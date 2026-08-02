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La ensalada de nopales con jitomate que los nutriólogos recomiendan para perder peso sin pasar hambre

La fibra del nopal regula la hormona del hambre y el jitomate aporta menos de 25 calorías por dos piezas, según la UNAM y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

Mujer de espaldas lava un objeto en un fregadero de cocina. La encimera muestra pepinos en rodajas, tomates, ajos, botellas y utensilios de cocina.
El jitomate tiene propiedades diuréticas, digestivas y desinflamatorias, y la Secretaría de Agricultura documenta que contribuye en casos de obesidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ensalada de nopales con jitomate reúne dos alimentos que la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) colocan en la base de la dieta mexicana saludable: ambos son bajos en calorías, altos en agua y fibra, y activan mecanismos hormonales de saciedad documentados por la UNAM.

Quienes los consumen regularmente ingieren menos calorías sin experimentar hambre, porque la fibra del nopal regula la leptina, la hormona que le indica al cerebro cuándo dejar de comer.

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Infografía con ilustraciones de una ensalada de nopal y jitomate, un nopal y tomate, fibra, estómago, glucómetro, hígado y una persona.
Infografía que detalla los beneficios metabólicos de una dieta con nopales y jitomate para la salud, según recomendaciones de la Secretaría de Salud, el INSP y la UNAM en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Galileo Escobedo González, de la Unidad de Investigación en Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM con sede en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, explicó a Gaceta UNAM que la dieta con fibra de nopal mejora los niveles de glucosa y de leptina, reduce la grasa en el hígado y disminuye la expresión de citocinas inflamatorias.

La fibra del nopal forma un gel que frena la absorción de grasa

Cuando el nopal entra al tracto digestivo, su fibra soluble forma una especie de gel que recorre el intestino capturando moléculas de grasa y colesterol antes de que el organismo las absorba.

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Las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana 2025-2030, elaboradas por la Secretaría de Salud y el INSP, señalan que su consumo genera mayor sensación de saciedad y reduce el consumo excesivo de alimentos.

El nopal contiene fibra, vitaminas A, C y K, calcio, potasio y magnesio; su consumo mejora los niveles de glucosa, según investigadores de la UNAM. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

Las guías recomiendan preferir las verduras crudas, en trozos y con cáscara, porque conservan mayor cantidad de fibra y de antioxidantes sensibles al calor. La cocción prolongada reduce la cantidad y la calidad de la fibra soluble.

El jitomate menos de 25 calorías por dos piezas, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura documenta, a través de su portal oficial, que el jitomate contiene vitaminas A, B1, B2 y C, y minerales como calcio, fósforo, potasio y sodio.

Tiene propiedades diuréticas, digestivas y desinflamatorias, y ayuda en casos de obesidad. Su componente principal es el agua, que representa 94.5% de su peso.

Un grupo de jitomates rojos con tallos verdes y gotas de agua sobre una superficie de madera. Al fondo hay macetas con plantas y una ventana.
El jitomate tiene propiedades diuréticas y digestivas, según el SIAP de la Secretaría de Agricultura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar la ensalada de nopales y jitomate para conservar sus propiedades

El nopal aporta textura firme y un ligero sabor ácido; el jitomate da jugosidad y dulzura natural.

Juntos forman una base versátil para ensaladas frescas que pueden completarse con cebolla morada finamente rebanada, cilantro fresco picado, chile serrano al gusto, queso fresco desmoronado y aguacate en cubos.

Para manejar bien el nopal, conviene cortarlo en cubos o tiras, cocerlo en agua con sal y un trozo de cebolla, escurrirlo muy bien y dejarlo enfriar por completo antes de mezclarlo.

Ilustraciones de ensalada de nopales y jitomate, ingredientes, preparación, intestino, logotipo de la OMS, valores 16-18g y 25g, texto explicativo, logotipo de Infobae.
Las guías alimentarias mexicanas 2025-2030 priorizan el consumo de verduras crudas para conservar su fibra y antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aderezo de tres cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de jugo de limón, sal, pimienta y una pizca de orégano seco se vierte sobre la ensalada justo antes de servir.

En México, el consumo promedio de fibra es de 16 a 18 gramos al día, muy por debajo de los 25 gramos recomendados por la OMS. Esta ensalada es una de las formas más accesibles de reducir ese déficit dentro de la dieta tradicional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La fibra del nopal regula los niveles de leptina, hormona que controla el apetito y la saciedad, según investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abandono del nopal en la dieta mexicana se asocia con el aumento de obesidad

La transición alimentaria en México ha llevado a una disminución en el consumo de fibra proveniente de alimentos tradicionales como el nopal, el maíz y el frijol, lo que ha contribuido al aumento de la obesidad central y la resistencia a la insulina, según una investigación de maestría de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Frente a ese panorama, la misma investigación midió qué pasa cuando el nopal regresa a la dieta.

Una mesa de madera cubierta con un mantel claro, exhibe platos de nopales cocidos y crudos, ensalada de nopal, guisado, tortillas, salsa en molcajete, limas y aguacate.
La transición alimentaria en México ha reducido el consumo de fibra proveniente de alimentos tradicionales como el nopal, el maíz y el frijol, según la UAEH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio evaluó a 34 adultos con diabetes tipo 2 y síndrome metabólico durante un mes de intervención con polvo de nopal.

El grupo que lo consumió redujo 8.1 centímetros de circunferencia de cintura y 1.1 kilogramos de masa grasa frente al grupo control.

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