanet García le prometió un beso a Ese Pérez si se salva hoy

¿Emiliano Aguilar influye en Gala Montes? Beba Montes responde tras la polémica familiar

Así fue la peligrosa caída de Harry Styles durante su concierto en la CDMX: “Casi como Juan Gabriel”

Supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay provoca reacción de Victoria Ruffo

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Randal Willars gana oro en plataforma de 10 m en clavados

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Randal Willars gana oro en plataforma de 10 m en clavados

Randal Willars gana medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

¿Qué necesita México para clasificar a la siguiente ronda en los torneos de futbol dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Shakur Stevenson manda felicitación a Camarón Zepeda tras conseguir el campeonato mundial del CMB: “Me sorprendiste”

Romina Hinojosa finaliza dentro del pelotón en la segunda del Tour de Francia Femenino 2026