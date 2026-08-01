PRI usa juego de palabras para desafiar al INE y arremeter contra Morena pese a sanción a Alejandro Moreno

El PRI publicó diversos mensajes alusivos a Morena y las medidas que emitió el INE. | X- PRI

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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) publicó una serie de mensajes e imágenes alusivas a la medida que emitió recientemente el Instituto Nacional Eléctoral (INE) en contra de Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional priista, por llamar a Morena ‘narcopartido’.

En su cuenta de X, el partido tricolor el mensaje: “Adivina la palabra...”, acompañado de una imagen con la frase: “Morena es un”, seguido de cinco recuadros en blanco junto a la palabra partido.

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En la misma imagen se señala, de forma irónica, una pista: “Te pueden censurar si la dices”.

En una segunda publicación, el partido pide “completar la frase” y muestra una imagen en la que dice con letras grandes: “Morena es un... ‘Ya sabes que’.

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Esto también haciendo referencia a la icónica frase con la que Morena promovió la imagen del partido fuera del periodo electoral del 2018 y que en 2023, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que sí se usó para pedir el voto a favor de Andrés Manuel López Obrador, por lo que se prohibió que los candidatos electorales la usaran en 2024.

El PRI publicó imágenes alusivas a Morena. | X- PRI

Las publicaciones hacen referencia a que el miércoles pasado el INE le ordenó a Moreno Cárdenas y al PRI borrar todas las publicaciones de todas sus redes sociales en las que llamen a Morena ‘narcopartido’, ‘narcogobierno’ o especulen que el partido está ligado crimen organizado.

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Esto último, fue catalogado tanto por el partido como por el líder priista como un acto de censura en su contra por parte del INE, presuntamente en apoyo a Morena y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

INE ordena borrar publicaciones con palabra ‘narcopartido’

El 29 de julio de 2026, Alejandro “Alito” Moreno informó que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó por unanimidad una medida cautelar para que él retirara de sus redes sociales publicaciones en las que llamó a Morena “narcopartido”.

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Según el dirigente del PRI, la decisión también incluyó mensajes difundidos en cuentas oficiales del partido.

PRI impugna medida

Ese mismo día, el PRI rechazó la resolución en un comunicado, la calificó como un intento de censura e intimidación política y anunció que la impugnaría por sus efectos en la libertad de expresión, además de advertir implicaciones rumbo al proceso electoral de 2027.

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Moreno sostuvo que llevaría el caso ante organismos internacionales y afirmó que “la verdad no desaparece porque ordenen borrar una publicación”.

Sheinbaum respalda medida contra Alito

El 30 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó en su conferencia matutina desde Palacio Nacional y respaldó la medida del INE.

La mandataria consideró que el instituto cumplía su función al frenar expresiones sin sustento en el debate público y señaló que la disputa política debía realizarse “con verdades”.

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Ese día se precisó que la medida cautelar obligó a eliminar nueve publicaciones, al considerar que las expresiones podrían implicar imputación de hechos o delitos sin elementos suficientes, lo que abriría la puerta a una posible calumnia en materia electoral.

Horas después, el PRI anunció que impugnaría la resolución. Durante una sesión del Consejo General del INE, el representante priista Emilio Suárez afirmó que la determinación limitaba el debate democrático.

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El partido informó que acudiría a la Sala Superior del Tribunal Electoral y después a instancias internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El consejero Arturo Castillo explicó que las publicaciones se realizaron cuando Moreno actuó como dirigente nacional del PRI y no como senador.

El 31 de julio, Moreno difundió un video y adelantó que asistiría a foros internacionales para advertir sobre el peligro que, dijo, representaba el gobierno de Sheinbaum para la democracia, además de reiterar que impugnaría la medida.

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